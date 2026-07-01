Дворянство мантии и Дворянство шпаги
Дворя`нство ма`нтии и Дворя`нство шпа`ги — во Франции при Старом порядке (XVII—XVIII вв.) условное наименование двух групп знати, формально различавшихся родом занятий. Д. м. обозначало слой высшей и средней бюрократии, а Д. ш. — сословие военных. Эти две группы дворян различались своим происхождением. Д. м. формировалось из высших чиновников государственного аппарата (судебного и финансового), в большинстве своем выходцев из неблагородных сословий; слово «мантия» указывает на атрибут тех, кто имел университетский диплом (прежде всего в области права); а также на одеяние судьи, поскольку судебная функция была самой авторитетной. Д. ш. ассоциировалось с древним родовым дворянством, чьим символом являлось оружие (меч, шпага), поскольку военная функция издавна была социальной привилегией и знаком благородства дворян. Складывание Д. м. уходит корнями в XIV—XV вв., когда у чиновников возникли наследственные права на должности в королевском аппарате: прослужившему 15—20 лет чиновнику разрешалось передать по наследству, уступить или продать должность. В результате стали появляться целые династии служителей короны Франции. За особые заслуги король мог пожаловать чиновнику дворянское звание, передаваемое по наследству. Затем для ряда должностей сформировался принцип автоматического присвоения дворянства по выслуге лет (после 15—20 лет службы). Первыми этого добились секретари Канцелярии (1485); с 1600 дворянский титул давали должности президентов и советников Парламента, Палаты счетов, Налоговой палаты, мэтров Палаты прошений, генералов финансов, служителей президиальных судов и др. Такое почетное дворянство становилось реальным, если его получали три поколения подряд. Внутри социальной группы чиновничества формируются особая этика, культура и образ жизни; появляется эндогамия и иные консолидирующие практики. Этика и культура чиновников были прямо противоположны рыцарской дворянской этике, соперничая с ней и даже настаивая на своем превосходстве. Финансовые трудности короны привели к возникновению практики легальной продажи должностей в государственном аппарате: в 1522 создана Палата нерегулярных сборов, в том числе для получения средств от этих продаж; в 1568 вводится такса в 1/3 от стоимости должности, после уплаты которой чиновник становится ее владельцем; наконец, эдикт 1604 легализовал право собственности и наследования должностей в обмен на ежегодный взнос в казну 1/60 от ее стоимости (по имени ее автора Поле эта практика именовалась «полеттой»). Появление термина «Д. м.» датируется 1602. Оно представляло собой «новое дворянство», открытое новшествам в экономике, твердую опору монархии в противовес старому родовитому дворянству, сильному сопернику короля вследствие богатства, наличию клиентелы и воинским традициям. Вначале Д. ш. воспринимало появление Д. м. как ущерб своему привилегированному статусу и настаивало на преимуществах благородства по крови, происхождению и древности рода, а также подчеркивало высокий статус воинского занятия. Корона умело играла на этих противоречиях. Постепенно обе группы сближались: родовитые дворяне поступали на службу в королевский аппарат, Д. м. и Д. ш. заключали обоюдовыгодные браки. Лит: Huppert G. Les Bourgeois gentilshommes: an essay on the definition of elites in Renaissance France. Chicago, 1977; Jouanna A. L’idée de race en France au XVIe siècle et au début du XVII siècle. Montpellier. 1981. С. К. Цатурова