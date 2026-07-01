ДЖАННОТТИ ДОНАТО

ДЖАННОТТИ ДОНАТО (итал. Giannotti Donato) - итальянский гуманист, политический деятель, учёный, комедиограф.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Пи­зе. В 1527 году по­сле смер­ти Н. Ма­киа­вел­ли за­нял пост сек­ре­та­ря Фло­рен­тий­ской рес­пуб­ли­ки, по­сле воз­вра­ще­ния Ме­ди­чи в 1530 году был из­гнан, жил в Ри­ме и Ве­не­ции.

Джаннотти яв­лял­ся убе­ж­дён­ным рес­пуб­ли­кан­цем, соз­дал трак­тат о сис­те­ме управ­ле­ния во Фло­рен­ции «Della repubblica fiorentina» (1531) и спро­ек­ти­ро­вал в книге «Dialogi de Republica Ve­netorum» (1540) иде­аль­ное государственное уст­рой­ст­во для Ве­не­ции, ко­то­рое долж­но бы­ло со­сто­ять из сме­си ари­сто­кра­тических, мо­нар­хических и де­мо­кра­тических ин­сти­ту­тов.

На­пи­сал учё­ную ко­ме­дию «Влюб­лён­ный ста­рик» (ме­ж­ду 1533 и 1536, на сю­жет «Куп­ца» Плав­та) и ко­ме­дию «Ми­ле­сиа».

Поль­зо­вал­ся под­держ­кой кар­ди­на­ла Н. Ри­дол­фи, яв­лял­ся бли­жай­шим дру­гом Ми­ке­ланд­же­ло .