ДЖАГАН ДЖАНЕТ РОЗАЛИ
Государственный и политический деятель Гайаны.
Училась в Детройтском и Уэйнском университетах.
В 1943 году вышла замуж за Ч.Б. Джагана и переехала в Британскую Гвиану. Работала медсестрой в стоматологической клинике мужа.
Боролась за права женщин, в 1946 году участвовала в создании Экономической и политической организации женщин, в 1953 году возглавила Прогрессивную женскую организацию.
В 1950 году вместе с мужем основала Народную прогрессивную партию (до 1970 года её генеральный секретарь). В 1957-1961 годах министр труда, здоровья и жилищного хозяйства, в 1963-1964 годах министр внутренних дел. В 1976-1997 годах депутат Национальной ассамблеи. В 1970-1997 годах президент Союза журналистов Гайаны, в 1973-1997 годах редактор центрального органа НПП газеты «Mirror». В 1993 году несколько месяцев исполняла обязанности постоянного представителя Гайаны при ООН.
В апреле 1997 года назначена премьер-министром, в декабре 1997 года избрана президентом страны. Избрание 77-летней белой уроженки США не было признано оппозицией, спровоцировавшей массовые выступления с требованием её отставки. На выборах в декабре 1998 года вновь одержала победу, что ещё больше обострило внутриполитическую обстановку. 8 августа 1999 года Джаган была вынуждена досрочно подать в отставку по состоянию здоровья.