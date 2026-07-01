ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ
ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ - главная площадь Санкт-Петербурга.
Получила название по Зимнему дворцу, южный фасад которого выходит на Дворцовую площадь. Представляет собой единый архитектурный ансамбль, в основе идейно-художественного замысла которого - прославление победы в Отечественной войне 1812 года. Южная граница площади имеет полуциркульное очертание (план 1765 года, архитектор Алексей В. Квасов), образованное зданием Главного штаба (построено в 1819-1829 годах по проекту К.И. Росси в стиле ампир), два 3-этажных корпуса которого (протяжённостью около 580 м) соединены величественной триумфальной аркой, увенчанной колесницей Победы (скульпторы С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский). В центре Дворцовой площади установлена Александровская колонна. С восточной стороны площадь обрамляет позднеклассицистическое здание Штаба гвардейского корпуса (1837-1843 годы, архитектор А.П. Брюллов).
В XIX - начале XX веков Дворцовая площадь служила местом военных смотров и парадов; с ней связаны многие исторические события, в том числе «Кровавое воскресенье» 1905 года. В советский период здесь проходили военные парады и демонстрации; ныне Дворцовая площадь служит для проведения митингов и официальных торжеств. В 1977 году центральная часть Дворцовой площади замощена брусчаткой; к 300-летию Санкт-Петербурга проведено комплексное благоустройство площади. Как часть исторического центра Санкт-Петербурга включена в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.