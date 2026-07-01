ДЖАДИДИЗМ

ДЖАДИДИЗМ (от араб. усуль аль-джа­дид - но­вый ме­тод) - общественно-политическое движение за обновление исламской культуры и общества среди российских мусульман Крыма, Поволжья и Урала, Кавказа и Средней Азии 1880-1920-х годов.

На­ча­ло дви­же­нию по­ло­жи­ла ре­фор­ма об­ра­зо­ва­ния (вве­де­ние но­во­го зву­ко­во­го ме­то­да обу­че­ния гра­мо­те в на­чаль­ных шко­лах-мек­те­бах, ес­те­ст­вен­ных дис­ци­п­лин и класс­но-по­уроч­ной сис­те­мы обу­че­ния в мед­ре­се ). При этом пре­по­да­ва­ние бы­ло пе­ре­ве­де­но с араб­ско­го и пер­сид­ско­го на род­ной язык, ко­то­рый стал отдельным учеб­ным пред­ме­том. Сто­рон­ни­ки джадидизма (джа­ди­ды) кри­ти­ко­ва­ли му­сульманских тра­ди­цио­на­ли­стов-ка­ди­мов, вы­сту­па­ли за пе­ре­смотр ос­нов ис­лам­ско­го зна­ния с учё­том тре­бо­ва­ний со­вре­мен­но­сти (см. Ид­жти­хад ), раз­ви­тие нау­ки, из­да­ние га­зет и жур­на­лов на род­ном язы­ке. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов и Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года джа­ди­ды вы­дви­га­ли по­ли­тические тре­бо­ва­ния куль­тур­но-ре­лигиозной ав­то­но­мии му­сульманских на­ро­дов Рос­сии, часть из них стре­ми­лась к объ­е­ди­не­нию му­суль­ман на ос­но­ве пан­ис­лам­ской и пан­тюрк­ской общ­но­сти.

Куль­тур­но-про­све­ти­тельное те­че­ние в джадидизме соз­дал крым­ско­та­тар­ский про­све­ти­тель и пуб­ли­цист Ис­ма­ил-бей Гас­прин­ский. По­ли­тическое те­че­ние в джадидизме к началу XX века воз­ник­ло в По­вол­жье. Джадидизм ис­пы­тал влия­ние идей татарских ре­фор­ма­то­ров XVIII века. Абд ан-На­си­ра аль-Кур­са­ви, Му­рат-мул­лы и Ба­тыр­ши, а так­же му­сульманских ре­фор­ма­то­ров Ближ­не­го Вос­то­ка конца XIX - начала XX веков Джа­маль ад-Ди­на аль-Аф­га­ни, Му­хам­ме­да Аб­до и др.

Куль­тур­ны­ми цен­тра­ми дви­же­ния бы­ли мед­ре­се Зинд­жир­лы в Бах­чи­са­рае, Му­хам­ма­дия в Ка­за­ни, Га­лия и Ус­ма­ния в Уфе, Ху­сай­ния в Орен­бур­ге, Ра­су­лия в Тро­иц­ке, Ни­за­мия в Ас­т­ра­ха­ни, Бу­би в деревне Иж-­Бо­бья. В различные пе­рио­ды к джадидизму при­над­ле­жа­ли учи­те­ля, пуб­ли­ци­сты, пред­при­ни­ма­те­ли: братья Ак­чу­ри­ны, Г. Ба­ру­ди, се­мья Бу­би, Р. Иб­ра­ги­мов (1857-1944), М.Г. Ис­ха­ки (1878-1954), З. Ка­ма­ли (1873-1942), Ф. Ка­ри­ми, С. Мад­жи­ди (1878-1956), С. Мак­су­ди, З. Ра­су­лев, Р. Фах­рет­ди­нов и др.

Ме­ж­ду ре­во­лю­ция­ми 1905-1907 и 1917 годов на ба­зе джадидизма воз­ник­ли пар­тии «Ит­ти­фак аль-мус­ли­мин» в По­вол­жье, «Мил­ли фир­ка» в Кры­му, «Му­са­ват» в Азер­бай­джа­не, «Алаш» в Ка­зах­ста­не, мла­до­бу­хар­цы и мла­до­хи­вин­цы, «Шу­ра-и ис­ла­ми» в Тур­ке­ста­не. По­сле 1917 года часть джа­ди­дов под­дер­жа­ла советскую власть, дру­гие ока­за­ли воо­руженное со­про­тив­ле­ние и позд­нее эмиг­ри­ро­ва­ли. Ос­тав­шие­ся в СССР ста­ли жерт­ва­ми ре­прес­сий 1930-х годов .

Джадидизм ока­зал влия­ние на про­цесс се­ку­ля­ри­за­ции куль­ту­ры и об­щественной жиз­ни му­сульманских ре­гио­нов Рос­сии, за­вер­шив­ший­ся в хо­де советских куль­тур­ных пре­об­ра­зо­ва­ний.

Издания :

Гас­прин­ский И. Рус­ское му­суль­ман­ст­во. Сим­фе­ро­поль, 1881;

Ва­ли­дов Дж. Очерк ис­то­рии об­ра­зо­ван­но­сти и ли­те­ра­ту­ры та­тар. М.; П., 1923.

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