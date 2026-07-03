ДВОРЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
ДВОРЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - в России, привилегированная форма частного личного землевладения.
Возникло в ходе становления сословия дворянства. С XIII-XIV веков, наряду с сохранением системы кормления, служилые люди стали получать от князей землю как на правах условного держания, так и в виде вотчины. Ко 2-й половине XV века вотчинная система как средство обеспечения службы теряла свою эффективность, т. к. вотчины постоянно дробились при семейных разделах, закладывались, продавались и т. п. Поэтому с последней четверти XV века наряду с вотчиной возникло поместье как условная форма частного землевладения, права распоряжения им были ограничены.
Впервые массовые раздачи поместий произведены в конце XV века на территории бывшей Новгородской республики, присоединённой к Русскому государству, в XVI веке поместная система распространилась по всей территории государства. В 1-й половине XVI века раздавались в поместье не только присоединённые земли, но и дворцовые и черносошные волости в центральных районах страны. Во 2-й половине XVI века поместье стало доминировать в составе Дворянского землевладения, чему способствовали массовые конфискации родовых вотчин во время опричнины, а также продолжавшийся до 1580-х годов их отток в монастыри. Тогда же выделились регионы исключительно поместного землевладения (Северо-Запад) и смешанного вотчинно-поместного землевладения (Северо-Восток).
В Смутное время вотчины и поместья дворянства были разорены. Это обстоятельство, наряду с возрастанием роли дворянства как организованной военной силы, привело к структурным изменениям Дворянского землевладения: с 1610 года широкое развитие получил институт выслуженной вотчины; дворяне получили большие права распоряжения поместьями. Соборное уложение 1649 года, в котором подробно разработаны права владения вотчинами и поместьями, было направлено на сохранение Дворянского землевладения как средства материального обеспечения службы дворянства.
Количественный рост Дворянского землевладения в центральных районах стал замедляться вследствие исчерпания фонда дворцовых и черносошных земель уже в середине XVII века. После этого началось активное освоение плодородных земель Поволжья, но особенно Юга России (в 1620-1700 годах поместно-вотчинный фонд региона вырос в 3-4 раза). К концу XVII века крупное землевладение преобладало в Центральнонечернозёмном и Западном районах и начало проникать в Центральночернозёмный район. Всего дворянам принадлежало около 360 тысяч крестьянских дворов. Широкому развитию Дворянского землевладения способствовал процесс слияния вотчины с поместьем (различия между ними законодательно ликвидированы в 1714 указом Петра I «О единонаследии»; тогда же сделана попытка приостановить раздробление имений в наследственных дележах). В XVIII веке государственная раздача населённых мест дворянам приобрела широкий размах: в 1725-1762 годах пожаловано около 250 тысяч душ, в 1763-1796 годах - около 425 тысяч душ, в 1797-1801 годах - около 300 тысяч душ. Доля Дворянского землевладения в период Генерального межевания 2-й половины XVIII века составляла 8,1% на Севере и в Северном Приуралье, 33,3% - в Северо-Западном районе, 84,0% - в Западном, 64,4% - в Центральночернозёмном районе, 23,1% - в Среднем Поволжье, 21,8% - в Новороссии, 12,7% - в Южном Приуралье. С присоединением Крыма и Таврии помещики получили там около 683 тысяч га. С 1774 года правительство начало вводить майораты для крупных землевладельцев (до крестьянской реформы 1861 года на майоратном праве находилось примерно 20 крупных дворянских имений).
В 1754 году создан Дворянский банк, выдававший ссуды под залог имений и крепостных крестьян, с этой целью возникали и другие кредитные учреждения. За 1775-1859 годы задолженность дворянства возросла во много раз: с 0,2 миллиона душ и 4,3 миллионов рублей до 7,1 миллионов душ и 425 миллионов рублей. В 1801 году было разрешено покупать земли представителям недворянских сословий (купцам, мещанам, государственным крестьянам и др.). Это право расширялось и дополнялось на протяжении 2-й половины XIX века. К середине XIX века резко обозначился кризис мелко- и среднепоместного дворянства: крупным землевладельцам (24,3% от общего числа дворян) принадлежало 79,8% крепостных крестьян. В 1877 году Дворянское землевладение включало около 80 миллионов га (79,8% всей личной частной собственности на землю в Европейской России), в 1905 году - свыше 58 миллионов га (61,9%), в 1915 году - около 46 миллионов га (57%). Наиболее широко было распространено в Северо-Западном и Юго-Западном регионах, менее всего - в Юго-Восточном, Приуральском и Северном регионах. Дворянское землевладение поддерживалось льготами со стороны государства: обеспечивалось системой государственного ипотечного кредита (в 1885 году образован Дворянский земельный банк), законодательными нормами, направленными на сохранение майоратов и других форм крупного землевладения, пользовалось почти полной свободой от налогов и пр. Однако государственная поддержка Дворянского землевладения не предотвратила процесс его размывания.
Дворянское землевладение отличалось исключительно высокой концентрацией. Крупное Дворянское землевладение (площадь имений свыше 1,09 тысяч га, или свыше 1 тысячи десятин) занимало около 60 миллионов га (75% всех земель сословия) в 1877 году, около 42 миллионов га (72%) в 1905 году, около 40 миллионов га в 1915 году. К крупным землевладельцам принадлежало 11,4% владельцев в 1877 году, 8,7% - в 1905 году. В начале XX века из 9324 крупных землевладельцев 155 человек имели около 55 тысяч га земли, 700 человек - около 11 тысяч га; Строгановы владели свыше 1,6 миллиона га, Шуваловы - свыше 1 миллиона га, Абамелек-Лазаревы - свыше 950 тысяч га, Демидовы - свыше 807 тысяч га. Среднее Дворянское землевладение (площадь имений от более чем 110 га, или 101 десятины, до 1,09 тысячи га, или 1 тысячи десятин) занимало около 18 миллионов га (22% дворянского земельного фонда) в 1877 году, свыше 14 миллионов га (25%) в 1905 году, свыше 10 миллионов га в 1915 году. Средние землевладельцы составляли треть всех дворян-помещиков. Мелкое землевладение (площадь имений менее 110 га, или 100 десятин) занимало около 3,3 миллионов га (3% дворянских земель) в 1877 году, 1,75 миллиона га (3,1%) в 1905 году, почти исчезло в 1915 году, хотя мелкое дворянство составляло свыше половины дворян-землевладельцев. В 1877-1905 годах площадь Дворянское землевладение в целом сократилась примерно на 30% (особенно сильно - в районах наиболее интенсивного развития прежде всего промышленного, а также аграрного капитализма), а стоимость оставшейся земли возросла почти в 3 раза. К 1915 году Дворянское землевладение оставалось одной из наиболее крупных форм частной земельной собственности наряду с крестьянским частным землевладением, которое постоянно росло в 1801-1905 годах, особенно увеличившись к 1915 году в ходе проведения столыпинской аграрной реформы.