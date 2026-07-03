ДВОРЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

ДВОРЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - в России, привилегированная форма частного личного землевладения .

Воз­ник­ло в хо­де ста­нов­ле­ния со­сло­вия дво­рян­ст­ва. С XIII-XIV веков, на­ря­ду с со­хра­не­ни­ем сис­те­мы корм­ле­ния, слу­жи­лые лю­ди ста­ли по­лу­чать от кня­зей зем­лю как на пра­вах ус­лов­но­го дер­жа­ния, так и в ви­де вот­чи­ны. Ко 2-й половине XV века вот­чин­ная сис­те­ма как сред­ст­во обес­пе­че­ния служ­бы те­ря­ла свою эф­фек­тив­ность, т. к. вот­чи­ны по­сто­ян­но дро­би­лись при се­мей­ных раз­де­лах, за­кла­ды­ва­лись, про­да­ва­лись и т. п. По­это­му с по­след­ней четверти XV века на­ря­ду с вот­чи­ной воз­ник­ло по­ме­стье как ус­лов­ная фор­ма ча­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния, пра­ва рас­по­ря­же­ния им бы­ли ог­ра­ни­че­ны.

Впер­вые мас­со­вые раз­да­чи по­мес­тий про­из­ве­де­ны в конце XV века на тер­ри­то­рии бывшей Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, при­сое­ди­нён­ной к Русскому государству, в XVI веке по­ме­ст­ная сис­те­ма рас­про­стра­ни­лась по всей тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва. В 1-й половине XVI века раз­да­ва­лись в по­ме­стье не толь­ко при­сое­ди­нён­ные зем­ли, но и двор­цо­вые и чер­но­сош­ные во­лос­ти в центральных рай­онах стра­ны. Во 2-й половине XVI века по­ме­стье ста­ло до­ми­ни­ро­вать в со­ста­ве Дворянского землевладения, че­му спо­соб­ст­во­ва­ли мас­со­вые кон­фи­ска­ции ро­до­вых вот­чин во вре­мя оп­рич­ни­ны, а так­же про­дол­жав­ший­ся до 1580-х годов их от­ток в мо­на­сты­ри. То­гда же вы­де­ли­лись ре­гио­ны ис­клю­чи­тель­но по­ме­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния (Се­ве­ро-За­пад) и сме­шан­но­го вот­чин­но-по­ме­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния (Се­ве­ро-Вос­ток).

В Смут­ное вре­мя вот­чи­ны и по­ме­стья дво­рян­ст­ва бы­ли ра­зо­ре­ны. Это об­стоя­тель­ст­во, на­ря­ду с воз­рас­та­ни­ем ро­ли дво­рян­ст­ва как ор­га­ни­зованной во­енной си­лы, при­ве­ло к струк­тур­ным из­ме­не­ни­ям Дворянского землевладения: с 1610 года ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­чил ин­сти­тут вы­слу­жен­ной вот­чи­ны; дво­ря­не по­лу­чи­ли боль­шие пра­ва рас­по­ря­же­ния по­ме­сть­я­ми. Со­бор­ное уло­же­ние 1649 года, в ко­то­ром под­роб­но раз­ра­бо­та­ны пра­ва вла­де­ния вот­чи­на­ми и по­ме­сть­я­ми, бы­ло на­прав­ле­но на со­хра­не­ние Дворянского землевладения как сред­ст­ва ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния служ­бы дво­рян­ст­ва.

Ко­ли­че­ст­вен­ный рост Дворянского землевладения в центральных рай­онах стал за­мед­лять­ся вслед­ст­вие ис­чер­па­ния фон­да двор­цо­вых и чер­но­сош­ных зе­мель уже в середине XVII века. По­сле это­го на­ча­лось ак­тив­ное ос­вое­ние пло­до­род­ных зе­мель По­вол­жья, но осо­бен­но Юга Рос­сии (в 1620-1700 годах по­ме­ст­но-вот­чин­ный фонд ре­гио­на вы­рос в 3-4 раза). К концу XVII века круп­ное зем­ле­вла­де­ние пре­об­ла­да­ло в Цен­траль­но­не­чер­но­зём­ном и За­пад­ном райо­нах и на­ча­ло про­ни­кать в Цен­траль­но­чер­но­зём­ный район. Все­го дво­ря­нам при­над­ле­жа­ло около 360 тысяч кре­сть­ян­ских дво­ров. Ши­ро­ко­му раз­ви­тию Дворянского землевладения спо­соб­ст­во­вал про­цесс слия­ния вот­чи­ны с по­ме­сть­ем (раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми за­ко­но­да­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­ны в 1714 ука­зом Пет­ра I «О еди­но­на­сле­дии»; то­гда же сде­ла­на по­пыт­ка при­ос­та­но­вить раз­дроб­ле­ние име­ний в на­следственных де­ле­жах). В XVIII веке государственная раз­да­ча на­се­лён­ных мест дво­ря­нам при­об­ре­ла ши­ро­кий раз­мах: в 1725-1762 годах по­жа­ло­ва­но около 250 тысяч душ, в 1763-1796 годах - около 425 тысяч душ, в 1797-1801 годах - около 300 тысяч душ. До­ля Дворянского землевладения в пе­ри­од Ге­не­раль­но­го ме­же­ва­ния 2-й половины XVIII века со­став­ля­ла 8,1% на Се­ве­ре и в Северном При­ура­лье, 33,3% - в Северо-Западном районе, 84,0% - в За­пад­ном, 64,4% - в Цен­траль­но­чер­но­зём­ном районе, 23,1% - в Сред­нем По­вол­жье, 21,8% - в Но­во­рос­сии, 12,7% - в Южном При­ура­лье. С при­сое­ди­не­ни­ем Кры­ма и Тав­рии по­ме­щи­ки по­лу­чи­ли там около 683 тысяч га. С 1774 года пра­ви­тель­ст­во на­ча­ло вво­дить май­о­ра­ты для круп­ных зем­ле­вла­дель­цев (до кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года на май­о­рат­ном пра­ве на­хо­ди­лось при­мер­но 20 круп­ных дво­рян­ских име­ний).

В 1754 году соз­дан Дво­рян­ский банк, вы­да­вав­ший ссу­ды под за­лог име­ний и кре­по­ст­ных кре­сть­ян, с этой це­лью воз­ни­ка­ли и другие кре­дит­ные уч­ре­ж­де­ния. За 1775-1859 годы за­дол­жен­ность дво­рян­ст­ва воз­рос­ла во мно­го раз: с 0,2 миллиона душ и 4,3 миллионов рублей до 7,1 миллионов душ и 425 миллионов рублей. В 1801 году бы­ло раз­ре­ше­но по­ку­пать зем­ли пред­ста­ви­те­лям не­дво­рян­ских со­сло­вий (куп­цам, ме­ща­нам, государственным кре­сть­я­нам и др.). Это пра­во рас­ши­ря­лось и до­пол­ня­лось на про­тя­же­нии 2-й половины XIX века. К середине XIX века рез­ко обо­зна­чил­ся кри­зис мел­ко- и сред­не­по­ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва: круп­ным зем­ле­вла­дель­цам (24,3% от об­ще­го чис­ла дво­рян) при­над­ле­жа­ло 79,8% кре­по­ст­ных кре­сть­ян. В 1877 году Дворянское землевладение вклю­ча­ло около 80 миллионов га (79,8% всей лич­ной ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю в Ев­ропейской Рос­сии), в 1905 году - свыше 58 миллионов га (61,9%), в 1915 году - около 46 миллионов га (57%). Наи­бо­лее ши­ро­ко бы­ло рас­про­стра­не­но в Северо-Западном и Юго-Западном ре­гио­нах, ме­нее все­го - в Юго-Восточном, При­ураль­ском и Се­вер­ном ре­гио­нах. Дворянское землевладение под­дер­жи­ва­лось льго­та­ми со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва: обес­пе­чи­ва­лось сис­те­мой государственного ипо­теч­но­го кре­ди­та (в 1885 году об­ра­зо­ван Дво­рян­ский зе­мель­ный банк), за­ко­но­дательными нор­ма­ми, на­прав­лен­ны­ми на со­хра­не­ние май­о­ра­тов и других форм круп­но­го зем­ле­вла­де­ния, поль­зо­ва­лось поч­ти пол­ной сво­бо­дой от на­ло­гов и пр. Од­на­ко государственная под­держ­ка Дворянского землевладения не пре­дот­вра­ти­ла про­цесс его раз­мы­ва­ния.

Дворянское землевладение от­ли­ча­лось ис­клю­чи­тель­но вы­со­кой кон­цен­тра­ци­ей. Круп­ное Дворянское землевладение (пло­щадь име­ний свыше 1,09 тысяч га, или свыше 1 тысячи десятин) за­ни­ма­ло около 60 миллионов га (75% всех зе­мель со­сло­вия) в 1877 году, около 42 миллионов га (72%) в 1905 году, около 40 миллионов га в 1915 году. К круп­ным зем­ле­вла­дель­цам при­над­ле­жа­ло 11,4% вла­дель­цев в 1877 году, 8,7% - в 1905 году. В начале XX века из 9324 круп­ных зем­ле­вла­дель­цев 155 человек име­ли около 55 тысяч га зем­ли, 700 человек - около 11 тысяч га; Стро­га­но­вы вла­де­ли свыше 1,6 миллиона га, Шу­ва­ло­вы - свыше 1 миллиона га, Аба­ме­лек-Ла­за­ре­вы - свыше 950 тысяч га, Де­ми­до­вы - свыше 807 тысяч га. Сред­нее Дворянское землевладение (пло­щадь име­ний от бо­лее чем 110 га, или 101 де­ся­ти­ны, до 1,09 тысячи га, или 1 тысячи десятин) за­ни­ма­ло около 18 миллионов га (22% дво­рян­ско­го зе­мель­но­го фон­да) в 1877 году, свыше 14 миллионов га (25%) в 1905 году, свыше 10 миллионов га в 1915 году. Сред­ние зем­ле­вла­дель­цы со­став­ля­ли треть всех дво­рян-по­ме­щи­ков. Мел­кое зем­ле­вла­де­ние (пло­щадь име­ний ме­нее 110 га, или 100 де­ся­тин) за­ни­ма­ло около 3,3 миллионов га (3% дво­рян­ских зе­мель) в 1877 году, 1,75 миллиона га (3,1%) в 1905 году, поч­ти ис­чез­ло в 1915 году, хо­тя мел­кое дво­рян­ст­во со­став­ля­ло свыше по­ло­ви­ны дво­рян-зем­ле­вла­дель­цев. В 1877-1905 годах пло­щадь Дворянское землевладение в це­лом со­кра­ти­лась при­мер­но на 30% (осо­бен­но силь­но - в рай­онах наи­бо­лее ин­тен­сив­но­го раз­ви­тия пре­ж­де все­го про­мыш­лен­но­го, а так­же аг­рар­но­го ка­пи­та­лиз­ма), а стои­мость ос­тав­шей­ся зем­ли воз­рос­ла поч­ти в 3 раза. К 1915 году Дворянское землевладение ос­та­ва­лось од­ной из наи­бо­лее круп­ных форм ча­ст­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти на­ря­ду с кре­сть­ян­ским ча­ст­ным зем­ле­вла­де­ни­ем, ко­то­рое по­сто­ян­но рос­ло в 1801-1905 годах, осо­бен­но уве­ли­чив­шись к 1915 году в хо­де про­ве­де­ния сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы.

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