Джаханги’р, Нур-ад-дин Мухаммад

Джаханги’р, Нур-ад-дин Мухаммад (Джахангир-падишах Гази, в молодости — Салим) (1569—1627) — четвертый император (1605—1627) династии Великих Моголов, сын Акбара. Правление Д. было сравнительно мирным. Присоединил к государству Ахмаднагар (1616) и Кангру (1620), но потерял Кандагар в Афганистане, захваченный персидским шахом Аббасом I (1622). Добился подчинения раджпутских князей в Раджпутане и афганских вельмож в Бенгалии. При нем произошло ослабление централизации и контролирующих функций государства. Д. мало занимался государственными делами. Интересовался религиозными вопросами, изобразительным искусством, был известен как художник. Большую роль в управлении играла его жена Нур Джахан и ее родственники. Это вызывало заговоры, в которых участвовал и сын Д., будущий император Шах Джахан. Д. умер, фактически не обладая реальной властью. Соч.: The Tuzuk-i-Jahangiri, or Memoirs of Jahangir. London, 1909. Лит.: Prasad B. History of Jahangir. Madras, 1962 (5-th ed.). Л. Б. Алаев.