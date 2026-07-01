Двенадцатилетнее перемирие 1609‒1621

Двенадцатиле`тнее переми`рие 1609—1621 — заключенное 9 апреля 1609 в Антверпене после длительных переговоров перемирие сроком на 12 лет между Республикой Соединенных провинций Нидерландов и Испанией. Испания вынуждена была пойти на его подписание после ряда тяжелых военных поражений в ходе так называемых Голландско-испан­ских войн XVI—XVII вв., являвшихся составной частью Нидерландской революции XVI в. Д. п. завершило первый, наиболее важный и решающий период голландско-испан­ского противостояния. По условиям Д. п. Испания признала де-факто независимость союза семи северных нидерландских провинций и его право вести торговлю с бывшими португальскими колониями в Индийском океане. Устье р. Шельды объявлялось закрытым для торговли, что способствовало небывалому подъему экономики Амстердама и обрекло на разорение конкурировавший с ним ранее Антверпен. Внутриполитическая ситуация в Республике Соединенных провинций в период Д. п. отмечена острой борьбой за власть между великим пенсионарием провинции Голландия Йоханом ван Олденбарневелтом и статхаудером Морицем Нассауским. Статхаудер, стремившийся к достижению верховной власти в стране, был нацелен на продолжение войны с Испанией и отвоевание всех 17 провинций Нидерландов исторических, поэтому он являлся противником перемирия. Пенсионарий Олденбарневелт представлял «партию мира», выстраивая политику в интересах правящей купеческой олигархии провинции Голландия, ратовал за компромисс с Испанией и выступил главным инициатором Д. п. В 1618—1619 конфликт двух ветвей власти, тесно переплетавшийся со вспыхнувшими в Республике религиозными спорами между арминианами (умеренными кальвинистами, их сторонником был Олденбарневелт) и гомаристами (ортодоксальными кальвинистами, которых поддерживал Мориц Нассауский), достиг высшего накала. В борьбе с арминианами статхаудеру удалось уничтожить своего политического противника (Олденбарневелт был арестован, обвинен в государственной измене и казнен), и по истечении срока перемирия в 1621 военные действия между Испанией и Соединенными провинциями возобновились. Они продолжались до заключения сторонами Мюнстерского мира (30 января 1648), подтвердившего основные условия Д. п. и уже де-юре признававшего независимость Соединенных провинций. Мюнстерский мир стал составной частью договорной системы Вестфальского мира 1648, положившего конец Тридцатилетней войне 1618—1648, окончившего Голланд­ско-испанские войны XVI—XVII вв. и предоставившего международные гарантии независимости Соединенных провинций. Лит.: Groenveld S. Het Twaalfjarig bestand, 1609—1621. Den Haag, 2009. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.