Дворянство мантии и Дворянство шпаги

Дворя`нство ма`нтии и Дворя`нство шпа`ги — во Франции при Старом порядке (XVII—XVIII вв.) условное наименование двух групп знати, формально различавшихся родом занятий. Д. м. обозначало слой высшей и средней бюрократии, а Д. ш. — сословие военных. Эти две группы дворян различались своим происхождением. Д. м. формировалось из высших чиновников государственного аппарата (судебного и финансового), в большинстве своем выходцев из неблагородных сословий; слово «мантия» указывает на атрибут тех, кто имел университетский диплом (прежде всего в области права); а также на одеяние судьи, поскольку судебная функция была самой авторитетной. Д. ш. ассоциировалось с древним родовым дворянством, чьим символом являлось оружие ( меч , шпага), поскольку военная функция издавна была социальной привилегией и знаком благородства дворян. Складывание Д. м. уходит корнями в XIV—XV вв., когда у чиновников возникли наследственные права на должности в королевском аппарате: прослужившему 15—20 лет чиновнику разрешалось передать по наследству, уступить или продать должность. В результате стали появляться целые династии служителей короны Франции. За особые заслуги король мог пожаловать чиновнику дворянское звание, передаваемое по наследству. Затем для ряда должностей сформировался принцип автоматического присвоения дворян­ства по выслуге лет (после 15—20 лет службы). Первыми этого добились секретари Канцелярии (1485); с 1600 дворянский титул давали должности президентов и советников Парламента, Палаты счетов, Налоговой палаты, мэтров Палаты прошений, генералов финансов, служителей президиальных судов и др. Такое почетное дворянство становилось реальным, если его получали три поколения подряд. Внутри социальной группы чиновничества формируются особая этика, культура и образ жизни; появляется эндогамия и иные консолидирующие практики. Этика и культура чиновников были прямо противоположны рыцар­ской дворянской этике, соперничая с ней и даже настаивая на своем прево­сходстве. Финансовые трудности короны привели к возникновению практики легальной продажи должностей в государственном аппарате: в 1522 создана Палата нерегулярных сборов, в том числе для получения средств от этих продаж; в 1568 вводится такса в 1/3 от стоимости должности, после уплаты которой чиновник становится ее владельцем; наконец, эдикт 1604 легализовал право собственности и наследования должностей в обмен на ежегодный взнос в казну 1/60 от ее стоимости (по имени ее автора Поле эта практика именовалась «полеттой»). Появление термина «Д. м.» датируется 1602. Оно представляло собой «новое дворянство», открытое новшествам в экономике, твердую опору монархии в противовес старому родовитому дворянству, сильному сопернику короля вследствие богатства, наличию клиентелы и воинским традициям. Вначале Д. ш. воспринимало появление Д. м. как ущерб своему привилегированному статусу и настаивало на преимуществах благородства по крови, происхождению и древности рода, а также подчеркивало высокий статус воинского занятия. Корона умело играла на этих противоречиях. Постепенно обе группы сближались: родовитые дворяне поступали на службу в королевский аппарат, Д. м. и Д. ш. заключали обоюдовыгодные браки. Лит: Huppert G. Les Bourgeois gentilshommes: an essay on the definition of elites in Renaissance France. Chicago, 1977; Jouanna A. L’idée de race en France au XVIe siècle et au début du XVII siècle. Montpellier. 1981. С. К. Цатурова