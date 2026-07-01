ДЖАБАРЛЫ ДЖАФАР
Азербайджанский писатель, заслуженный деятель искусств Азербайджанский ССР.
Родился в семье угольщика.
Окончил Азербайджанский университет (1929).
Начал печататься с 1915 года.
Пьесы Джабарлы на любовные сюжеты («Верная Сария, или Смех сквозь слёзы», 1915; «Увядшие цветы», 1917), социальную и историческую тематику («Насреддин-шах», 1916; «Айдын», 1922; «Октай Эль-оглы», 1923; «Невеста огня», 1928; «Севиль», 1928, одноименная опера Ф. Амирова, 1953; «В 1905 году», 1931; «Яшар», 1932) оказали влияние на развитие азербайджанской драматургии.
Среди других произведений - сатирическая поэзия, рассказы («Аслан и Фархад», «Мансур и Ситара», оба 1916), поэмы («Девичья башня», 1923; экранизирована в 1924 году, одноименный балет А. Бадалбейли, 1940).
Сочинения:
Пьесы. Баку, 1979;
Собрание сочинений: В 4 томах. Баку, 1983-1988 (на азербайджанском языке).