ДЗАНДЗОТТО АНДРЕА
ДЗАНДЗОТТО АНДРЕА (итал. Andrea Zanzotto) - итальянский поэт.
Окончил Падуанский университет (1942).
Участник Движения Сопротивления. Печатался с 1951 года.
В ранних поэтических сборниках [«Вокатив» («Vocativo», 1957) и др.] доминирует пейзажная лирика; в последующем творчестве [сборники «Красота» («La beltà», 1968), «Галатей в лесу» («Galateo in bosco», 1978), «Фосфены» («Fosfeni», 1983), «Идиома» («Idioma», 1986) и др.], связанном с традициями герметизма и сюрреализма, Дзандзотто обращается к глубинам подсознания, использует экспериментальный поэтический язык (от «бормотания» и подражания детскому лепету до изощрённой лексики и грамматики).
Сочинения:
Poesie (1938–1986). Mil., 1993;
Scritti sulla letteratura. Mil., 2001. Vol. 1-2.