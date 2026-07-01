ДЖАНИБЕК АБУЛЬ-МУЗАФФАР МАХМУД ДЖАЛАЛ АД-ДИН

Хан Золотой Орды.

Ов­ла­дел пре­сто­лом, убив за­кон­но­го на­след­ни­ка, сво­его стар­ше­го бра­та Ти­ни­бе­ка.

В управ­ле­нии государством ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли мать Джанибека - хан­ша Тай­ду­ла и бек­лер­бек Маг­лу­бек. Про­дол­жая по­ли­ти­ку от­ца по от­но­ше­нию к княжествам Северо-Восточной Ру­си, под­дер­жи­вал московских кня­зей Се­мё­на Ива­но­ви­ча Гор­до­го и Ива­на II Ива­но­ви­ча Крас­но­го в их при­тя­за­ни­ях на ве­ли­кое кня­же­ние вла­ди­мир­ское, а так­же в их борь­бе с ли­тов­ским князем Оль­гер­дом.

Спо­соб­ст­во­вал рас­про­стра­не­нию в Зо­ло­той Ор­де ис­ла­ма, не пре­пят­ст­вуя Тай­ду­ле под­дер­жи­вать Русскую пра­во­слав­ную цер­ковь. В русских ле­то­пи­сях на­зван «до­б­рым ца­рём Ча­ни­бе­ком».

В прав­ле­ние Джанибека Зо­ло­тая Ор­да со­хра­ня­ла един­ство и по­ли­тическое мо­гу­ще­ст­во, од­на­ко по­сте­пен­но на­чал рас­ти се­па­ра­тизм ме­ст­ных пра­ви­те­лей. Боль­шой урон Зо­ло­той Ор­де на­нес­ла эпи­де­мия чу­мы 1346-1347 годов. В 1352 году Джанибек со­вер­шил по­ход в Бе­лую Ор­ду, по­са­див на трон сво­его со­юз­ни­ка ха­на Чим­тая. Вос­поль­зо­вав­шись рас­па­дом государства Ху­ла­гуи­дов, в сою­зе с шир­ван­ша­хом Ка­ву­сом в 1356-1357 годах за­вое­вал тер­ри­то­рию Азер­бай­джа­на.

Джанибек умер, воз­вра­ща­ясь из по­хо­да (по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, убит сы­ном Бер­ди­бе­ком).