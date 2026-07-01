ДЖАБАРЛЫ ДЖАФАР

Азербайджанский писатель, заслуженный деятель искусств Азербайджанский ССР.

Ро­дил­ся в се­мье уголь­щи­ка.

Окон­чил Азербайджанский университет (1929).

На­чал пе­ча­тать­ся с 1915 года.

Пье­сы Джабарлы на лю­бов­ные сю­же­ты («Вер­ная Са­рия, или Смех сквозь слё­зы», 1915; «Увяд­шие цве­ты», 1917), со­ци­аль­ную и ис­то­рическую те­ма­ти­ку («На­сред­дин-шах», 1916; «Ай­дын», 1922; «Ок­тай Эль-ог­лы», 1923; «Не­вес­та ог­ня», 1928; «Се­виль», 1928, од­но­именная опе­ра Ф. Ами­ро­ва, 1953; «В 1905 го­ду», 1931; «Яшар», 1932) ока­за­ли влия­ние на раз­ви­тие азербайджанской дра­ма­тур­гии .

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - са­ти­рическая по­эзия , рас­ска­зы («Ас­лан и Фар­хад», «Ман­сур и Си­та­ра», оба 1916), по­эмы («Де­ви­чья баш­ня», 1923; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1924 году, од­но­именный ба­лет А. Ба­дал­бей­ли, 1940).

Сочинения :

Пье­сы. Ба­ку, 1979;

Собрание сочинений: В 4 томах. Ба­ку, 1983-1988 (на азербайджанском языке).