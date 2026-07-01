ДВОРЖАК МАКС ИСТОРИК
ДВОРЖАК МАКС ИСТОРИК - австийский историк искусства.
Изучал историю в Карловом университете в Праге, затем в Венском университете (окончил в 1897 году). Увлёкся историей искусства под влиянием А. Ригля и Ф. Викхоффа, ассистентом которого он стал в 1898 году. С 1902 года до конца жизни преподавал в Венском университете (с 1909 года профессор; член Австрийской АН). Один из лидеров венской школы искусствознания.
В своих работах, посвящённых главным образом переломным моментам в истории искусства (раннехристианскому искусству, поздней готике, маньеризму), Дворжак рассматривал иск-во как «зеркало отношений человека к окружающему миру». Сформулировал концепцию «истории искусства как истории духа»; под таким названием в 1924 году был издан сборник его статей, оказавший большое влияние на искусствознание XX века. Идея взаимодействия идеалистических и натуралистических начал, определяющего развитие искусства, была разработана Дворжаком на материале готики и легла также в основу лекционного курса по искусству итальянского Возрождения (позднее издан отдельной книгой). В 1905 году возглавил государственную охрану памятников культуры, боролся против включения австрийских художественных ценностей в состав репараций после 1-й мировой войны, написал «Катехизис охраны исторических памятников» (1916).
Сочинения:
Katechismus der Denkmalpflege. W., 1916;
Очерки по искусству средневековья. М.; Л., 1934;
История итальянского искусства в эпоху Возрождения. М., 1978. Т. 1-2;
История искусства как история духа. СПб., 2001.