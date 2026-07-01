ДВИН

ДВИН - древний город в Армении.

Здесь находились резиденции царей из династии Аршакидов (30-е годы IV века - 428 год), марзпана (иранского наместника) Армении (не позднее 481/482-633 годов) и управляющего провинцией Эрминиат (Арминия) Арабского халифата (683(?)-IX век). В IX-XIII веках Двин - центр Двинского эмирата. С 80-х годов V по начало X веков был резиденцией католикоса Армянской Церкви. В VI - начале XIII веков - один из крупнейших торговых центров Закавказья и Ближнего Востока. Прокопий Кесарийский (VI век; Procop. Bella. II 24. 6, 7; 25. 1-5) и ряд арабских географов и историографов (IX-X века) отмечают многолюдность города и окружающих его селений, плодородность земли, развитость ремесел и важность Двина для международной транзитной торговли. Излагая события 2-й половины IX века, когда город был под властью арабов, католикос Ованнес V Драсханакертци (898-928 годы) называет Двин городом-матерью (Иоаннес Драсханакертци. 1996. С. 272, 273, 320, 321, 332, 333).

Двин основан в 30-х годах IV века в гаваре Востан провинции Айрарат Великой Армении. По Фавсту Бузанду (Фавстос Бузанд. История Армении / Перевод с древнеармянского и комментарии: А. Малхасян. Ереван, 1987. С. 32-33 (на армянском языке)), Двин - название холма, на котором был основан город, согласно Мовсесу Хоренаци (Мовсес Хоренаци. История Армении / Перевод с древнеармянского, введение и комментарии: Г. Саркисян. Ереван, 1990. С. 152), название города по-персидски означает «холм», что принято современной наукой (В.М. Варданян; смотри в книге: Товма Арцруни. 1985. Примечания С. 127).

Сведения о строительной деятельности в Двине (с момента основания новой царской резиденции до начала VIII века) содержатся в источниках, датируемых не ранее 2-й половины V века. Сын Трдата III Аршакуни царь Хосров II Котак (около 330-338 годов) велел высадить там 2 дубовых леса, вблизи одного возвел царский дворец. В середине V века в Двине существовал зороастрийский храм, но горожане, восставшие в 476 году против персов, разрушили его и возвели на его месте собор святого Григория Просветителя. Вскоре, вероятно уже в годы марзпанства Вахана Мамиконяна (485-505/506 годы), из Вагаршапата в Двин был перенесен престол католикоса и восстановлены разрушенные персами христианские церкви (время их возведения неизвестны). Сасанидский шахиншах Хосров I Ануширван (531-579 годы) заселил и укрепил Двин. В 549 году была построена часовня над могилой мученика Маначихра Раджика, в 555 году - над могилой святого Иезидбозида. Во время восстания 572 года персы сожгли собор святого Григория Просветителя, его воссоздание было начато в 608 году и завершено между 615 и 623 годами. 6 октября 640 года арабы овладели Двином. После разграблений и разрушений город восстанавливался попечением католикоса Нерсеса III Строителя (641-661/662 годы). В 656/657 годах на Двин, преследуя арабов, напали византийцы. Следующее разрушение Двина связано с подавлением восстания против арабов в 90-х годов VII века. Наместник Арминии Абдаль-Азиз (706-709 годы) увеличил и укрепил Двин, расширил построенную арабами городскую мечеть. Двин серьезно пострадал от землетрясений 863 и 893 годов, затем был частично восстановлен. После разрушений Джелал-ад-Дином (1225) и монголами (1236) город пришел в упадок, население сохранялось до начала XIV века.

Городище занимало территорию около 20 квадратных км у современного города Арташат, в северо-восточной, предгорной части Араратской долины. В 1899 году с инициативой раскопок Двина выступил Н.Я. Марр, в 1904-1908 годах вардапет Хачик Дадьян начал раскопки центрального квартала. В 1937 году приступили к систематическим раскопкам на строго научной основе, ведущимся с перерывами по настоящее время (под руководством С. Тер-Аветисяна, которого сменили сначала К.Г. Кафадарян, затем А.А. Калантарян). Выявлена структура города: расположенные на укрепленном холме дворец и другие постройки, обнесенная мощными стенами основная часть города - шахастан, в котором монументальными сооружениями выделяется центральный квартал, примыкавший к холму, где располагались наиболее значимые церкви и патриаршие дворцы.

Архитектурной доминантой комплекса был кафедральный собор, руины которого сохранили строительные слои 2 периодов. 1-й слой содержит маломерный, грубо отесанный белый известняк, из которого, возможно, было построено здание базилики, 2-й состоит из высоких рядов гладко отесанного туфа, из которого была построена купольная церковь. Базилика традиционно датировалась V веком, возведение купольного здания соотносится исследователями (Арутюнян. 1950. С. 7-49; Кафадарян. 1952. С. 88-110) с сообщением епископа Себеоса (История епископа Себеоса / Перевод с древнеармянского: Ст. Малхасянц. Ереван, 1939. Гл. 25. С. 65 (на армянском языке)) о строительстве нового собора в 608-628 годов. В настоящее время предлагается строительство базилики отнести к началу VII века, купольного здания - к 40-м годам VII века (Казарян. 2005. С. 14-17). Базилика была полностью раскопана к 1951 году; по реконструкции, предложенной Г. Кочояном (Кафадарян. 1952. C. 97-98. Рис. 61, 68), ее основу составлял 3-нефный зал с апсидой на конце центрального нефа. Это была самая большая церковь среди известных в Закавказье: размеры плана без галерей - 22,5×52,3 м, ширина центрального нефа - 8,3 м, боковых - по 4 м. По расположению пилястр вдоль южной стены можно предположить существование 7 пар столбов, форма которых, согласно одной из гипотез, была крестообразной. Существует мнение о возведении апсиды из камней языческой постройки (Там же. С. 91-92) или зороастрийского храма (D'Onofrio. 1973. P. 82): на них имеются фрагменты росписи языческого содержания, расположенные при повторной кладке в произвольных позициях. О формах церкви, разрушенной в 572 году, ничего не известно, но возможно, в 608-618 годах она была восстановлена в большем масштабе с использованием древней апсиды. К первоначальной апсиде базилики пристроены пастофории (по последним данным (Калантарян. 2003. С. 223), только с южной стороны) и открытые обходные галереи, тянувшиеся вдоль северной, западной и южной стен. Западный участок галерей имел 3-пролетную аркаду, а каждый из боковых - 7-пролетные. Пастофории примыкали к апсиде, и благодаря этому ее внешняя форма оказалась не 5-, а 3-гранной (аналоги 80-х годов V века в храмах Эчмиадзин и в Текоре). В 640 годах храм мог сильно пострадать при захвате города арабами, после чего и был, вероятно, возведен новый собор в виде крестово-купольного триконха.

В этом соборе, раскопанном в 1907-1908 и 1937-1939 годах, отчасти использованы основы стен древней постройки. Собор приобрел более компактную структуру, его алтарная часть по сравнению с прежней была сдвинута на 9 м к западу. Посередине продольных стен базилики были пристроены экседры, которые акцентировали ось «север-юг» в вытянутом с запада на восток сооружении. В центре появилось 4 мощных столпа, которым соответствовали новые пилястры на стенах. Алтарной экседре шириной 7,60 м предшествовала глубокая, почти квадратная в плане вима, по ее сторонам располагались пастофории размерами 3,10×5,60 м. Они сообщались с апсидой дверными проемами, а от боковых нефов отделялись тонкими глухими стенами (Арутюнян. 1950. С. 52) - редкое явление для армянской архитектуры. В соборе было 5 дверей: одна - по оси западного фасада и по 2 - в продольных стенах, по сторонам от экседр; они открывались в пастофории и зап. угловые компартименты.

Крестово-купольная 3-конховая композиция собора в Двине находит ближайшую параллель в соборе в Талине (70-е годы VII века) (Там же. С. 55; Казарян. 2005. С. 17). Своими размерами (внутренние - 40,05×18,36 м) собор в Двине сопоставим лишь с храмом в Багаване (631-639; 26´ 47 м). Среди источников пространственной композиции храма исследователи отмечают продольно вытянутые крестово-купольные храмы Армении V - 1-й половины VII веков (Текор, Багаван, Мрен (639) и др.), собор Эчмиадзин в Вагаршапате (IV, 80-е годы V века, начало VII века) с выступающими наружу гранеными экседрами, собор Рождества Христова в Вифлееме (после реконструкции середины VI века приобретший структуру базилики с трифолием внешних стен). Вероятно, в 648 году в этом здании в Двине состоялся Собор (смотри статью Двинские Соборы), отклонивший халкидонский символ веры, и здесь же католикос Нерсес III по требованию прибывшего в Армению императора Константа II провел литургию по греческому образцу (653). Храм был разрушен землетрясением 893 года. Намерениям католикоса Ованнеса V Драсханакертци восстановить кафедральный собор помешал местный эмир Юсуф. В начале X века католикос оставил Двин.

При раскопках центрального квартала обнаружены фрагменты напольных мозаик и резных элементов, например 2 фрагмента от дверной перемычки с рельефным изображением процветшего креста и исходящей от него виноградной лозы с образами сборщиков винограда (на одном фрагменте) и колосьев пшеницы (на другом). Они могут относиться к собору, а возможно, к не обнаруженной раскопками, но известной по источникам (Иоаннес Драсханакертци. 1996. С. 86-87) церкви Сурб-Саргис (святого Сергия) или же к отдельно стоявшим мемориальным колоннам-монументам, увенчанным крестами (остатки подобных колонн обнаружены в Талине, Ошакане и др.). К северо-востоку от собора раскопаны остатки однонефной церкви (внешние размеры 24,5´ 10,7 м), имевшей пилястры вдоль продольных стен, придел с севера от апсиды и открытую галерею вдоль северной стены. В некоторых исследованиях (D'Onofrio. 1973. P. 107-108) эта постройка отождествляется с церковью святого Иезидбозида. В цитадели находятся остатки другой раннехристскойиан церкви типа 3-нефной базилики, считавшейся дворцовым залом Аршакидов.

В центральном квартале Двина раскопаны 2 дворцовых комплекса: один, почти примыкавший к собору с северной стороны, середина VII века, другой, расположенный к юго-западу от собора, конец V века. Оба имели большие центральные залы с деревянным перекрытием на 2 рядах колонн, близко поставленных у стен; в западной части более древнего дворца при Сасанидах был сооружен 4-колонный зороастрийский храм с прямоугольным алтарем (1,5´ 1,5 м), разрушенный во время восстания 572 года. Патриарший дворец VII века был построен из крупных блоков гладко отесанного туфа; впоследствии был превращен в главную мечеть города.

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