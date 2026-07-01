ДЖАМИ АБДУРРАХМАН НУРАДДИН ИБН АХМАД
Персидский поэт, философ, музыкант.
Родился в семье правоведов. Учился в медресе в Герате, Самарканде, получил хорошее образование как в области традиционных наук (арабский язык, Коран, хадисы, право), так и в области философии и точных наук.
С юности Джами увлекался суфизмом; стал учеником (мюридом) Саад ад-Дина Кашгари – главы братства Накшбандийя в Герате. Наибольшую славу Джами снискал как автор касыд, газелей и поэм-маснави. Развивая традицию «Пятерицы» Низами Гянджеви, Джами создал свою «Семерицу» («Хафт авранг», или «Семь корон»), в которую вошли: собрание рассказов и притч «Золотая цепь» («Сильсилят аз-захаб», ч. 1-3, 1472-1486), излагающих философско-этические положения накшбандиев; поэма «Саламан и Абсаль» (1480), где в аллегорической форме передано суфийское учение о преодолении плотской любви на пути к божественной; дидактическая поэма «Подарки благородным» («Тухфат аль-ахрар», 1481), состоящая из 20 притч, обличающих пороки времени, произвол властей и лицемерие улемов; дидактическо-мистическая поэма «Чётки праведных» («Субхат аль-абрар», ок. 1482); суфийские любовные аллегории «Юсуф и Зулейха» (1483) и «Лейли и Меджнун» (1484); дидактическая поэма «Книга мудрости Искандера» (около 1485), написанная в виде бесе Александра Македонского с философами на морально-этические темы.
Стихотворения Джами объединены в три поэтических дивана: «Начало юности» («Фатихат аш-шабаб», 1479), «Центральная жемчужина ожерелья» («Васитат аль-акд», 1489) и «Завершение жизни» («Хатимат аль-хаят», 1490-1491); к числу наиболее знаменитых религиозно-философских касыд относятся «Море тайн» («Бахр аль-асрар», 1475) и «Сияние духа», в которых осуждается рационализм Ибн Сины.
Джами принадлежат также несколько суфийских трактатов и сборник более 600 биографий суфиев «Дуновения [Божественной] дружбы из чертогов Святости» («Нафахат аль-унс мин хадарат аль-кудс», 1476-1478). Биографический свод «Весенний сад» (1487) содержит изящные по форме назидательные рассказы о прославленных поэтах Ирана.
Джами написан целый ряд научных сочинений: трактаты о рифме и метрике, книга о составлении стихотворных загадок, шарад и ребусов. Особое место в его наследии занимает «Трактат о музыке» («Рисолаи мусики»), в котором обобщены труды предшественников Джами (аль-Фараби, Ибн Сины, Сафи ад-Дина, Абд аль-Кадира). В 2 основных частях трактата (учение о композиции, учение о ритме) даны понятия музыкальных интервалов, тетрахордов, пентахордов и их соединений, наименьшей ритмической единицы (накр), «ритмических кругов» (остинатных ритмических формул), объяснены расположение звуков 17-ступенного октавного звукоряда на струнах уда, ладовая основа 12 макомов, принципы сочетания музыкальной и поэтической ритмики.
Творчество Джами, завершающее классический период истории персидской литературы, оказало сильное влияние на дальнейшее развитие персидской и ряда сопредельных с ней литератур.
Сочинения:
Трактат о музыке / Комментарий В.М. Беляева. Таш., 1960;
Юсуф и Зулейха. М., 1964;
Саламан и Абсаль. Душ., 1967;
Избранные произведения: В 4 т. Душ., 1971-1981.