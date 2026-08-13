ДЖАКСОН Татьяна Николаевна

Родилась 6.02.1951. В 1968 году поступила на романо-германское отделение филологического факультета МГУ (кафедра английского языка). В 1973—1976 годах училась в аспирантуре Института истории СССР АН СССР (научный руководитель — д.и.н., проф. А. Я. Гуревич).

С декабря 1977 по август 1997 года работала в Институте истории СССР АН СССР (позднее переименованном в Институт российской истории РАН) в должностях старшего научно-технического, младшего научного, научного и старшего научного сотрудника.

В 1978 году защитила кандидатскую диссертацию «Исландские королевские саги как источник по истории народов Европейской части СССР X—XIII вв.». В 1995 году защитила докторскую диссертацию в виде научного доклада на тему «Древняя Русь в скандинавских письменных источниках IX—XIV вв.».

В 1995—1997 годах преподавала английский язык в Российском центре гуманитарного образования (ныне — ГАУГН), в 1997—2007 годах — вшколе № 57. В 2004—2008 годах имела позицию «профессор II» в Университете Тромсё (Норвегия).

С августа 1997 года работает в Институте всеобщей истории РАН в должности ведущего научного сотрудника, а с января 2013 года — в должности главного научного сотрудника Центра "Восточная Европа в античном и средневековом мире".

Член диссертационного и производственного учёного советов Института всеобщей истории РАН, представитель России в консультативном совете Международного общества по изучению исландской саги. Член редколлегии ряда российских («Древнейшие государства Восточной Европы», «Древнейшие источники по истории Восточной Европы») и зарубежных научных изданий (Gripla, Исландия).

Учитель : А.Я. Гуревич

Основные направления исследований : ревнескандинавские письменные памятники (преимущественно — саги ), топонимика , историческая география, историческая антропология, картина мира и пространственная ориентация средневековых скандинавов.

Сочинения : Древнерусские города в древнескандинавской письменности. Тексты, перевод, комментарий / Составители Г.В. Глазырина и Т.Н. Джаксон. М., 1987

Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей. X–XIII вв. // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования, 1988–1989 гг. М., 1991. С. 5–169

Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). Тексты, перевод, комментарий. М., 1993

Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). Тексты, перевод, комментарий. М., 1994.

Древняя Русь в скандинавских письменных источниках IX–XIV вв. Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1995.

Четыре норвежских конунга на Руси: Из истории русско-норвежских политических отношений последней трети X – первой половины XI в. М., 2000.

Гидрография Восточной Европы в древнескандинавских источниках // Джаксон Т.Н., Калинина Т.М., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. «Русская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М., 2007. С. 273–353.

Исландские королевские саги о Восточной Европе. Издание второе, в одной книге, исправленное и дополненное. М., 2012

Древнескандинавское пространство // Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 279–419.