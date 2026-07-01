ДЮПОН

ДЮПОН - семья американских промышленников и финансистов, государственный и военных деятелей.

Ве­дёт своё на­ча­ло от французского эко­но­ми­ста и по­ли­ти­ка Пье­ра Са­мю­эля Дю­по­на де Не­му­ра (Du Pont de Ne­mours) (1739-1817 годы). Пьер Са­мю­эль уча­ст­во­вал во Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , член Ге­не­раль­ных шта­тов 1789 года , Со­ве­та ста­рей­шин Ди­рек­то­рии. Сто­рон­ник кон­сти­туционной мо­нар­хии, он два­ж­ды под­вер­гал­ся аре­сту. В 1800-1802 годах жил в США. Вер­нув­шись во Фран­цию, со­дей­ст­во­вал рес­тав­ра­ции Бур­бо­нов, государственный со­вет­ник Лю­до­ви­ка XVIII. В пе­ри­од «Ста дней» эмиг­ри­ро­вал в США. Его стар­ший сын - Вик­тор Ма­ри (1767-1827 годы), со­сто­ял на французской ди­пло­ма­тической служ­бе. В 1787, 1791-1792, 1795-1796 годах член французских мис­сий в США, в 1789-1791 годах адъ­ю­тант М. Ж. Ла­фай­е­та. С 1800 года жил в США.

Сын Вик­то­ра Ма­ри - Са­мю­эль Фрэн­сис (1803-1865 годы), сде­лал во­енную карь­е­ру, уча­ст­во­вал в аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­не 1846-1848 годов, Гра­ж­дан­ской вой­не в США 1861-1865 годов , контр-ад­ми­рал (1862 год). Млад­ший сын Пье­ра Са­мю­эля - Элё­тер Ире­не (1771-1834 годы), за­ло­жил ос­но­вы про­мыш­лен­но-фи­нан­со­вой им­пе­рии Дюпон. В 1800 году он пе­ре­ехал с от­цом в США, в 1802 году по­стро­ил по­ро­хо­вой за­вод в Уил­минг­тоне (штат Де­ла­вэр), на ба­зе ко­то­ро­го вско­ре сфор­ми­ро­ва­лась од­на из круп­ней­ших хи­мических ком­па­ний США. Его сы­но­вья Альф­ред Вик­тор (1798-1856 годы) и Ген­ри Ал­джер­нон (1812-1889 годы), воз­глав­ляв­шие ком­па­нию со­от­вет­ст­вен­но в 1834-1850 годах и 1850-1889 годах, су­ме­ли рас­ши­рить се­мей­ное де­ло бла­го­да­ря во­енным за­ка­зам.

В пе­ри­од Гражданской вой­ны в США ком­па­ния Дюпон бы­ла круп­ней­шим по­став­щи­ком по­ро­ха для ар­мии се­ве­рян. Сын Аль­фре­да Вик­то­ра - Лам­мот (1831-1884 годы), хи­мик и изо­бре­та­тель, раз­ра­бо­тал в 1857 году но­вый ме­тод из­го­тов­ле­ния по­ро­ха, ис­поль­зо­вав при этом де­шё­вый нит­рат нат­рия из Чи­ли и Пе­ру (по­гиб при взры­ве хи­мического за­во­да). Сын Ген­ри Ал­джер­но­на - Ген­ри Ал­джер­нон млад­ший (1838-1926 годы), в 1906-1917 годах за­ни­мал пост се­на­то­ра от шта­та Де­ла­вэр. Внук Элё­те­ра Ире­не - Ев­ге­ний (1840-1902 годы), воз­гла­вив­ший «E. I. du Pont de Nemours and Company» в 1889 году, к 1899 году до­бил­ся объ­е­ди­не­ния под её эги­дой всех пред­при­ятий се­мьи Дюпон. В 1902 году ру­ко­вод­ство ком­па­ни­ей пе­ре­шло к пра­вну­кам Элё­те­ра Ире­не - Пье­ру Са­мю­элю (1870-1954 годы; в 1920-1923 годах был так­же пре­зи­ден­том «General Motors»), Альф­ре­ду Ире­не (1864-1935 годы) и То­ма­су Ко­ул­ма­ну (1863-1930 годы; се­на­тор от шта­та Де­ла­вэр в 1921-1922, 1925-1928 годах). Брать­ям уда­лось вы­вес­ти «E. I. du Pont de Nemours and Com­pany» на ме­ж­ду­народную аре­ну, пре­вра­тить её в транс­на­цио­наль­ную кор­по­ра­цию - один из ве­ду­щих хи­мических кон­цер­нов ми­ра. Из се­мьи Дюпон вы­шли мно­гие по­ли­тические, во­енные дея­те­ли, спорт­сме­ны и ар­тис­ты.

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