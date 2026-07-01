ДЖАДИДИЗМ
ДЖАДИДИЗМ (от араб. усуль аль-джадид - новый метод) - общественно-политическое движение за обновление исламской культуры и общества среди российских мусульман Крыма, Поволжья и Урала, Кавказа и Средней Азии 1880-1920-х годов.
Начало движению положила реформа образования (введение нового звукового метода обучения грамоте в начальных школах-мектебах, естественных дисциплин и классно-поурочной системы обучения в медресе). При этом преподавание было переведено с арабского и персидского на родной язык, который стал отдельным учебным предметом. Сторонники джадидизма (джадиды) критиковали мусульманских традиционалистов-кадимов, выступали за пересмотр основ исламского знания с учётом требований современности (см. Иджтихад), развитие науки, издание газет и журналов на родном языке. Во время Революции 1905-1907 годов и Февральской революции 1917 года джадиды выдвигали политические требования культурно-религиозной автономии мусульманских народов России, часть из них стремилась к объединению мусульман на основе панисламской и пантюркской общности.
Культурно-просветительное течение в джадидизме создал крымскотатарский просветитель и публицист Исмаил-бей Гаспринский. Политическое течение в джадидизме к началу XX века возникло в Поволжье. Джадидизм испытал влияние идей татарских реформаторов XVIII века. Абд ан-Насира аль-Курсави, Мурат-муллы и Батырши, а также мусульманских реформаторов Ближнего Востока конца XIX - начала XX веков Джамаль ад-Дина аль-Афгани, Мухаммеда Абдо и др.
Культурными центрами движения были медресе Зинджирлы в Бахчисарае, Мухаммадия в Казани, Галия и Усмания в Уфе, Хусайния в Оренбурге, Расулия в Троицке, Низамия в Астрахани, Буби в деревне Иж-Бобья. В различные периоды к джадидизму принадлежали учителя, публицисты, предприниматели: братья Акчурины, Г. Баруди, семья Буби, Р. Ибрагимов (1857-1944), М.Г. Исхаки (1878-1954), З. Камали (1873-1942), Ф. Карими, С. Маджиди (1878-1956), С. Максуди, З. Расулев, Р. Фахретдинов и др.
Между революциями 1905-1907 и 1917 годов на базе джадидизма возникли партии «Иттифак аль-муслимин» в Поволжье, «Милли фирка» в Крыму, «Мусават» в Азербайджане, «Алаш» в Казахстане, младобухарцы и младохивинцы, «Шура-и ислами» в Туркестане. После 1917 года часть джадидов поддержала советскую власть, другие оказали вооруженное сопротивление и позднее эмигрировали. Оставшиеся в СССР стали жертвами репрессий 1930-х годов.
Джадидизм оказал влияние на процесс секуляризации культуры и общественной жизни мусульманских регионов России, завершившийся в ходе советских культурных преобразований.
Издания:
Гаспринский И. Русское мусульманство. Симферополь, 1881;
Валидов Дж. Очерк истории образованности и литературы татар. М.; П., 1923.