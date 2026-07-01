ДЬЯКОНОВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Дьяконов, Михаил Михайлович (12[25].06.1907—08.06.1954) — известный отечественный востоковед, иранист, археолог, историк искусства.

Доктор исторических наук (1946), профессор (1949), заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1951). Член Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. Учился в университете Осло (1924—1926), окончил факультет языка и материальной культуры Ленинградского государственного университета (1930). С 1931 — научный сотрудник Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры АН СССР (во время войны и в 1950—1953 — исполняющий обязанностии заведующего Ленинградским отделением), ЛГУ, Академии художеств СССР, Московского государственного университета. С 1946 — научный сотрудник, а с 1953 — руководитель Таджикской археологической экспедиции. Автор около 100 работ по истории Ирана, искусству и культуре стран Ближнего и Среднего Востока. Вместе с И.М. Дьяконовым (братом) и В.А. Лившицем расшифровал древнейшие парфянские документы, найденные при раскопках Нисы . Исследовал археологию Бактрии , средневековую персидскую миниатюру, настенные росписи Пянджикента. Переводил классическую персидскую поэзию (Гургани, Низами, Фирдоуси).

Соч.: Иранские миниатюры в рукописях Шахнаме ленинградских собраний. М.—Л., 1935 (совместно с Л. Т. Гюзальяном); Фирдоуси. Жизнь и творчество. М.—Л., 1940; Археологические работы в нижнем течении реки Кафирниган (Кобадиан) // Материалы и исследования по археологии СССР. № 37. М.—Л., 1953; Парфянский архив из древней Нисы // Вестник древней истории, 1953, № 4 (cовместно с И. М. Дьяконовым и В. А. Лившицем); Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии // Живопись древнего Пенджикента, М., 1954; Очерк истории древнего Ирана. М., 1961.

Лит.: Бретаницкий Л. С. М. М. Дьяконов // Народы Азии и Африки. 1967, № 3; Певзнер С. Б., Бретаницкий Л. С. Михаил Михайлович Дьяконов (1907—1954) // Народы Азии и Африки. 1981. № 1; Милибанд С. Д. Востоковеды России: биобиблиографический словарь. Т. I. М., 2008. С. 459—460; Михаил Михайлович Дьяконов (некролог) // Вестник древней истории. 1954, № 3.