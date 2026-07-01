ДЖАГАННАТХ

ДЖАГАННАТХ (санскр. jaganna̅tha – Вла­ды­ка ми­ра) - ин­дуи­ст­ское бо­же­ст­во, во­пло­ще­ние бо­га Криш­ны.

Обыч­но изо­бра­жа­ет­ся вме­сте с бра­том Ба­ла­де­вой и се­ст­рой Суб­хад­рой. Все трое пред­став­ле­ны гру­бы­ми де­ревянными идо­ла­ми, сви­де­тель­ст­вую­щи­ми об або­ри­ген­ных кор­нях куль­та (и ны­не пред­ста­ви­те­ли пле­ме­ни са­ва­ра иг­ра­ют зна­чительную роль в ри­туа­ле об­нов­ле­ния идо­лов). Культ Джаганнатха син­кре­ти­чен и во мно­гом за­га­до­чен. Идея Аб­со­лю­та, ми­ро­вой ду­ши (Пу­ру­шот­та­ма), со­че­та­ет­ся в нём с виш­ну­ит­ски­ми, ши­ва­ит­ски­ми и тан­три­ст­ски­ми пред­став­ле­ния­ми (см. Виш­ну­изм, Ши­ва­изм, Тан­тризм). Джаганнатх по­чи­та­ет­ся в шта­те Орис­са, но име­ет и об­ще­ин­дий­ское зна­че­ние. Су­ще­ст­ву­ют буд­дий­ские и джайн­ские ин­тер­пре­та­ции его об­раза.

Воз­вы­ше­ние куль­та Джаганнатха от­но­сит­ся к XI-XII векам и свя­за­но с воз­ник­но­ве­ни­ем в Орис­се мо­гу­щественной «им­пе­рии Ган­га». Царь Анан­та­вар­ма Чо­да­ган­га (1075-1150) при­дал куль­ту Джаганнатха государственный ха­рак­тер и по­стро­ил ог­ром­ный храм в Пу­ри - од­но из са­мых свя­щен­ных в Ин­дии мест, центр мас­со­во­го па­лом­ни­че­ст­ва. Главный хра­мо­вый празд­ник (в ию­не - ию­ле) - рат­ха­ят­ра (ше­ст­вие ко­лес­ниц). Празд­ник при­об­рёл дур­ную сла­ву за пре­де­ла­ми Ин­дии из-за са­мо­убийств па­лом­ни­ков, бро­сав­ших­ся под ко­лё­са, с чем свя­за­но по­яв­ле­ние в ев­ропейскиъ язы­ках сло­ва «Джаг­гер­на­ут» (ср., напр., англ. Juggernaut), ис­ка­жён­но­го име­ни Джаганнатха, оз­на­чаю­ще­го в том числе гроз­ную, не­умо­ли­мо над­ви­гаю­щую­ся си­лу.

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