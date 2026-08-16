Двинский летописец

Дви`нский летопи`сец — памятник русского областного летописания последней четверти XVII — XVIII в. Выявлен и впервые опубликован (1774) Г. Ф. Миллером. Известен в трех редакциях: двух кратких и пространной. Одним из источников Д. л. была Вологодско-Пермская летопись. 1-я краткая редакция Д. л. доведена до 1677. Специфика подборки информации раскрыта в заголовке — «Летописец вкратце. Списано о двинских жителех, и о наместниках, и о судиях, и о воевоцких, и дьячих приездех». Отдельные годовые ­статьи относятся к XIV в. (1342, 1397); более полно даны события XV — начала XVIII в. В основном они относятся к истории Поморья и Подвинья в составе Новгородской республики (до 1478) и Русского государства. Д. л. имеет много редких и уникальных исторических и географических сведений, особенно за XVI в., в частности сообщает о кормлениях намест­ников, приездах писцов и проездах послов, компенсируя тем самым утраченную приказную документацию XVI — начала XVII в. В освещении правления первых Романовых важны известия Д. л. за 1660—1670-е; а во 2-й краткой редакции, составленной в 1682, — о Соловецком восстании. Списки 2-й краткой редакции пополнялись известиями до начала 1690-х. Пространная редакция Д. л. составлена в 1720-е, в ней подробно описано пребывание на Русском севере царя Петра I, деятельность епископа Холмогорского Афанасия, события Северной войны 1700—1721 и др. Публ.: Полное собрание русских летописей. Т. 33. Л., 1977. С. 148—221. Лит.: Богданов А. П., Зиборов В. К. Летописец Двинский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2 (XVII в.). СПб., 1993. С. 243—246; Сербина К. Н. Двинский летописец // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 5. 1973. С. 196—219. А. В. Кузьмин.