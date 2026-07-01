ДЮПОН
ДЮПОН - семья американских промышленников и финансистов, государственный и военных деятелей.
Ведёт своё начало от французского экономиста и политика Пьера Самюэля Дюпона де Немура (Du Pont de Nemours) (1739-1817 годы). Пьер Самюэль участвовал во Французской революции XVIII века, член Генеральных штатов 1789 года, Совета старейшин Директории. Сторонник конституционной монархии, он дважды подвергался аресту. В 1800-1802 годах жил в США. Вернувшись во Францию, содействовал реставрации Бурбонов, государственный советник Людовика XVIII. В период «Ста дней» эмигрировал в США. Его старший сын - Виктор Мари (1767-1827 годы), состоял на французской дипломатической службе. В 1787, 1791-1792, 1795-1796 годах член французских миссий в США, в 1789-1791 годах адъютант М. Ж. Лафайета. С 1800 года жил в США.
Сын Виктора Мари - Самюэль Фрэнсис (1803-1865 годы), сделал военную карьеру, участвовал в американо-мексиканской войне 1846-1848 годов, Гражданской войне в США 1861-1865 годов, контр-адмирал (1862 год). Младший сын Пьера Самюэля - Элётер Ирене (1771-1834 годы), заложил основы промышленно-финансовой империи Дюпон. В 1800 году он переехал с отцом в США, в 1802 году построил пороховой завод в Уилмингтоне (штат Делавэр), на базе которого вскоре сформировалась одна из крупнейших химических компаний США. Его сыновья Альфред Виктор (1798-1856 годы) и Генри Алджернон (1812-1889 годы), возглавлявшие компанию соответственно в 1834-1850 годах и 1850-1889 годах, сумели расширить семейное дело благодаря военным заказам.
В период Гражданской войны в США компания Дюпон была крупнейшим поставщиком пороха для армии северян. Сын Альфреда Виктора - Ламмот (1831-1884 годы), химик и изобретатель, разработал в 1857 году новый метод изготовления пороха, использовав при этом дешёвый нитрат натрия из Чили и Перу (погиб при взрыве химического завода). Сын Генри Алджернона - Генри Алджернон младший (1838-1926 годы), в 1906-1917 годах занимал пост сенатора от штата Делавэр. Внук Элётера Ирене - Евгений (1840-1902 годы), возглавивший «E. I. du Pont de Nemours and Company» в 1889 году, к 1899 году добился объединения под её эгидой всех предприятий семьи Дюпон. В 1902 году руководство компанией перешло к правнукам Элётера Ирене - Пьеру Самюэлю (1870-1954 годы; в 1920-1923 годах был также президентом «General Motors»), Альфреду Ирене (1864-1935 годы) и Томасу Коулману (1863-1930 годы; сенатор от штата Делавэр в 1921-1922, 1925-1928 годах). Братьям удалось вывести «E. I. du Pont de Nemours and Company» на международную арену, превратить её в транснациональную корпорацию - один из ведущих химических концернов мира. Из семьи Дюпон вышли многие политические, военные деятели, спортсмены и артисты.