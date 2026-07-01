ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ - главная площадь Санкт-Петербурга.

По­лу­чи­ла название по Зим­не­му двор­цу, южный фа­сад ко­то­ро­го вы­хо­дит на Дворцовую площадь. Пред­став­ля­ет со­бой еди­ный ар­хитектурный ан­самбль, в ос­но­ве идей­но-ху­дожественного за­мыс­ла ко­то­ро­го - про­слав­ле­ние по­бе­ды в Отечественной вой­не 1812 года. Южная гра­ни­ца пло­ща­ди име­ет по­лу­цир­куль­ное очер­та­ние (план 1765 года, архитектор Алек­сей В. Ква­сов), об­ра­зо­ван­ное зда­ни­ем Главного шта­ба (по­строе­но в 1819-1829 годах по про­ек­ту К.И. Рос­си в сти­ле ам­пир), два 3-этаж­ных кор­пу­са ко­то­ро­го (про­тя­жён­но­стью около 580 м) со­еди­не­ны ве­ли­че­ст­вен­ной три­ум­фаль­ной ар­кой, увен­чан­ной ко­лес­ни­цей По­бе­ды (скульп­то­ры С.С. Пи­ме­нов, В.И. Де­мут-Ма­ли­нов­ский). В цен­тре Дворцовой площади ус­та­нов­ле­на Алек­сан­д­ров­ская ко­лон­на. С восточной сто­ро­ны пло­щадь об­рам­ля­ет позд­не­клас­си­ци­стическое зда­ние Шта­ба гвардейского кор­пу­са (1837-1843 годы, архитектор А.П. Брюл­лов).

В XIX - начале XX веков Дворцовая площадь слу­жи­ла ме­стом во­енных смот­ров и па­ра­дов; с ней свя­за­ны многие ис­то­рические со­бы­тия, в том числе « Кро­ва­вое вос­кре­се­нье » 1905 года. В советский пе­ри­од здесь про­хо­ди­ли во­енные па­ра­ды и де­мон­ст­ра­ции; ны­не Дворцовая площадь слу­жит для про­ве­де­ния ми­тин­гов и официальных тор­жеств. В 1977 году центральная часть Дворцовой площади за­мо­ще­на брус­чат­кой; к 300-ле­тию Санкт-Пе­тер­бур­га про­ве­де­но ком­плекс­ное бла­го­ус­т­рой­ст­во пло­ща­ди. Как часть ис­то­рического цент­ра Санкт-Пе­тер­бур­га вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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