ДЮКТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА
ДЮКТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура верхнего палеолита, сформировавшаяся и развивавшаяся в Север-Восточной Азии.
Названа по Дюктайской пещере, открытой в 1967 году Ю. А. Мочановым на правом берегу реки Дюктай, в 112 м от впадения в реку Алдан. В этой пещере изучено 3 слоя с радиоуглеродными датировками от 12 до 14 тысяч лет назад.
По мнению Ю. А. Мочанова, древнейший памятник Дюктайской культуры - стоянка Эжанцы, имеющая радиоуглеродные датировки около 35 тысяч лет назад, другие исследователи считают, что Дюктайская культура не древнее 18 тысяч лет назад.
Известны открытые и пещерные стоянки, специфичны двусторонне обработанные наконечники копий или дротиков и ножи (рисунок). Остатки фауны включают кости мамонта, северного оленя, лося, бизона, лошади, снежного барса, пещерного льва, волка, лисицы, песца, зайца, грызунов. На стоянке Эжанцы обнаружены кости шерстистого носорога. Со стоянкой Бёрёлёх (71° с. ш.) в бассейне реки Индигирка связано знаменитое «кладбище» мамонтов.
По оценке Ю. А. Мочанова, Дюктайская культура сложилась на основе среднепалеолитической кызылсырской культуры, открытой в бассейне реки Вилюй и датируемой 150-35 тыс. лет назад; ранее считалось, что носители Дюктайской культуры пришли на территорию Якутии с юга. В конце ледникового периода (около 12 тысяч лет назад) носители Дюктайской культуры заселили значительную часть Северо-Восточной Азии, в т. ч. Чукотку, Камчатку и северо-западное побережье Охотского моря, Японские острова, по «Берингийскому сухопутному мосту» перешли в Америку. На Аляске с Дюктайской культурой генетически связана культура Денали, которая маркирует вторую волну миграции населения Северо-Восточной Азии в Америку.
Иллюстрация:
Дюктайская культура. Каменные наконечники копий и ножи (по С. А. Васильеву). Архив БРЭ.