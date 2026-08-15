ДВОРНИЧЕНКО АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ.

Родился 5 июня 1957 года в Ставрополе. В 1980 году окончил исторический факультет ЛГУ по кафедре истории СССР и был зачислен в аспирантуру. С 1982 – сотрудник кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ (в то время – кафедра истории СССР исторического факультета ЛГУ). В 1983 году под руководством И.Я. Фроянова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Городская община верхнего Поднепровья и Подвинья в XI – XV веках». В 1993 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI века), отмеченную Высшей аттестационной комиссией в номинации «Три лучшие докторские диссертации года в области гуманитарных наук». Основные черты социального и политического строя», отмеченную ВАК в числе трех лучших диссертаций по гуманитарным наукам того года. В 1995 году А.Ю. Дворниченко было присвоено ученое звание профессора. С 1998 по 2003 год – заведующий общеуниверситетской кафедрой истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах СПбГУ. В 2001 году был назначен исполняющим обязанности декана исторического факультета СПбГУ, с 2002 по 2011 год – декан исторического факультета СПбГУ. С 2003 года заведует кафедрой истории России с древнейших времен до XX века.

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят история Древнерусского государства и Великого княжества Литовского, история казачества, историческая география, а также историография.

Сочинения

Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и творчества. СПб., 2001.

Города-государства в Древней Руси. – Становление раннеклассовых обществ. Город и государство. Л., 1986. (В соавторстве с И.Я.Фрояновым.

Города-государства в Древней Руси. Л., 1988. (В соавторстве с И.Я.Фрояновым.)

Городская община верхнего Поднепровья и Подвинья в XI-XV веках. М., 2013

История России. СПб., 2001. (В соавторстве с С.Г.Кащенко, Ю.В.Кривошеевым, М.Ф.Флоринским.)

История России. Учебник. М., 2005. (В соавторстве с Ю.В.Тотом, М.В.Ходяковым)

Кафедра русской истории Санкт-Петербургского университета (1834-2004). СПб., 2004.

Отечественная история (до 1917 года) / Под ред. И.Я.Фроянова. М., 2002. (В соавторстве с С.Г.Кащенко, М.Ф.Флоринским)

Российская история с древнейших времён до падения самодержавия. М., 2010

Россия. Загадка истории. М., 2015.

Русская история с древнейших времён до наших дней. СПб., 1998. (В соавторстве с Ю.В.Кривошеевым, Е.В.Ильиным, Ю.В.Тотом.)

Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI в.). Очерки истории общины, сословий, государственности. СПб., 1993.