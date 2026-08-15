ДЗАСАКТУ-ХАНЫ
ДЗАСАКТУ-ХАНЫ - династия владетелей Западной Халха-Монголии из рода Чингисидов.
Одна из трёх самых могущественных и влиятельных ханских династий Халхи.
Дзасакту-ханы играли важную роль в политической истории Монголии XVIII века. Основатель династии Лайхор-хаган (р. 1562; правил в 1581-1627) был внуком последнего единовластного правителя Монголии - Гэрэсэндзэ. Сын Лайхора - Эрдени Бингэрэлт Дзасакту-хан Субуди (правил в 1627-1655) и его преемник хан Норбо (правил в 1655-1661) активно участвовали в сопротивлении экспансии маньчжурской династии Цин.
Междоусобная борьба за престол, разгоревшаяся в ханстве после смерти Норбо и известная как «смута Лувсана», привела к гражданской войне в Монголии 1688-1689 годов, что облегчило её покорение династией Цин в 1691 году. При Цин владения Дзасакту-ханов были преобразованы в административную единицу - Дзасактуханский аймак, а Дзасакту-ханы низведены до уровня рядовых князей (дзасаков), родовые владения которых - хошуны также стали военно-административными единицами.
Статус Дзасакту-ханов как хошунных князей сохранялся до 1920-х годов, когда в результате революционных преобразований ханские династии прекратили существование.