ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА - совокупность естественных и неотчуждаемых основополагающих прав и сво­бод , принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его принадлежности к конкретному государству.

1) Понятие «гражданского права» возникло в античную эпоху. Гражданские права принадлежали лишь членам городской общины - полиса и не распространялись на всех жителей го­ро­да . В Афинах, где действовали институты прямой де­мок­ра­тии (народное собрание - агора), гражданские права означали, прежде всего, возможность участвовать в деятельности такого рода институтов и владеть земельной собственностью. За пределами городской общины находились жители города - рабы и метеки, лишённые гражданских прав [метек мог быть очень богатым или знаменитым человеком (метеком, например, был Аристотель), но гражданским правом он не обладал]. В Древнем Риме гражданские права распространялись на всех свободных римлян, однако реализовывались более сложным образом, через систему комиций, вводившую определённую дифференциацию в пользовании этими правами. Средневековые монархии, строившиеся по сословному принципу, исключали саму возможность наличия гражданских прав. Однако в эпоху абсолютизма, когда власть монарха и само государство полностью отождествлялись, понятия «гражданин», «гражданский долг», «гражданское право» оказались вновь востребованными, но только для обозначения функции служения государю. Реально вопрос о возвращении гражданских прав в жизнь общества решили буржуазные революции XVII-XVIII века и связанные с ними акты. Билль о правах 1689 года в Великобритании, 10 поправок к Конституции США, Декларация прав человека и гражданина во Франции стали теоретической и политико-правовой базой для процесса утверждения гражданских прав в сознании людей, юридических нормах и социально-политической практике всех государств. На протяжении XIX - 1-й половине XX века историческим опытом различных стран и народов понятие «гражданских прав» расширялось и совершенствовалось, пока не было обобщено и сформулировано во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948 года. Постоянные изменения в современной социальной и политической жизни заставляют политиков и юристов всего мира уточнять и развивать положения этого документа.

Гражданские права, как правило, закреплены в конституции и составляют основу правового статуса человека. Государство гарантирует беспрепятственное осуществление гражданских прав и их судебную защиту. Иногда гражданские права именуют личными правами.

Конституция Российской Федерации (ст. 18) определяет принципы непосредственного действия гражданских прав, равенства граждан перед законом и судом, равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, на­цио­наль­но­сти , языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальный, языковой или религиозной принадлежности, утверждается равенство прав мужчины и женщины (ст. 19). Государство гарантирует гражданам соблюдение таких гражданских прав, как: право на жизнь (ст. 20); охрану достоинства личности, право не подвергаться пыткам или жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию (ст. 21); право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); на защиту неприкосновенности частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23); на неприкосновенность жилища (ст. 25); определение и указание национальной принадлежности, пользование родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 26); право на свободное передвижение и свободный выбор места жительства, свободу выезда и въезда (ст. 27); свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28); свободу мысли и слова (ст. 29); право частной собственности (статьи 35, 36); право на труд (ст. 37); охрану материнства и детства (ст. 38); социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, потери кормильца (ст. 39); право на жилище (ст. 40) и др.

2) В гражданском праве гражданские права и обязанности - субъективные права и обязанности граждан и юридических лиц. Возникают по основаниям, предусмотренным законом и иными нормативно-правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или законодательными актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности и возникают вследствие: договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; причинения вреда другому лицу; неосновательного обогащения; событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий и иных действий граждан и юридических лиц. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

По своему содержанию гражданские права подразделяются на имущественные (например, право собственности) и личные неимущественные (например, жизнь и здоровье, доброе имя) права. Законом не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

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