ДЗАСАКТУ-ХАНЫ

ДЗАСАКТУ-ХАНЫ - династия владетелей Западной Хал­ха-Мон­го­лии из ро­да Чин­ги­си­дов.

Од­на из трёх са­мых мо­гу­ще­ст­вен­ных и влия­тель­ных хан­ских ди­на­стий Хал­хи.

Дзасакту-ханы иг­ра­ли важ­ную роль в по­ли­тической ис­то­рии Мон­го­лии XVIII века. Ос­но­ва­тель ди­на­стии Лай­хор-ха­ган (р. 1562; правил в 1581-1627) был вну­ком по­след­не­го еди­но­вла­ст­но­го пра­ви­те­ля Мон­го­лии - Гэ­рэ­сэнд­зэ. Сын Лай­хо­ра - Эр­де­ни Бин­гэ­рэлт Дза­сак­ту-хан Су­бу­ди (пра­вил в 1627-1655) и его пре­ем­ник хан Нор­бо (пра­вил в 1655-1661) ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в со­про­тив­ле­нии экс­пан­сии маньчжурской ди­на­стии Цин.

Меж­до­усоб­ная борь­ба за пре­стол, раз­го­рев­шая­ся в хан­ст­ве по­сле смер­ти Нор­бо и из­вест­ная как «сму­та Лув­са­на», при­ве­ла к граж­данской вой­не в Мон­го­лии 1688-1689 годов, что об­лег­чи­ло её по­ко­ре­ние ди­на­сти­ей Цин в 1691 году. При Цин вла­де­ния Дзасакту-ханов бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в административную еди­ни­цу - Дза­сак­ту­хан­ский ай­мак, а Дзасакту-ханы низ­ве­де­ны до уров­ня ря­до­вых кня­зей (дза­са­ков), ро­до­вые вла­де­ния ко­то­рых - хо­шу­ны так­же ста­ли во­енно-административными еди­ни­ца­ми.

Ста­тус Дзасакту-ханов как хо­шун­ных кня­зей со­хра­нял­ся до 1920-х годов, ко­гда в ре­зуль­та­те ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ний хан­ские ди­на­стии пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние.

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