ДЖАМИ АБДУРРАХМАН НУРАДДИН ИБН АХМАД

Персидский поэт, философ, музыкант.

Ро­дил­ся в се­мье пра­во­ве­дов . Учил­ся в мед­ре­се в Ге­ра­те, Самар­кан­де, по­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние как в об­лас­ти тра­диционных на­ук (арабский язык, Ко­ран, ха­ди­сы, пра­во), так и в об­лас­ти фи­ло­со­фии и точ­ных на­ук.

С юно­сти Джами ув­ле­кал­ся су­физ­мом; стал уче­ни­ком (мю­ри­дом) Саад ад-Ди­на Каш­га­ри – гла­вы брат­ст­ва Накш­бан­дийя в Ге­ра­те. Наи­боль­шую сла­ву Джами сни­скал как ав­тор ка­сыд, га­зе­лей и по­эм-мас­на­ви. Раз­ви­вая тра­ди­цию «Пя­те­ри­цы» Ни­за­ми Гянд­же­ви, Джами соз­дал свою «Се­ме­ри­цу» («Хафт ав­ранг», или «Семь ко­рон»), в ко­то­рую во­шли: со­б­ра­ние рас­ска­зов и притч «Зо­ло­тая цепь» («Силь­си­лят аз-за­хаб», ч. 1-3, 1472-1486), из­ла­гаю­щих фи­лософско-этические по­ло­же­ния на­кшбан­ди­ев; по­эма «Са­ла­ман и Аб­саль» (1480), где в ал­ле­го­рической фор­ме пе­ре­да­но су­фий­ское уче­ние о пре­одо­ле­нии плот­ской люб­ви на пу­ти к бо­же­ст­вен­ной; ди­дак­тическая по­эма «По­дар­ки бла­го­род­ным» («Тух­фат аль-ах­рар», 1481), со­стоя­щая из 20 притч, об­ли­чаю­щих по­ро­ки вре­ме­ни, про­из­вол вла­стей и ли­це­ме­рие уле­мов; ди­дак­тическо-мис­тическая по­эма «Чёт­ки пра­вед­ных» («Суб­хат аль-аб­рар», ок. 1482); су­фий­ские лю­бов­ные ал­ле­го­рии «Юсуф и Зу­лей­ха» (1483) и «Лей­ли и Медж­нун» (1484); ди­дак­тическая по­эма «Кни­га муд­ро­сти Ис­кан­де­ра» (около 1485), на­пи­сан­ная в ви­де бе­се Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го с фи­ло­со­фа­ми на мо­раль­но-этические те­мы.

Сти­хо­тво­ре­ния Джами объ­е­ди­не­ны в три по­этических ди­ва­на : «На­ча­ло юно­сти» («Фа­ти­хат аш-ша­баб», 1479), «Цен­траль­ная жем­чу­жи­на оже­ре­лья» («Ва­си­тат аль-акд», 1489) и «За­вер­ше­ние жиз­ни» («Ха­ти­мат аль-ха­ят», 1490-1491); к чис­лу наи­бо­лее зна­ме­ни­тых ре­лигиозно-фи­лософских ка­сыд от­но­сят­ся «Мо­ре тайн» («Бахр аль-ас­рар», 1475) и «Сия­ние ду­ха», в ко­то­рых осу­ж­да­ет­ся ра­цио­на­лизм Ибн Си­ны.

Джами при­над­ле­жат так­же несколько су­фий­ских трак­та­тов и сбор­ник бо­лее 600 био­гра­фий су­фи­ев «Ду­но­ве­ния [Бо­же­ст­вен­ной] друж­бы из чер­то­гов Свя­то­сти» («На­фа­хат аль-унс мин ха­да­рат аль-кудс», 1476-1478). Био­гра­фический свод «Ве­сен­ний сад» (1487) со­дер­жит изящ­ные по фор­ме на­зи­да­тель­ные рас­ска­зы о про­слав­лен­ных по­этах Ира­на.

Джами на­пи­сан це­лый ряд на­учных со­чи­не­ний: трак­та­ты о риф­ме и мет­ри­ке, кни­га о со­став­ле­нии сти­хо­твор­ных за­га­док, ша­рад и ре­бу­сов. Осо­бое ме­сто в его на­сле­дии за­ни­ма­ет «Трак­тат о му­зы­ке» («Ри­со­лаи му­си­ки»), в ко­то­ром обоб­ще­ны тру­ды пред­ше­ст­вен­ни­ков Джами (аль-Фа­ра­би, Ибн Си­ны, Са­фи ад-Ди­на, Абд аль-Ка­ди­ра). В 2 основных час­тях трак­та­та (уче­ние о ком­по­зи­ции, уче­ние о рит­ме) да­ны по­ня­тия музыкальных ин­тер­ва­лов, тет­ра­хор­дов, пен­та­хор­дов и их со­еди­не­ний, наи­мень­шей рит­мической еди­ни­цы (накр), «рит­ми­че­ских кру­гов» (ос­ти­нат­ных рит­мических фор­мул), объ­яс­не­ны рас­по­ло­же­ние зву­ков 17-сту­пен­но­го ок­тав­но­го зву­ко­ря­да на стру­нах уда, ла­до­вая ос­но­ва 12 ма­ко­мов, прин­ци­пы со­че­та­ния музыкальной и по­этической рит­ми­ки.

Твор­че­ст­во Джами, за­вер­шаю­щее клас­сический пе­ри­од ис­то­рии персидской литературы, ока­за­ло силь­ное влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие персидской и ря­да со­пре­дель­ных с ней лите­ра­тур.

Сочинения :

Трак­тат о му­зы­ке / Ком­ментарий В.М. Бе­ляе­ва. Таш., 1960;

Юсуф и Зу­лей­ха. М., 1964;

Са­ла­ман и Аб­саль. Душ., 1967;

Избранные про­из­ве­де­ния: В 4 т. Душ., 1971-1981.