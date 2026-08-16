Джани’бек

Джани’бек (мусульм. имя — Джалаль-ад-Дин Абуль-Музаффар Махмуд) (? — 22.07.1357, Сарайчик) — хан Джучи улуса (1342—1357), сын Узбека. Участвовал в управлении еще при жизни отца. В соперничестве со старшим братом Тинибеком, наместником Хорезма, Д. поддер­жала их мать Тайтуглы (рус. Тайдула). В 1341—1342 он, оставшись в улусе, устранил сначала Тинибека (по возвращении его из похода на Джагатаидов), затем другого брата — Хидирбека. Д., находившийся под влиянием Тайтуглы, считался с ее симпатиями к церкви, при этом продолжая курс Узбека на исламизацию Дешт-и Кипчака (строительство мечетей и медресе , привлечение улама) и на поддержку на Руси московских Рюриковичей (в борьбе за Владимир и против Литвы). Приняв в 1342 русских князей во главе с Симеоном Гордым и митрополита Феогноста, первого отпустил с почестями, а второго удержал, требуя ежегодной выплаты церковной дани, но удоволь­ствовался единовременным взносом. В 1344 и 1351 Д. принимал Симеона, которому в 1348 выдал послов Ольгерда, просивших о помощи против Москвы. В 1352 посадил на престол Белой Орды Чимтая. В 1353, поставив на московское княжение Ивана II Красного, утвердил Суздаль за Андреем Константиновичем, а в 1355 передал Муромское княжество Феодору Глебовичу. В 1356 вторгся в Иран: на востоке занял Хорасан, на западе захватил, в союзе с ширваншахом Кавусом, Иранский Азербайджан, где, уничтожив режим Чобанидов, поставил правителем своего сына Мухаммада Бердибека и откуда направил посольство к мамлюкам. Ко времени его прибытия в Египет (лето 1357), Д., заболев на обратном пути в Сарай-Берке, вызвал к себе Бердибека, который, предположительно, убил его, по наущению верховного военачальника (беклярбека) Тоглубая. Тогда же Тебриз перешел к Джалаиридам, а в 1359 после гибели Бердибека в улусе Джучи наступила «Великая замятня». Ист.: Рассказ римско-католического миссионера доминиканца Юлиана о путешествии в страну приволжских венгерцев, совершенном перед 1235 г., и письма папы Венедикта XII к хану Узбеку, его жене Тайдолю и сыну Джанибеку в 1340 г. / Пер. с лат. В. Юргевича // Записки Одесского общества истории и древно­стей. V (1863). С. 998—1006. Лит.: Григорьев А. П., Григорьев В. П. Коллекция золотоордынских документов XIV в. из Венеции: Источниковедческое исследование. СПб., 2002; Малов Н. М., Малышев А. Б., Ракушин А. И. Религия в Золотой Орде. Саратов, 1998; Селезнев Ю. В. Элита Золотой Орды. Казань, 2009; Почекаев Р. Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. СПб., 2010; Почекаев Р. Ю., Почекаева И. Н. Властительницы Евразии: История и мифы о правительницах тюрко-монгольских государств XIII—XIX вв. СПб., 2012; Приселков М. Д. Ханские ярлыки русским митрополитам. Петроград, 1916; Трутовский В. К. Гулистан Золотой Орды // Древности. Труды Восточной комиссии Московского археологического общества. Т. I. Вып. 1. М., 1889. С. 73—83. Т. К. Кораев.