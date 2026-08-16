Джанно’не (ит. Giannone), Пьетро

Джанно’не (ит. Giannone), Пьетро (07.05.1676, Искителла — 17.03.1748, Турин) — итальянский историк и правовед. Родился в семье аптекаря. В 1694—1698 изучал право в университете Неаполя. С 1701 работал адвокатом, специализируясь на конфликтах между светским и церковным правом. В 1723 издал «Гражданскую историю Неаполитанского королевства» («Istoria civile del Regno di Napoli»), вызвавшую недовольство церкви, из-за чего был вынужден покинуть Неаполь. До 1734 жил в Вене, где написал ряд трудов в защиту «Гражданской истории» и большое сочинение «Триреньо» («Il Triregno», издано в 1940). В 1734 попытался вернуться на родину, но из-за противодействия церкви не смог этого сделать и в 1735 поселился в Женеве, занявшись подготовкой французского перевода «Гражданской истории». В 1736 власти Сардинского королевства выма- нили Д. на свою территорию и арестовали. Несмотря на официальное отречение от своих взглядов, оставался в тюрьме до самой смерти. «Гражданская история» Д. дает комплексное освещение процесса формирования различных юридических систем на юге Италии. Автор резко критикует деятельность церкви, считая, что обособление церковного права от светского и растущие политические амбиции папства нарушили «идеальный» правовой порядок, существовавший в Римской империи (см. Рим Древний) до эпохи императора Константина Великого. «Триреньо» (букв. «Три царства») состоит из трех частей: 1-я содержит описание известных Д. дохристиан­ских верований и обеспечивавшегося ими справедливого порядка; во 2-й прослеживается история постепенного искажения церковью «истинного», евангельского, христианства и анализируется соответствие священных текстов данным современной Д. науки; 3-я, оставшаяся ненаписанной, должна была содержать критику светской власти пап. В тюрьме Д. подготовил ряд крупных сочинений, изданных лишь в конце ХХ — начале XXI в. В «Рассуждения об Анналах Тита Ливия» (Discorsi sopra gli annali di Tito Livio) поднимаются вопросы типологии религий и созвучности античных верований раннему христианству. В «Апологии схоластических теологов» (Apologia de’ teologi scolastici) критикуется доктринальная политика Католиче­ской церкви. В «Истории понтификата Григория Великого» (Storia del pontificato di Gregorio Magno) выдвигается идея общей истории религий. Д. заложил традиции историко-юридического метода, характерного для неаполитанского Просвещения и получившего развитие у Г. Филанджиери и А. Дженовези. Его деятельность высоко оценили такие видные мыслители XVIII в., как Монтескье, Мабли, Кондильяк, Вольтер и Гиббон. Соч.: Istoria civile del Regno di Napoli. 7 V. Milano, 1972—1974; Il Triregno. 3 Vol. Bari, 1940; La vita di Pietro Giannone. 2 Vol. Torino, 1977; L’ape ingegnosa. Roma, 1993; Apologia de’ teologi scolastici. Torino, 2011; Istoria del pontificato di Grеgorio Magno. Torino, 2011. Лит.: Андронов И. Е. У истоков итальянского Просвещения: Пьетро Джанноне. М., 2000; Ricuperati G. L’esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone. Milano — Napoli, 1970; Idem. La città terrena di Pietro Giannone. Un itinerario tra «Crisi della coscienza europea» e Illuminismo radicale. Firenze, 2001. И. Е. Андронов.