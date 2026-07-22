ДЗЕРЖИНСКИЙ ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ

Советский партийный и государственный деятель, председатель ВЧК.

Польский дворянин. С 1895 г. член Социал-демократии Польши и Литвы (СДПЛ), с 1903 г. – член главного правления партии. От нее вошел в ЦК РСДРП в 1906 г. Арестовывался властями, был в ссылке. В 1912-1917 гг. находился в заключении.

Освобожденный Февральской революцией, включился в работу социал-демократии, представлял СДПЛ в партии большевиков.

На апрельской партконференции выступил против права наций на самоопределение.

Летом 1917 г. находился на лечении, но заочно был избран во ВЦИК. Вернувшись к активной работе в июле, включился в военную работу партии.

На VII съезде РСДРП(б) Дзержинский избран в ЦК партии. Активный участник Октябрьского переворота , руководил захватом телеграфа, участвовал в разгроме П. Краснова, затем руководил отрядами красногвардейцев, охранявшими Смольный. Член президиума ВЦИК.

В декабре 1917 – феврале 1922 гг. — председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), затем ГПУ и Объединенным государственным политическим управлением (ОГПУ).

Организатор красного террора. В 1918 г. — левый коммунист . Во время восстания левых эсеров (см. левых эсеров выступление 1918 г.) пытался убедить восставшую часть чекистов из отряда Д. Попова прекратить поддержку выступления, был задержан левыми эсерами.

При этом, как и левые эсеры, Дзержинский выступал против Брестского мира, но опасался, что междоусобица среди революционеров может привести к падению советской власти. За твердость характера, доходящую до жестокости, его называли «железный Феликс».

Во время советско-польской войны 1920 г. Дзержинский — член ВРК Польши. Но в Польше Красная армия потерпела поражение, и Дзержинский так и не смог вернуться на родину.

В 1922 г. возглавил Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).

С 1924 г. — член Оргбюро и кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б).

В своей политике тяготел к Н. Бухарину. Был непримиримым противником Л. Троцкого в 20-е гг., считал, что «партии пришлось развенчать Троцкого» за то, что тот «поднял руку против единства партии». Дзержинский видел в Троцком возможного диктатора, будущего « Бонапарта » и «могильщика революции».

Влиятельное положение в ВСНХ при Дзержинском заняли опытные экономисты из бывших меньшевиков, критически относившихся к большевизму.

На июльском пленуме ЦК 1926 г. эмоционально критиковал левую оппозицию, предлагал расстрелять виднейших членов оппозиции. Дзержинский умер от сердечного приступа после очередного заседания пленума.

Источники:

Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990;

Феликс Дзержинский — председатель ВЧК-ОГПУ. 1917-1926. М., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.