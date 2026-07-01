ДВАЛИ

ДВАЛИ - фамилия нескольких грузинских каллиграфов.

Иоанн Двали подвизался во 2-й половине XI века в иерусалимском грузинском Крестовом монастыре. По поручению настоятеля монастыря прподобного Прохора Грузина им была переписана праздничная Минея на декабрь-февраль (Hieros. Patr. 36).

Микаелу Двали принадлежат рукописи Часослова (Hieros. Patr. 143), Синаксаря в переводе преподобного Евфимия Святогорца; также он участвовал в переписывании Толкования Евангелия от Иоанна свт. Иоанна Златоуста (Hieros. Patr. 145). Микаел, Симеон, Георгий и Иоанн Двали переписали в грузинском монастыре Калипос на Чёрной Горе (Сирия) Алавердское Четвероевангелие (Кекел. А 484, 1054).

Стефан Двали подвизался в XI веке в монастыре Пресвятой Богородицы в Гефсимании (Иерусалим), где переписал рукопись литургии (Sinait. iber. 89).

Георгий Двали подвизался, судя по всему, в одном из монастырей Сванети в XIII веке, ему принадлежит рукопись Лабечинского Четвероевангелия (Кекел. A 1563), о чем сообщается в пространном колофоне заказчика Георгия Лабечинели.

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