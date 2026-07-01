ДЖАГАННАТХ
ДЖАГАННАТХ (санскр. jaganna̅tha – Владыка мира) - индуистское божество, воплощение бога Кришны.
Обычно изображается вместе с братом Баладевой и сестрой Субхадрой. Все трое представлены грубыми деревянными идолами, свидетельствующими об аборигенных корнях культа (и ныне представители племени савара играют значительную роль в ритуале обновления идолов). Культ Джаганнатха синкретичен и во многом загадочен. Идея Абсолюта, мировой души (Пурушоттама), сочетается в нём с вишнуитскими, шиваитскими и тантристскими представлениями (см. Вишнуизм, Шиваизм, Тантризм). Джаганнатх почитается в штате Орисса, но имеет и общеиндийское значение. Существуют буддийские и джайнские интерпретации его образа.
Возвышение культа Джаганнатха относится к XI-XII векам и связано с возникновением в Ориссе могущественной «империи Ганга». Царь Анантаварма Чодаганга (1075-1150) придал культу Джаганнатха государственный характер и построил огромный храм в Пури - одно из самых священных в Индии мест, центр массового паломничества. Главный храмовый праздник (в июне - июле) - ратхаятра (шествие колесниц). Праздник приобрёл дурную славу за пределами Индии из-за самоубийств паломников, бросавшихся под колёса, с чем связано появление в европейскиъ языках слова «Джаггернаут» (ср., напр., англ. Juggernaut), искажённого имени Джаганнатха, означающего в том числе грозную, неумолимо надвигающуюся силу.