ДЖАВАХИШВИЛИ ИВАН (ИВАНЭ) АЛЕКСАНДРОВИЧ

Грузинский ис­то­рик, академик Академии наук СССР .

В 1899 году окон­чил от­де­ле­ние ар­мя­но-грузинской фи­ло­ло­гии факултета восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета.

В декабре 1919 - ию­не 1926 годов рек­тор Тби­лис­ско­го государственного университета, в 1921-1930 годах председатель Грузинского ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фического общества, с 1937 года ди­рек­тор Му­зея им. Ш. Рус­та­ве­ли. В 1937-1940 годах Джавахишвили ру­ко­во­дил Мцхет­ской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ци­ей.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современной на­учной шко­лы изу­че­ния ис­то­рии и эт­но­гра­фии Гру­зии и Кав­ка­за ; ввёл в на­учный обо­рот не­из­вест­ные ра­нее ис­точ­ни­ки по ис­то­рии Гру­зии.

Ав­тор тру­дов по древ­ней и средневековой ис­то­рии Гру­зии («Ис­то­рия гру­зин­ско­го на­ро­да» (т. 1-4, 1908-1949), «Ис­то­рия гру­зин­ско­го пра­ва» (т. 1-2, 1928-1929), «Эко­но­ми­че­ская ис­то­рия Гру­зии» (т. 1-2, 1930-1934)), ис­сле­до­ва­ний по эт­но­гра­фии, ис­то­рической гео­гра­фии, древнегрузинской ис­то­рической литературе, ис­точ­ни­ко­ве­де­нию .

Раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы язы­ко­вых и ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фических взаи­мо­свя­зей Гру­зии с Кав­ка­зом и Ближ­ним Вос­то­ком.

Государственная премия СССР (1947, посмертно). Его име­нем на­зван Тби­лис­ский государственный университет.

Сочинения :

Собрание сочинений Тб., 1979-1998. Т. 1-12 (на грузинском и русском языках).