ДЗЕРЖИНСКИЙ ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ
Советский партийный и государственный деятель, председатель ВЧК.
Польский дворянин. С 1895 г. член Социал-демократии Польши и Литвы (СДПЛ), с 1903 г. – член главного правления партии. От нее вошел в ЦК РСДРП в 1906 г. Арестовывался властями, был в ссылке. В 1912-1917 гг. находился в заключении.
Освобожденный Февральской революцией, включился в работу социал-демократии, представлял СДПЛ в партии большевиков.
На апрельской партконференции выступил против права наций на самоопределение.
Летом 1917 г. находился на лечении, но заочно был избран во ВЦИК. Вернувшись к активной работе в июле, включился в военную работу партии.
На VII съезде РСДРП(б) Дзержинский избран в ЦК партии. Активный участник Октябрьского переворота, руководил захватом телеграфа, участвовал в разгроме П. Краснова, затем руководил отрядами красногвардейцев, охранявшими Смольный. Член президиума ВЦИК.
В декабре 1917 – феврале 1922 гг. — председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), затем ГПУ и Объединенным государственным политическим управлением (ОГПУ).
Организатор красного террора. В 1918 г. — левый коммунист. Во время восстания левых эсеров (см. левых эсеров выступление 1918 г.) пытался убедить восставшую часть чекистов из отряда Д. Попова прекратить поддержку выступления, был задержан левыми эсерами.
При этом, как и левые эсеры, Дзержинский выступал против Брестского мира, но опасался, что междоусобица среди революционеров может привести к падению советской власти. За твердость характера, доходящую до жестокости, его называли «железный Феликс».
Во время советско-польской войны 1920 г. Дзержинский — член ВРК Польши. Но в Польше Красная армия потерпела поражение, и Дзержинский так и не смог вернуться на родину.
В 1922 г. возглавил Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).
С 1924 г. — член Оргбюро и кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б).
В своей политике тяготел к Н. Бухарину. Был непримиримым противником Л. Троцкого в 20-е гг., считал, что «партии пришлось развенчать Троцкого» за то, что тот «поднял руку против единства партии». Дзержинский видел в Троцком возможного диктатора, будущего «Бонапарта» и «могильщика революции».
Влиятельное положение в ВСНХ при Дзержинском заняли опытные экономисты из бывших меньшевиков, критически относившихся к большевизму.
На июльском пленуме ЦК 1926 г. эмоционально критиковал левую оппозицию, предлагал расстрелять виднейших членов оппозиции. Дзержинский умер от сердечного приступа после очередного заседания пленума.
Источники:
Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990;
Феликс Дзержинский — председатель ВЧК-ОГПУ. 1917-1926. М., 2007.
Автор статьи: Шубин А.В.