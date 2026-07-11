ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО - один из видов гражданства .

Двой­ное (мно­же­ст­вен­ное) Гражданство - осо­бый ста­тус, свя­зан­ный с пре­бы­ва­ни­ем ли­ца од­но­вре­мен­но в Гражданстве не­сколь­ких го­су­дарств, воз­ни­каю­щий в свя­зи с про­ти­во­ре­чия­ми в за­ко­но­да­тель­ст­ве раз­ных стран. Наи­бо­лее ти­пич­ные си­туа­ции, спо­соб­ст­вую­щие воз­ник­но­ве­нию двой­но­го Гражданства: 1) при­ём в но­вое Гражданство без ут­ра­ты пред­ше­ст­вую­ще­го; 2) ав­то­ма­тическое пре­дос­тав­ле­ние Гражданства суп­ру­ге-ино­стран­ке в свя­зи с за­клю­че­ни­ем бра­ка (ряд стран Азии, Аф­ри­ки, Латинской Аме­ри­ки). В современных ус­ло­ви­ях прин­цип доб­ро­воль­но­го вы­бо­ра Гражданства за­ин­те­ре­со­ван­ным ли­цом вы­тес­ня­ет прин­цип един­ст­ва Гражданства се­мьи, ав­то­ма­тическое пре­дос­тав­ле­ние Гражданства му­жа рас­смат­ри­ва­ет­ся как дис­кри­ми­на­ция по при­зна­ку по­ла; 3) пре­дос­тав­ле­ние Гражданства ре­бён­ку, ро­див­ше­му­ся в сме­шан­ном бра­ке. Ис­то­риче­ски Гражданство ре­бён­ка оп­ре­де­ля­лось по от­цу, од­на­ко се­го­дня за­ко­ны боль­шин­ст­ва го­су­дарств до­пус­ка­ют пре­дос­тав­ле­ние Гражданства как по от­цов­ской, так и по ма­те­рин­ской ли­нии; 4) ро­ж­де­ние ре­бён­ка у ро­ди­те­лей- ино­стран­цев на тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва, пре­дос­тав­ляю­ще­го Гражданство в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом поч­вы (США, стра­ны Латинской Аме­ри­ки). Ис­клю­че­ния обыч­но ка­са­ют­ся де­тей ино­стран­цев, на­хо­дя­щих­ся в стра­не в ка­че­ст­ве государственных слу­жа­щих сво­их го­су­дарств или со­труд­ни­ков ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций.

Двой­ное Гражданство по­ро­ж­да­ет про­бле­мы в свя­зи с про­хо­ж­де­ни­ем во­ин­ской служ­бы, уп­ла­той на­ло­гов, об­ра­ще­ни­ем за ди­пло­ма­тической за­щи­той, рас­смот­ре­ни­ем дел в су­дах треть­их стран, ко­гда тре­бу­ет­ся при­ме­не­ние национального за­ко­на. В ме­ж­ду­народных су­дах при­ме­ня­ет­ся прин­цип эф­фек­тив­но­го Гражданства: ли­цо рас­смат­ри­ва­ет­ся как гра­ж­да­нин той стра­ны, с ко­то­рой он име­ет бо­лее тес­ные свя­зи (по­сто­ян­ное про­жи­ва­ние или ме­сто жи­тель­ст­ва, на­хо­ж­де­ние на государственной служ­бе, про­хо­ж­де­ние во­ин­ской служ­бы и т. д.).

В раз­ных стра­нах су­ще­ст­ву­ют различные под­хо­ды в от­но­ше­нии двой­но­го Гражданства. Од­ни стра­ны до­пус­ка­ют воз­мож­ность на­ли­чия на­ря­ду с соб­ст­вен­ным ино­го Гражданства (Ита­лия), дру­гие (Япо­ния) тре­бу­ют вы­брать од­но из них в те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го сро­ка. При­об­ре­те­ние ино­го Гражданства не вле­чёт пре­кра­ще­ния Гражданства РФ, но государственные ор­га­ны Рос­сии рас­смат­ри­ва­ют дан­ное ли­цо толь­ко как гра­ж­да­ни­на РФ.

Гражданство ЕС пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся в Маа­ст­рихт­ском до­го­во­ре (ст. 8) и рас­про­стра­ня­ет­ся на всех лиц, имею­щих Гражданство го­су­дарств-чле­нов. Этот ста­тус пред­по­ла­га­ет сво­бо­ду пе­ре­дви­же­ния и по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния в рам­ках Сою­за, пра­во уча­ст­во­вать в му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах и вы­бо­рах в Ев­ро­пар­ла­мент в слу­чае про­жи­ва­ния в другом го­су­дар­ст­ве - чле­не ЕС , пра­во на кон­суль­скую и ди­пло­ма­тическую за­щи­ту в по­соль­ских и кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ни­ях других го­су­дарств-чле­нов в треть­их стра­нах, где нет со­от­вет­ст­вую­щих уч­ре­ж­де­ний го­су­дар­ст­ва про­ис­хо­ж­де­ния.

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