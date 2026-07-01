ДЖАВАХИРИ (АЛЬ-ДЖАВАХИРИ) МУХАММЕД МАХДИ

Иракский поэт.

Про­ис­хо­дил из ро­да ши­ит­ско­го има­ма.

За­ни­мал долж­ность сек­ре­та­ря про­то­коль­но­го от­де­ла при дво­ре ко­ро­ля Фей­са­ла I.

На­чал пе­ча­тать­ся с 1925 года. Вёл ак­тив­ную об­щественно-по­ли­тическую дея­тель­ность.

В 1955 году эмиг­ри­ро­вал в Си­рию. Вер­нул­ся по­сле Иракской ре­во­лю­ции 1958 года.

Центральное ме­сто в твор­че­ст­ве Джавахири, при­зы­вав­ше­го к со­ци­аль­ным пре­об­ра­зо­ва­ни­ям, за­ни­ма­ет ан­ти­мо­нар­хическая те­ма­ти­ка ( по­эмы «Па­мять ге­роя араб­ско­го на­ро­да Ад­на­на аль-Ма­ли­ка», «Порт-Са­ид» и др.).

Ав­тор «Столб­цо­вой ка­сы­ды», на­пи­сан­ной в тра­диционной фор­ме, со­дер­жа­щей за­им­ст­во­ва­ния из Ко­ра­на , ха­ди­сов, арабской клас­сической по­эзии и по­сло­виц.

В по­этическом язы­ке Джавахири ар­ха­из­мы со­че­та­ют­ся с га­зет­ны­ми штам­па­ми и по­ли­тической лек­си­кой. По­эзия Джавахири про­ник­ну­та идеа­ли­стическим оп­ти­миз­мом, ве­рой в на­сту­п­ле­ние эпо­хи до­б­ра и спра­вед­ли­во­сти.

Сочинения :

Полное собрание сти­хов: В 2 т.омах Бей­рут, 1968-1969 (на арабском языке).