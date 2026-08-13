ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДУ ИРАНА
ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДУ ИРАНА - общественно-политическая организация, созданная в 1961-1963 годах М. Базарганом и его сторонниками.
Последовательно выступало с либеральных позиций против авторитаризма шахского режима, его ориентации на США, а также за развитие парламентаризма в Иране. В руководство движения, сотрудничавшего с Р.М. Хомейни, входили также видные шиитские духовные лица. Однако после Исламской революции в Иране 1979 года движение выступало с критикой исламского режима, в частности отрицало принцип велаят-е факих и призывало к демократизации общественной жизни Ирана.
С 1995 года лидер движения - Ибрахим Язди. В 1990-х годах движение, популярное среди иранской интеллигенции, особенно в студенческой среде, находилось на полулегальном положении, а в 2001 году было официально запрещено.