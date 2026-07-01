ДЖАННОТТИ ДОНАТО
ДЖАННОТТИ ДОНАТО (итал. Giannotti Donato) - итальянский гуманист, политический деятель, учёный, комедиограф.
Получил образование в Пизе. В 1527 году после смерти Н. Макиавелли занял пост секретаря Флорентийской республики, после возвращения Медичи в 1530 году был изгнан, жил в Риме и Венеции.
Джаннотти являлся убеждённым республиканцем, создал трактат о системе управления во Флоренции «Della repubblica fiorentina» (1531) и спроектировал в книге «Dialogi de Republica Venetorum» (1540) идеальное государственное устройство для Венеции, которое должно было состоять из смеси аристократических, монархических и демократических институтов.
Написал учёную комедию «Влюблённый старик» (между 1533 и 1536, на сюжет «Купца» Плавта) и комедию «Милесиа».
Пользовался поддержкой кардинала Н. Ридолфи, являлся ближайшим другом Микеланджело.