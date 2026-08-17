ДЮСЕРСО
ДЮСЕРСО - семья французских архитекторов XVI-XVII веков.
Жак I Андруэ
[Около 1520 года, Париж (?) - конец 1585 года или февраль 1586 года, Париж или Монтаржи], архитектор, гравёр и теоретик архитектуры. Посетил Италию (1531-1533 годы), испытал сильное влияние античной и итальянской ренессансной архитектуры, также трактатов С. Серлио. Будучи одним из первых представителей европейского палладианства, создавал обширные циклы гравюр, предназначенные служить образцами для архитекторов, живописцев, скульпторов, мастеров шпалерного искусства и золотых дел мастеров. Эти циклы издавались в виде отдельных увражей: «Примеры [триумфальных] арок» («Exempla arcuum», 1549 год), «Античные арки и монументы» («Arcs et monuments antiques...», vol. 1-2, 1549-1560 годы), «Книга о храмах» («Livre des temples», 1550 год), три «Книги об архитектуре» («Livre d’architecture», 1559, 1561 и 1582 годы), «Книга о гротесках» («Livre des grotesques», 1566 год), «Прекраснейшие здания Франции» («Les plus excellents bastiments de France», vol. 1-2, 1576-1579 годы; издание запечатлело многие ныне не сохранившиеся памятники зодчества), «Книга об античных римских зданиях» («Livre des édifices antiques romains», 1584 год) и другие. По проектам Жака I Андруэ строились замки Вернёй-сюр-Уаз близ Санлиса (с середины 1560-х годов) и Шарлеваль (с 1570 года) в Нормандии. Сыновья - архитекторы Батист Андруэ, Жак II Андруэ и Шарль Андруэ (около 1560-1606 годы).
Батист Андруэ
[Около 1545 года, Орлеан (?) - август или сентябрь 1590 год, Париж], архитектор короля Генриха III (с 1575 года); в 1578 году стал преемником П. Леско в качестве архитектора королевских строений. Участвовал в строительстве Большой галереи Лувра и Капеллы Валуа в аббатстве Сен-Дени, работал в Париже и Фонтенбло. Отец архитектора Жана I Андруэ, дед архитектора Жана II Андруэ (около 1623-1644 годов).
Жак II Андруэ
(Около 1550 год, Париж - 16.09.1614 года, там же), в 1570-1580-е годы работал в замках Шарлеваль (вместе с отцом), Вернёй-сюр-Уаз, Монсо (близ Мо) и Нерак в Лот-э-Гарон; был архитектором-фортификатором в Туре. С 1594 года, будучи архитектором короля Генриха IV, участвовал в строительстве Большой галереи Лувра (1602-1608 годы) и павильона Флоры дворца Тюильри (1600-1608 годы), построил Отель Майен (1605 год, перестроен в 1709 году), проектировал Отель Карнавале и Отель Бельгард (1611-1614 годы; все - в Париже).
Жан I Андруэ
(Около 1585 года, Париж - 1649 года, там же), сын Батиста Андруэ, работал на строительстве Люксембургского дворца (1614 года, вместе с С. де Бросом), Отеля Сюлли (1624-1629 годы), Отеля Бельгард (1633-1636 годы) и Отеля Бретонвиль (1635-1638 годы; все - в Париже), также в Фонтенбло.
Иллюстрации:
Жак I Андруэ Дюсерсо. Гравированный проект мебели. 1550-е годы. Архив БРЭ.
Жан I Андруэ Дюсерсо. Внутренний двор Отеля Сюлли в Париже. 1624-1629 годы. Архив БРЭ.