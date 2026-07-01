ДЖАФАР АС-САДИК ИБН МУХАММЕД
ДЖАФАР АС-САДИК ИБН МУХАММЕД - шестой имам шиитов, давший имя правовому толку имамитов.
Как и его отец и дед, изучал хадисы, экзегетику, право.
В борьбе Аббасидов с Омейядами соблюдал нейтралитет, поддерживая отношения с халифами Хишамом (724-743) и аль-Мансуром, несмотря на их гонения против рода Али ибн Аби Талиба, к которому принадлежал сам Джафар ас-Садик. После свержения Омейядов отказался от халифата, не одобряя вооруженной борьбы шиитов за власть. Осудил восстания Зейда ибн Али в Куфе в 739-740 годах и Мухаммеда ан-Нафса аз-Закия в Хиджазе в 762 году.
В богословии Джафар ас-Садик отвергал и свободу воли мутазилитов, и абсолютное предопределение, соглашаясь с мутазилитской критикой антропоморфного понимания Бога. При его жизни в шиизме произошёл раскол: большинство признало 7-м имамом его 4-го сына Мусу аль-Казима (ум. 799), назначенного Джафаром ас-Садиком своим преемником, часть - Мухаммеда, сына его старшего сына Исмаила (ум. 762) (см. Исмаилиты).
Авторитет Джафара ас-Садика высок у шиитов и суннитов. Ему приписывают множество сочинений, на самом деле, как правило, составленных позднее: от хадисов, экзегетики и права до магии, астрологии и алхимии. Имамиты считали его создателем шиитского учения об имамате, Божественном свете и правовой системы джафаритов. Сторонники скрытого (батин) смысла Корана вели от Джафара ас-Садика аллегорическое толкование (тавиль) Писания. Разные суфийские братства вводили его в свои духовные генеалогии (сильсила).