ДЮКТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА

ДЮКТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура верхнего палеолита , сформировавшаяся и развивавшаяся в Север-Восточной Азии.

На­зва­на по Дюк­тай­ской пе­ще­ре, от­кры­той в 1967 году Ю. А. Мо­ча­но­вым на пра­вом бе­ре­гу реки Дюк­тай, в 112 м от впа­де­ния в реку Ал­дан. В этой пе­ще­ре изу­че­но 3 слоя с ра­дио­уг­ле­род­ны­ми да­ти­ров­ка­ми от 12 до 14 тысяч лет на­зад.

По мне­нию Ю. А. Мо­ча­но­ва, древ­ней­ший па­мят­ник Дюктайской культуры - сто­ян­ка Эжан­цы, имею­щая ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки около 35 тысяч лет на­зад, другие ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что Дюктайская культура не древ­нее 18 тысяч лет на­зад.

Из­вест­ны от­кры­тые и пе­щер­ные сто­ян­ки, спе­ци­фич­ны дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий или дро­ти­ков и но­жи (рисунок). Ос­тат­ки фау­ны вклю­ча­ют кос­ти ма­мон­та, се­вер­но­го оле­ня, ло­ся, би­зо­на, ло­ша­ди, снеж­но­го бар­са, пе­щер­но­го льва, вол­ка, ли­си­цы, пес­ца, зай­ца, гры­зу­нов. На сто­ян­ке Эжан­цы об­на­ру­же­ны кос­ти шер­сти­сто­го но­со­рога. Со сто­ян­кой Бёрё­лёх (71° с. ш.) в бас­сей­не реки Ин­ди­гир­ка свя­за­но зна­ме­ни­тое «клад­би­ще» ма­мон­тов.

По оцен­ке Ю. А. Мо­ча­но­ва, Дюктайская культура сло­жи­лась на ос­но­ве сред­не­па­лео­ли­тической кы­зыл­сыр­ской куль­ту­ры, от­кры­той в бас­сей­не реки Ви­люй и да­ти­руе­мой 150-35 тыс. лет на­зад; ра­нее счи­та­лось, что но­си­те­ли Дюктайской культуры при­шли на тер­ри­то­рию Яку­тии с юга. В кон­це лед­ни­ко­во­го пе­рио­да (около 12 тысяч лет на­зад) но­си­те­ли Дюктайской культуры за­се­ли­ли зна­чительную часть Северо-Восточной Азии, в т. ч. Чу­кот­ку, Кам­чат­ку и северо-западное по­бе­ре­жье Охот­ско­го моря, Япон­ские острова, по «Бе­рин­гий­ско­му су­хо­пут­но­му мос­ту» пе­ре­шли в Аме­ри­ку. На Аля­ске с Дюктайской культурой ге­не­ти­че­ски свя­за­на куль­ту­ра Де­на­ли, ко­то­рая мар­ки­ру­ет вто­рую вол­ну ми­гра­ции на­се­ле­ния Северо-Восточной Азии в Аме­ри­ку.

Иллюстрация:

Дюк­тай­ская куль­ту­ра. Ка­мен­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий и но­жи (по С. А. Ва­силь­е­ву). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)