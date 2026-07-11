ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО - один из видов гражданства.
Двойное (множественное) Гражданство - особый статус, связанный с пребыванием лица одновременно в Гражданстве нескольких государств, возникающий в связи с противоречиями в законодательстве разных стран. Наиболее типичные ситуации, способствующие возникновению двойного Гражданства: 1) приём в новое Гражданство без утраты предшествующего; 2) автоматическое предоставление Гражданства супруге-иностранке в связи с заключением брака (ряд стран Азии, Африки, Латинской Америки). В современных условиях принцип добровольного выбора Гражданства заинтересованным лицом вытесняет принцип единства Гражданства семьи, автоматическое предоставление Гражданства мужа рассматривается как дискриминация по признаку пола; 3) предоставление Гражданства ребёнку, родившемуся в смешанном браке. Исторически Гражданство ребёнка определялось по отцу, однако сегодня законы большинства государств допускают предоставление Гражданства как по отцовской, так и по материнской линии; 4) рождение ребёнка у родителей-иностранцев на территории государства, предоставляющего Гражданство в соответствии с принципом почвы (США, страны Латинской Америки). Исключения обычно касаются детей иностранцев, находящихся в стране в качестве государственных служащих своих государств или сотрудников международных организаций.
Двойное Гражданство порождает проблемы в связи с прохождением воинской службы, уплатой налогов, обращением за дипломатической защитой, рассмотрением дел в судах третьих стран, когда требуется применение национального закона. В международных судах применяется принцип эффективного Гражданства: лицо рассматривается как гражданин той страны, с которой он имеет более тесные связи (постоянное проживание или место жительства, нахождение на государственной службе, прохождение воинской службы и т. д.).
В разных странах существуют различные подходы в отношении двойного Гражданства. Одни страны допускают возможность наличия наряду с собственным иного Гражданства (Италия), другие (Япония) требуют выбрать одно из них в течение установленного срока. Приобретение иного Гражданства не влечёт прекращения Гражданства РФ, но государственные органы России рассматривают данное лицо только как гражданина РФ.
Гражданство ЕС предусматривается в Маастрихтском договоре (ст. 8) и распространяется на всех лиц, имеющих Гражданство государств-членов. Этот статус предполагает свободу передвижения и постоянного проживания в рамках Союза, право участвовать в муниципальных выборах и выборах в Европарламент в случае проживания в другом государстве - члене ЕС, право на консульскую и дипломатическую защиту в посольских и консульских учреждениях других государств-членов в третьих странах, где нет соответствующих учреждений государства происхождения.