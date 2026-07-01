Двадцать одно условие (Условия приема в Коминтерн)

Два`дцать одно` условие (Условия приема в Коминтерн) — резолюция, принятая 6 августа 1920 на II конгрессе Коммунистического Интернационала в Москве. Автор — В. И. Ленин. С целью отсеять социалистические партии и анархистские организации, идеологически расходившиеся с большевизмом, документ определял условия, на которых можно вступить в Коминтерн. Для того чтобы партия была признана коммунистической, ей следовало разорвать с реформизмом и центризмом и пропагандировать этот разрыв; подчинить Центральному комитету пропагандистские издания и парламентские фракции; поставить на руководящие должности коммунистов и проводить партийные «чистки» (освобождаться от мелкобуржуазных элементов); вести как легальную, так и нелегальную пропагандистскую работу в войсках и гражданских организациях; поддерживать национально-освободительные движения и советские республики в борьбе против контрреволюции; руководствоваться принципом «демократического централизма»; выполнять все постановления Коминтерна и издавать их. Также партия обязана иметь в названии определение «коммунистическая». Решение о приеме условий партии должны были принять на чрезвычайных съездах в ближайшее время. Д. о. у. привело к ряду расколов в социалистических партиях, обсуждавших возможность вступления в Коминтерн (Норвежская рабочая партия, Социалистическая партия Италии, Испанская социали­стическая рабочая партия и др.). Лит.: Второй конгресс Коминтерна, июль — август 1920 г. Протоколы конгрессов Коммунистического Интернационала. М., 1934; Ленин В. И. Условия приема в Коммунистический Интернационал. // Полн. собр. соч. Т. 41. А. И. Свиридонова.