ДЖАНИБЕК АБУЛЬ-МУЗАФФАР МАХМУД ДЖАЛАЛ АД-ДИН
Хан Золотой Орды.
Овладел престолом, убив законного наследника, своего старшего брата Тинибека.
В управлении государством активно участвовали мать Джанибека - ханша Тайдула и беклербек Маглубек. Продолжая политику отца по отношению к княжествам Северо-Восточной Руси, поддерживал московских князей Семёна Ивановича Гордого и Ивана II Ивановича Красного в их притязаниях на великое княжение владимирское, а также в их борьбе с литовским князем Ольгердом.
Способствовал распространению в Золотой Орде ислама, не препятствуя Тайдуле поддерживать Русскую православную церковь. В русских летописях назван «добрым царём Чанибеком».
В правление Джанибека Золотая Орда сохраняла единство и политическое могущество, однако постепенно начал расти сепаратизм местных правителей. Большой урон Золотой Орде нанесла эпидемия чумы 1346-1347 годов. В 1352 году Джанибек совершил поход в Белую Орду, посадив на трон своего союзника хана Чимтая. Воспользовавшись распадом государства Хулагуидов, в союзе с ширваншахом Кавусом в 1356-1357 годах завоевал территорию Азербайджана.
Джанибек умер, возвращаясь из похода (по некоторым сведениям, убит сыном Бердибеком).