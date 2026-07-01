ДЖАВАХИРИ (АЛЬ-ДЖАВАХИРИ) МУХАММЕД МАХДИ
Иракский поэт.
Происходил из рода шиитского имама.
Занимал должность секретаря протокольного отдела при дворе короля Фейсала I.
Начал печататься с 1925 года. Вёл активную общественно-политическую деятельность.
В 1955 году эмигрировал в Сирию. Вернулся после Иракской революции 1958 года.
Центральное место в творчестве Джавахири, призывавшего к социальным преобразованиям, занимает антимонархическая тематика (поэмы «Память героя арабского народа Аднана аль-Малика», «Порт-Саид» и др.).
Автор «Столбцовой касыды», написанной в традиционной форме, содержащей заимствования из Корана, хадисов, арабской классической поэзии и пословиц.
В поэтическом языке Джавахири архаизмы сочетаются с газетными штампами и политической лексикой. Поэзия Джавахири проникнута идеалистическим оптимизмом, верой в наступление эпохи добра и справедливости.
Сочинения:
Полное собрание стихов: В 2 т.омах Бейрут, 1968-1969 (на арабском языке).