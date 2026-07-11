ДЖАВАХИШВИЛИ ИВАН (ИВАНЭ) АЛЕКСАНДРОВИЧ
Грузинский историк, академик Академии наук СССР.
В 1899 году окончил отделение армяно-грузинской филологии факултета восточных языков Санкт-Петербургского университета.
В декабре 1919 - июне 1926 годов ректор Тбилисского государственного университета, в 1921-1930 годах председатель Грузинского историко-этнографического общества, с 1937 года директор Музея им. Ш. Руставели. В 1937-1940 годах Джавахишвили руководил Мцхетской археологической экспедицией.
Один из основоположников современной научной школы изучения истории и этнографии Грузии и Кавказа; ввёл в научный оборот неизвестные ранее источники по истории Грузии.
Автор трудов по древней и средневековой истории Грузии («История грузинского народа» (т. 1-4, 1908-1949), «История грузинского права» (т. 1-2, 1928-1929), «Экономическая история Грузии» (т. 1-2, 1930-1934)), исследований по этнографии, исторической географии, древнегрузинской исторической литературе, источниковедению.
Разрабатывал проблемы языковых и историко-этнографических взаимосвязей Грузии с Кавказом и Ближним Востоком.
Государственная премия СССР (1947, посмертно). Его именем назван Тбилисский государственный университет.
Сочинения:
Собрание сочинений Тб., 1979-1998. Т. 1-12 (на грузинском и русском языках).