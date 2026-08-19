«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РАССКАЗОВ ВЕТАЛЫ»

«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РАССКАЗОВ ВЕТАЛЫ» - памятник повествовательной литературы на санскрите.

Со­хра­нил­ся в не­сколь­ких вер­си­ях, ста­рей­шая из ко­то­рых да­ти­ру­ет­ся 2-й половиной 1-го тысячелетия н. э. Об­рам­ляю­щий сю­жет - про­ти­во­стоя­ние ле­ген­дар­но­го ца­ря Ви­кра­ма­ди­тьи и злоб­но­го ду­ха (Ве­та­лы), ис­пы­ты­ваю­ще­го ца­ря рас­ска­за­ми-за­гад­ка­ми.

Другая ре­дак­ция «Двадцати пяти рассказов Веталы» (под названием «Вол­шеб­ный мерт­вец») по­пу­ляр­на в Ти­бе­те и сре­ди монгольских на­ро­дов.

Из­вест­ны мно­го­численные пе­ре­во­ды на другие язы­ки Южной Азии. Ев­ропейские пе­ре­во­ды, а так­же литературная об­ра­бот­ка сю­же­тов «Двадцати пяти рассказов Веталы» по­яв­ля­ют­ся с XIX века (но­вел­ла «Об­ме­нен­ные го­ло­вы» Т. Ман­на, 1940, и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)