ДЮРРЕНМАТТ ФРИДРИХ ЙОЗЕФ
ДЮРРЕНМАТТ ФРИДРИХ ЙОЗЕФ - швейцарский писатель.
Писал на немецком языке. Родился в семье пастора. Изучал в Цюрихе и Берне философию, германистику, естественные науки (1941-1945 годы). В качестве театрального критика и графика работал в еженедельнике «Zü richer Weltwoche», в 1968-1969 годах возглавлял Базельский театр. Начал печататься в 1945 году.
Рассказы Дюрренматта 1940-х годов [«Рождество» («Weihnacht»), «Палач» («Der Folterknecht»), «Старик» («Der Alte», русский перевод 1997 год), «Город» («Die Stadt»), «Туннель» («Der Tunnel», русский перевод 1990 год) и другие; все опубликованы. в 1952 году], отразившие влияние Ф. Кафки и экспрессионистов, исполнены мрачных фантасмагорий и проникнуты ощущением бессмысленности бытия; уже в них нашло выражение центральное для всего творчества Дюрренматта представление о мире как о тюрьме или сумасшедшем доме, где человек - одновременно узник и надзиратель, палач и жертва. Большой успех имели детективные романы Дюрренматта «Судья и его палач» («Der Richter und sein Henker», 1951 год, русский перевод 1966 год, экранизирован в 1976 году), «Обещание» («Das Versprechen», 1958 год, русский перевод 1966 год), насыщенные философской и общественно-политической проблематикой.
В конце 1940-х годов Дюрренматт обратился к драматургии, вскоре добившись в этой области мирового признания. Трагедии «В Писании сказано...» [«Es steht geschrieben», 1947 год; переработанный вариант «Анабаптисты» («Die Wiedertäufer», 196 год, русский перевод 1998 год)], «Слепой» («Der Blinde», 1947 год) - размышления Дюрренматта на материале национальной истории о причинах Второй мировой войны.
Наибольшую известность Дюрренматту принесли пьесы: «Визит старой дамы» («Der Besuch der alten Dame», 1956 год, русский перевод 1958 год, экранизирована в 1964, 1989 годах) - гротескная притча о власти денег и нравственной деградации общества, а также «Физики» («Die Physiker», 1962 год, русский перевод 1969 год) на тему моральной ответственности учёного за свои открытия. Среди других пьес: «Ромул Великий» («Romulus der Große», 1949 год, русский перевод 1969 год), «Ангел приходит в Вавилон» («Ein Engel kommt nach Babylon», 1953 год, поставлена в 1961 году, русский перевод 1969 год), «Брак господина Миссисипи» («Die Ehe des Herrn Mississipi», 1950 год, русский перевод 1998 год), «Играем Стриндберга» («Play Strindberg», 1969 год, русский перевод 1973 год). В 1950-е годы Дюрренматт создал ряд радиопьес, внеся в этот жанр значительные драматургические новации: «Ночной разговор с палачом» («Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Menschen», поставлена в 1952 году, опубликована в 1957 году, русский перевод 1991 год), «Вечер поздней осенью» («Abendstunde im Spätherbst», 1959 год, русский перевод 1969 год).
Иронично-скептические, эпатажные пьесы Дюрренматта, в которых прослеживается влияние театра Б. Брехта, представляют собой трагикомические фарсы. Их действие развивается стремительно и непредсказуемо; в них широко использованы иносказания, парадоксальные, гротескные гиперболы. Свои взгляды на театр Дюрренматт изложил в статье «Заметки о комедии» («Anmerkung zur Komödie», 1952 год) и сборнике эссе «Проблемы театра» («Theaterprobleme», 1955 год).
Для поздней драматургии Дюрренматта характерен отказ от проработки деталей и образов; всё большее внимание уделяется сценическому языку, театральным экспериментам: пьесы «Портрет планеты» («Porträ t eines Planeten», 1971 год, русский перевод 1990 год), «Соучастник» («Der Mitmacher», 1976 год, русский перевод 1998 год), «Ахтерлоо» («Achterloo», 1983 год, русский перевод 1998 год), драматическая баллада «Минотавр» («Minotaurus», 1985 год, русский перевод 1990 год). Грандиозные картины последних времён человечества созданы в повести «Зимняя война в Тибете» («Winterkrieg in Tibet», 1981 год, русский перевод 1990 год), новелле «Поручение» («Der Auftrag», 1986 год, русский перевод 1990 год), романе «Долина хаоса» («Durcheinandertal», 1989 год).
Сочинения:
Gesammelte Werke. Z., 1996. Bd 1–7;
Собр. соч.: В 5 т. / Предисл. и коммент В. Д. Седельника. Хар.; М., 1997–1998.
Иллюстрация: Архив БРЭ.