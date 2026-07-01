ДЖАФАР АС-САДИК ИБН МУХАММЕД

ДЖАФАР АС-САДИК ИБН МУХАММЕД - шестой имам шиитов, давший имя правовому толку имамитов .

Как и его отец и дед, изу­чал ха­ди­сы, эк­зе­ге­ти­ку, пра­во.

В борь­бе Аб­ба­си­дов с Омей­я­да­ми со­блю­дал ней­тра­ли­тет, под­дер­жи­вая от­но­ше­ния с ха­ли­фа­ми Хи­ша­мом (724-743) и аль-Ман­су­ром, не­смот­ря на их го­не­ния про­тив ро­да Али ибн Аби Та­ли­ба, к ко­то­ро­му при­над­ле­жал сам Джафар ас-Садик. По­сле свер­же­ния Омей­я­дов от­ка­зал­ся от ха­ли­фа­та, не одоб­ряя воо­руженной борь­бы шии­тов за власть. Осу­дил вос­ста­ния Зей­да ибн Али в Ку­фе в 739-740 годах и Му­хам­ме­да ан-На­фса аз-За­кия в Хид­жа­зе в 762 году.

В бо­го­сло­вии Джафар ас-Садик от­вер­гал и сво­бо­ду во­ли му­та­зи­ли­тов , и аб­со­лют­ное пре­до­пре­де­ле­ние, со­гла­ша­ясь с му­та­зи­лит­ской кри­ти­кой ан­тро­по­морф­но­го по­ни­ма­ния Бо­га. При его жиз­ни в ши­из­ме про­изо­шёл рас­кол: боль­шин­ст­во при­зна­ло 7-м има­мом его 4-го сы­на Му­су аль-Ка­зи­ма (ум. 799), на­зна­чен­но­го Джафаром ас-Садиком сво­им пре­ем­ни­ком, часть - Му­хам­ме­да, сы­на его стар­ше­го сы­на Ис­маи­ла (ум. 762) (см. Ис­маи­ли­ты).

Ав­то­ри­тет Джафара ас-Садика вы­сок у шии­тов и сун­ни­тов. Ему при­пи­сы­ва­ют мно­же­ст­во со­чи­не­ний, на са­мом де­ле, как пра­ви­ло, со­став­лен­ных позд­нее: от ха­ди­сов, эк­зе­ге­ти­ки и пра­ва до ма­гии, ас­т­ро­ло­гии и ал­хи­мии. Има­ми­ты счи­та­ли его соз­да­те­лем ши­ит­ско­го уче­ния об има­ма­те, Бо­же­ст­вен­ном све­те и пра­во­вой сис­те­мы джа­фа­ри­тов. Сто­рон­ни­ки скры­то­го (ба­тин) смыс­ла Ко­ра­на ве­ли от Джафара ас-Садика ал­ле­го­рическое тол­ко­ва­ние (та­виль) Пи­са­ния. Раз­ные су­фий­ские брат­ст­ва вво­ди­ли его в свои ду­хов­ные ге­неа­ло­гии (силь­си­ла).