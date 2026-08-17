ДЮШЕН ЛУИ МАРИ ОЛИВЬЕ

ДЮШЕН ЛУИ МАРИ ОЛИВЬЕ - аббат, историк Церкви, литургист и археолог.

Дюшен родился в семье моряка и был младшим из 6 детей. Осиротел в раннем возрасте. Начальное образование получил в семинарии в Сен-Меэн-ле-Гран и в коллеже Сен-Шарль в Сен-Бриё. Затем поступил в семинарию в Сен-Бриё. В 1863 году Дюшен был принят на правах вольнослушателя в Римский коллегиум, где изучал 2 года догматическое и нравственное богословие, но в большей степени его внимание привлекали христианские древности Рима. В 1866-1871 годах преподавал в Сен-Шарле. В 1867 году рукоположен во пресвитера. В 1871-1872 годах Дюшен слушал лекции по философии и греческим древностям в Высшей практической школе (École Pratique des Hautes Études) при Парижском университете. В июле 1872 года получил степень лиценциата словесности. В Париже Дюшен познакомился с А. Луази, впоследствии ученым-новозаветником и сторонником модернизма в католич. Церкви.

В июле 1873 года Дюшен по поручению Высшей практической школы отправился в Ватиканскую библиотеку для изучения рукописей, в конце того же года был приглашен во Французскую школу в Риме (École française de Rome), где до 1876 года преподавал греческую палеографию и занимался под руководством одного из основателей церковной археологии - Дж. Б. Де Росси, с которым на протяжении последующей жизни его связывали дружба и научная деятельность (их переписка издана в 1995 году). Дюшен принимал активное участие в археологических экспедициях в Малую Азию (откуда привез более 200 надписей), в Эпир, в Фессалию, на Афон, на остров Патмос и в Фессалонику.

В 1877 году Дюшен защитил докторскую диссертацию о Liber Рontificalis, средневековом сборнике житий Римских пап, получив ученую степень доктора словесности. В 1878 году занял кафедру церковной истории в Католическом институте в Париже, но в 1883 году ввиду критических взглядов на раннюю историю Церкви во Франции вынужден был оставить ее. До 1895 года преподавал в ряде высших учебных заведений в Париже.

В 1888 году избран членом Академии надписей и изящной словесности. В 1895 году назначен директором Французской школы в Риме (занимал эту должность до конца жизни). С 1895 по 1897 год принимал участие в работе папской комиссии по изучению действительности англикан. рукоположений. В 1900 году папа Лев XIII даровал Дюшену титул апостольского протонотария. В 1903 году возглавлял папскую историко-литургическую комиссию по ревизии Мартиролога и Бревиария. 26 мая 1910 года Дюшен был избран членом Французской академии.

После энциклики папы Пия X «Pascendi Dominici gregis» (8 сентября 1907 года), направленной против модернистов, труд Дюшена «История древней Церкви» оказался в центре скандала: несмотря на то что с разрешения Римской курии вышло несколько изданий на французском языке и переводы на английский и испанский языки, перевод на итальянский язык подвергся критике (основные претензии - использование критического метода, умолчание о сверхъестественном факторе в истории, обеление императоров - гонителей христиан, неверное изображение состояния Римской Церкви и папских полномочий). Против публикации выступили 10 кардиналов, 5 архиепископов и 30 епископов. 11 сентября 1911 года был издан циркуляр, запрещавший чтение этой книги в итальянских духовных семинариях, а 22 января 1912 года она была внесена в «Индекс запрещенных книг». Дюшен подчинился этому решению. Во время коллоквиума в память Дюшена, проходившего в 1973 году в Риме, папа Павел VI полностью реабилитировал его.

Основные труды Дюшена посвящены источниковедению и общей церковной истории. Мировую известность ему принесли исследование и критическое издание Liber Pontificalis. Дюшен, изучив 110 рукописей, предложил свою реконструкцию оригинального текста памятника, который, по его мнению, был составлен в VI веке в Галлии. Работа привлекла к себе внимание не только из-за актуальности темы папства, но и потому, что в это же время текст Liber Pontificalis безуспешно пытались издать несколько ученых в Германии. В 1898 году Т. Моммзен, который выступал за более позднюю датировку памятника (не ранее VII века), сумел в серии MGH выпустить том, охватывающий период до 715 года, однако ему так и не удалось завершить издание. Спор между немецкими учеными и Дюшеном обсуждался и в России (М. И. Орловым и В. В. Болотовым на магистерском коллоквиуме в 1899 году). Труд Дюшена получил высокую оценку многих ученых (в т. ч. А. фон Гарнака) и был принят в качестве нормативного. Издание Дюшена было дополнено и исправлено К. Фогелем в 1957 году.

Др. капитальный труд Дюшена - «Списки епископов древней Галлии» (1894-1915 годы) - посвящен вопросу о распространении христианства и истории епископских кафедр на территории современной Франции в эпоху поздней античности. Работа построена на изучении огромного материала, сохранившегося в епископских списках (латинский fasti episcopales, вероятно развившиеся из диптихов), у церковных историков, в легендах о происхождении той или иной провинциальной церкви, в местных хрониках и т. п. До настоящего времени это исследование, несмотря на критику отдельных положений, считается образцом применения научно-критического метода к церковным памятникам.

Дюшен занимался также календарными проблемами, в частности вопросом об установлении даты празднования Пасхи на I Вселенском Соборе. Он связал решения Собора не с малоазийскими четыренадесятниками, а с сирийскими протопасхитами. Позицию Дюшена поддержали Й. Шмид, Э. Шварц, Болотов.

С 1884 года Дюшен вместе с Де Росси изучал Мартиролог Иеронима. В течение 10 лет они совместно подготовили и опубликовали в серии Acta Sanctorum (ActaSS. 1894. Vol. 82. Nov. Pt. 2/1) критическое издание этого памятника, считающееся стандартным и в настоящее время. По мнению Дюшена, текст Мартиролога является компиляцией, ядро которой сформировалось в середине V века в Италии, а основная часть - в конце VI - начале VII веков в Автиссиодуре (ныне Осер, Франция).

Вкладом Дюшена в развитие исторической литургики стало сочинение «Истоки христианского культа» (1899 год), посвященное раннехристианскому, восточному и латинскому богослужению до эпохи Карла Великого. Признавая некоторое разнообразие в деталях совершения литургии и небольшую свободу епископа в формулировании молитв, Дюшен тем не менее утверждал изначальное единообразие локальных евхаристических традиций (древность и аутентичность евхаристических молитв «Дидахе» он считал некой маргинальной аномалией, не меняющей картины в целом). Только в III веке, по его мнению, начали формироваться обряды Рима, Антиохии и Александрии. Наибольшую ценность в работе Дюшена представляют главы, посвященные галликанскому обряду. Истоки этого обряда Дюшен видел в богослужении города Медиолана (ныне Милан). Он предложил свою реконструкцию чина галликанской мессы. Кроме того, Дюшен ввел в научный оборот ряд ранее неизвестных источников (в частности, в приложении им были опубликованы 12 Ordines Romani, неизвестных Ж. Мабильону).

«История древней Церкви» была издана Дюшена по просьбе его друзей. По сути это переработанный курс университетских лекций, распространявшихся изначально литографическим способом. Дюшен выстроил курс тематически, поэтому часть материалов повторяется в разных главах. Работа была задумана как научно-популярная, а потому почти полностью лишена точных ссылок на источники, библиографических указаний, анализа различных гипотез и т. п. История возникновения христианства и апостольский период изложены максимально сжато. Последующая история Церкви также содержит значительные пробелы (почти не говорится о Тертуллиане, крайне мало - об Оригене, о дисциплинарных спорах). Вместе с тем повествование отличает живость языка и красочность изложения. Все выводы основаны на обобщении многолетних исследований.

Помимо этих работ Дюшену принадлежит множество статей по церковной истории (о христианской Северной Африке, расколе донатистов, Поместных Соборах IV-V веков, об отдельных епископских кафедрах Италии и Галлии и др.), восточной и греческой эпиграфике и археологии, топографии Рима и прочее. Поскольку Дюшен занимался агиографией (работы об апостоле Варнаве, о равноапостольной Марии Магдалине, о святых Перпетуе и Фелицитате, о святом Геновефе, об апостольских списках и др.), он вел активную переписку с болландистами (опубликована в 2002 году).

В 1880 году Дюшен основал журнал «Bulletin critique de littérature, d'histoire et de théologie» и был его редактором и одним из авторов. Он также являлся переводчиком и редактором французского выпуска «Bulletin d'archéologie chrétienne», основанного Де Росси.

В историю церковной науки Дюшен вошел как один из самых беспристрастных ученых эпохи жестких идеологических и межконфессиональных споров. Дюшен был удостоен многих наград и званий (почетный каноник Сен-Бриё и Парижа, командор ордена Почетного легиона, член французского Общества любителей древностей (Société des antiquaires), президент Общества христианской археологии (Société d'archéologie chrétienne), почетный член ряда академий и университетов (Берлина, Гёттингена, Рима, Турина, Кембриджа, Оксфорда и др.)).

Сочинения:

Étude sur le Liber Pontificalis. P., 1877;

La question de la pâque au concile de Nicée // Revue de questions historiques. P., 1880. Vol. 28. P. 5-42;

L'historiographie pontificale au VIIIe siècle. R., 1884;

Les Sources du Martyrologe Hieronimien. R., 1885 (совм. с J. B. de Rossi);

Origines du culte chrétien: Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne. P., 1889, 19256;

Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule. P., 1894. Vol. 1: Les provinces du Sud-Est: Gaule narbonnaise, region des Alpes. 19072; 1899. Vol. 2: L'Aquitaine et les Lyonnaise. 19102; 1915. Vol. 3;

Les anciens recueils de légendes apostoliques. P., 1895;

Les prémiers temps de l'État pontifical (754-1073). P., 1898, 19042;

Histoire ancienne de l'Église. P., 1906-1910. 3 vol. (рус. пер.: История древней Церкви / Пер. с 5-го франц. изд. под ред. проф. И. В. Попова и проф. А. П. Орлова. М., 1912-1914. Т. 1-2);

L'Église au 6eme siècle / Ed. H. Quentin. P., 1925.

Издания:

Liber Pontificalis: Texte, introd. et comment. P., 1886-1892. 2 vol.;

Martyrologium Hieronymianum ad fidem codicum adjectis prolegomenis. P., 1894, 1971r (совм. с J. B. de Rossi);

Liber Censuum de l'Église romain. P., 1889-1952. 3 vol. (совм. с P. Fabre, G. Mollat).