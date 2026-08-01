ДЗАНДЗОТТО АНДРЕА

ДЗАНДЗОТТО АНДРЕА (итал. Andrea Zanzotto) - итальянский поэт.

Окон­чил Па­ду­ан­ский университет (1942).

Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния . Пе­ча­тал­ся с 1951 года.

В ран­них по­этических сборниках [«Во­ка­тив» («Vocativo», 1957) и др.] до­ми­ни­ру­ет пей­заж­ная ли­ри­ка; в по­сле­дую­щем твор­че­ст­ве [сборники «Кра­со­та» («La beltà», 1968), «Га­ла­тей в ле­су» («Galateo in bosco», 1978), «Фос­фе­ны» («Fosfeni», 1983), «Идио­ма» («Idioma», 1986) и др.], свя­зан­ном с тра­ди­ция­ми гер­ме­тиз­ма и сюр­реа­лиз­ма , Дзандзотто об­ра­ща­ет­ся к глу­би­нам под­соз­на­ния, ис­поль­зу­ет экс­пе­риментальный по­этический язык (от «бор­мо­та­ния» и под­ра­жа­ния дет­ско­му ле­пе­ту до изо­щрён­ной лек­си­ки и грам­ма­ти­ки).

Сочинения :

Poesie (1938–1986). Mil., 1993;

Scritti sulla letteratura. Mil., 2001. Vol. 1-2.