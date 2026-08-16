Джаунпу’рский султана’т

Джаунпу’рский султана’т — государство в Сев. Индии. Город Джаунпур был основан Фируз-шахом Туглаком в 1359 и назван в честь предыдущего правителя Делийского султаната Мухаммада Туглака (собственное имя — Джауна-хан). Назначенный (1394) сюда губернатор Ходжа Джахан получил титул малик-уш-шарк («Господин Востока»), и основанная им династия стала называться Шарки. Она получила полную независимость в 1398 после разгрома Делийского султаната Тимуром. Шесть султанов последовательно правили северо-восточными областями Индии до 1479, когда эта территория при Бахлуле Лоди вновь была присоединена к Делийскому султанату. В пору своей независимости Д. с. превратился в один из видных центров культуры и искусств, в частности, там развился оригинальный архитектурный стиль. Лит.: Mian Muhammad S. The Sharqi Sultanate of Jaunpur. A Political and Cultural History. London, 1965; The Delhi Sultanate / Ed. by R. Ch. Majumdar. Mumbai, 2006. Л. Б. Алаев.