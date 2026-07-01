ДВОРЖАК МАКС ИСТОРИК

ДВОРЖАК МАКС ИСТОРИК - австийский историк искусства.

Изу­чал ис­то­рию в Кар­ло­вом университете в Пра­ге, за­тем в Вен­ском университете (окон­чил в 1897 году). Ув­лёк­ся ис­то­ри­ей искусства под влия­ни­ем А. Риг­ля и Ф. Вик­хоф­фа, ас­си­стен­том ко­то­ро­го он стал в 1898 году. С 1902 года до кон­ца жиз­ни пре­по­да­вал в Вен­ском университете (с 1909 года профессор; член Австрийской АН). Один из ли­де­ров вен­ской шко­лы ис­кус­ст­во­зна­ния.

В сво­их ра­бо­тах, по­свя­щён­ных главным образом пе­ре­лом­ным мо­мен­там в ис­то­рии искусства (ран­не­хри­сти­ан­ско­му искусству, позд­ней го­ти­ке , мань­е­риз­му), Дворжак рас­смат­ри­вал иск-во как «зер­ка­ло от­но­ше­ний че­ло­ве­ка к ок­ру­жаю­ще­му ми­ру». Сфор­му­ли­ро­вал кон­цеп­цию «ис­то­рии ис­кус­ст­ва как ис­то­рии ду­ха»; под та­ким на­зва­ни­ем в 1924 году был из­дан сбор­ник его ста­тей, ока­зав­ший боль­шое влия­ние на ис­кус­ст­во­зна­ние XX века. Идея взаи­мо­дей­ст­вия идеа­ли­стических и на­ту­ра­ли­стических на­чал, оп­ре­де­ляю­ще­го раз­ви­тие искусства, бы­ла раз­ра­бо­та­на Дворжаком на ма­те­риа­ле го­ти­ки и лег­ла так­же в ос­но­ву лек­ци­он­но­го кур­са по искусству итальянского Воз­ро­ж­де­ния (позд­нее из­дан отдельной кни­гой). В 1905 году воз­гла­вил государственную ох­ра­ну па­мят­ни­ков куль­ту­ры, бо­рол­ся про­тив вклю­че­ния австрийских ху­дожественных цен­но­стей в со­став ре­па­ра­ций по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны, на­пи­сал «Ка­те­хи­зис ох­ра­ны ис­то­ри­че­ских па­мят­ни­ков» (1916).

Сочинения:

Katechismus der Denkmalpflege. W., 1916;

Очер­ки по ис­кус­ст­ву сред­не­ве­ко­вья. М.; Л., 1934;

Ис­то­рия италь­ян­ско­го ис­кус­ст­ва в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния. М., 1978. Т. 1-2;

Ис­то­рия ис­кус­ст­ва как ис­то­рия ду­ха. СПб., 2001.