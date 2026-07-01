ДЮРРЕНМАТТ ФРИДРИХ ЙОЗЕФ

ДЮРРЕНМАТТ ФРИДРИХ ЙОЗЕФ - швейцарский писатель.

Пи­сал на немецком языке. Ро­дил­ся в се­мье пас­то­ра . Изу­чал в Цю­ри­хе и Бер­не фи­ло­со­фию, гер­ма­ни­сти­ку, ес­тественные нау­ки (1941-1945 годы). В ка­че­ст­ве те­ат­раль­но­го кри­ти­ка и гра­фи­ка ра­бо­тал в еже­не­дель­ни­ке «Zü ­richer Weltwoche», в 1968-1969 годах воз­глав­лял Ба­зель­ский те­атр. На­чал пе­ча­тать­ся в 1945 году.

Рас­ска­зы Дюрренматта 1940-х годов [«Ро­ж­де­ст­во» («Weihnacht»), «Па­лач» («Der Fol­terknecht»), «Ста­рик» («Der Alte», русский перевод 1997 год), «Го­род» («Die Stadt»), «Тун­нель» («Der Tun­nel», русский перевод 1990 год) и другие; все опубликованы. в 1952 году], от­ра­зив­шие влия­ние Ф. Каф­ки и экс­прес­сио­ни­стов , ис­пол­не­ны мрач­ных фан­тас­ма­го­рий и про­ник­ну­ты ощу­ще­ни­ем бес­смыс­лен­но­сти бы­тия; уже в них на­шло вы­ра­же­ние цен­траль­ное для все­го твор­че­ст­ва Дюрренматта пред­став­ле­ние о ми­ре как о тюрь­ме или су­ма­сшед­шем до­ме, где че­ло­век - од­но­вре­мен­но уз­ник и над­зи­ра­тель, па­лач и жерт­ва. Боль­шой ус­пех име­ли де­тек­тив­ные ро­ма­ны Дюрренматта «Су­дья и его па­лач» («Der Richter und sein Henker», 1951 год, русский перевод 1966 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1976 году), «Обе­ща­ние» («Das Ver­sprechen», 1958 год, русский перевод 1966 год), на­сы­щен­ные фи­ло­соф­ской и об­щественно-по­ли­тической про­бле­ма­ти­кой.

В конце 1940-х годов Дюрренматт об­ра­тил­ся к дра­ма­тур­гии, вско­ре до­бив­шись в этой об­лас­ти ми­ро­во­го при­зна­ния. Тра­ге­дии «В Пи­са­нии ска­за­но...» [«Es steht ge­schrie­ben», 1947 год; пе­ре­ра­бо­тан­ный ва­ри­ант «Ана­бап­ти­сты» («Die Wiedertäufer», 196 год, русский перевод 1998 год)], «Сле­пой» («Der Blinde», 1947 год) - раз­мыш­ле­ния Дюрренматта на ма­те­риа­ле национальной ис­то­рии о при­чи­нах Второй ми­ро­вой вой­ны.

Наи­боль­шую из­вест­ность Дюрренматту при­нес­ли пье­сы: «Ви­зит ста­рой да­мы» («Der Besuch der alten Dame», 1956 год, русский перевод 1958 год, эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1964, 1989 годах) - гро­те­ск­ная прит­ча о вла­сти де­нег и нрав­ствен­ной де­гра­да­ции об­ще­ст­ва, а так­же «Фи­зи­ки» («Die Physiker», 1962 год, русский перевод 1969 год) на те­му мо­раль­ной от­вет­ст­вен­но­сти учё­но­го за свои от­кры­тия. Сре­ди других пьес: «Ро­мул Ве­ли­кий» («Ro­mu­lus der Große», 1949 год, русский перевод 1969 год), «Ан­гел при­хо­дит в Ва­ви­лон» («Ein En­gel kommt nach Babylon», 1953 год, поставлена в 1961 году, русский перевод 1969 год), «Брак гос­по­ди­на Мис­си­си­пи» («Die Ehe des Herrn Mis­sis­sipi», 1950 год, русский перевод 1998 год), «Иг­ра­ем Стринд­бер­га» («Play Strindberg», 1969 год, русский перевод 1973 год). В 1950-е годы Дюрренматт соз­дал ряд ра­дио­пьес, вне­ся в этот жанр зна­чительные дра­ма­тур­гические но­ва­ции: «Ноч­ной раз­го­вор с па­ла­чом» («Nächtliches Ges­p­räch mit einem verachteten Menschen», поставлена в 1952 году, опубликована в 1957 году, русский перевод 1991 год), «Ве­чер позд­ней осе­нью» («Abendstunde im Spätherbst», 1959 год, русский перевод 1969 год).

Иро­нич­но-скеп­ти­че­ские, эпа­таж­ные пье­сы Дюрренматта, в ко­то­рых про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние те­ат­ра Б. Брех­та, пред­став­ля­ют со­бой тра­ги­ко­мические фар­сы. Их дей­ст­вие раз­ви­ва­ет­ся стре­ми­тель­но и не­пред­ска­зуе­мо; в них ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны ино­ска­за­ния, па­ра­док­саль­ные, гро­те­ск­ные ги­пер­бо­лы. Свои взгля­ды на те­атр Дюрренматт из­ло­жил в статье «За­мет­ки о ко­ме­дии» («An­merkung zur Komödie», 1952 год) и сборнике эс­се «Про­бле­мы те­ат­ра» («Thea­ter­prob­leme», 1955 год).

Для позд­ней дра­ма­тур­гии Дюрренматта ха­рак­те­рен от­каз от про­ра­бот­ки де­та­лей и об­ра­зов; всё боль­шее вни­ма­ние уде­ля­ет­ся сце­ническому язы­ку, те­ат­раль­ным экс­пе­ри­мен­там: пье­сы «Порт­рет пла­не­ты» («Porträ t eines Planeten», 1971 год, русский перевод 1990 год), «Со­уча­ст­ник» («Der Mit­ma­cher», 1976 год, русский перевод 1998 год), «Ах­тер­лоо» («Achterloo», 1983 год, русский перевод 1998 год), дра­ма­тическая бал­ла­да «Ми­но­тавр» («Mi­no­tau­rus», 1985 год, русский перевод 1990 год). Гран­ди­оз­ные кар­ти­ны по­след­них вре­мён че­ло­ве­че­ст­ва соз­да­ны в по­вес­ти «Зим­няя вой­на в Ти­бе­те» («Winterkrieg in Tibet», 1981 год, русский перевод 1990 год), но­вел­ле «По­ру­че­ние» («Der Auftrag», 1986 год, русский перевод 1990 год), ро­ма­не «До­ли­на хао­са» («Dur­chei­nan­der­tal», 1989 год).

Сочинения:

Gesammelte Werke. Z., 1996. Bd 1–7;

Собр. соч.: В 5 т. / Пре­дисл. и ком­мент В. Д. Се­дель­ни­ка. Хар.; М., 1997–1998.

Иллюстрация: Архив БРЭ.