ДЖАГАН ДЖАНЕТ РОЗАЛИ

Государственный и политический деятель Гайаны .

Учи­лась в Дет­ройт­ском и Уэйн­ском университетах.

В 1943 году вы­шла за­муж за Ч.Б. Джа­га­на и пе­ре­еха­ла в Британскую Гвиа­ну. Ра­бо­та­ла мед­се­ст­рой в сто­ма­то­ло­гической кли­ни­ке му­жа.

Бо­ро­лась за пра­ва жен­щин, в 1946 году уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии Эко­но­мической и по­ли­тической организации жен­щин, в 1953 году воз­гла­ви­ла Про­грес­сив­ную жен­скую организацию.

В 1950 году вме­сте с му­жем ос­но­ва­ла Народную про­грес­сив­ную пар­тию (до 1970 года её ге­не­раль­ный сек­ре­тарь). В 1957-1961 годах министр тру­да, здо­ро­вья и жи­лищ­но­го хо­зяй­ст­ва, в 1963-1964 годах министр внутренних дел. В 1976-1997 годах депутат Национальной ас­самб­леи. В 1970-1997 годах пре­зи­дент Сою­за жур­на­ли­стов Гай­а­ны, в 1973-1997 годах ре­дак­тор центрального ор­га­на НПП газеты «Mirror». В 1993 году несколько ме­ся­цев ис­пол­ня­ла обя­зан­но­сти по­сто­ян­но­го пред­ста­ви­те­ля Гай­а­ны при ООН .

В апреле 1997 года на­зна­че­на пре­мьер-министром, в декабре 1997 года из­бра­на пре­зи­ден­том стра­ны. Из­бра­ние 77-лет­ней бе­лой уро­жен­ки США не бы­ло при­зна­но оп­по­зи­ци­ей, спро­во­ци­ро­вав­шей мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния с тре­бо­ва­ни­ем её от­став­ки. На вы­бо­рах в декабре 1998 года вновь одер­жа­ла по­бе­ду, что ещё боль­ше обо­ст­ри­ло внут­ри­по­ли­тическую об­ста­нов­ку. 8 августа 1999 года Джаган бы­ла вы­ну­ж­де­на дос­роч­но по­дать в от­став­ку по со­стоя­нию здо­ро­вья.