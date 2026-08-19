«ДВАДЦАТЬ ОДНО ТРЕБОВАНИЕ»

«ДВАДЦАТЬ ОДНО ТРЕБОВАНИЕ» - ультиматум, предъявленный Японией Китаю 18.1.1915 года.

1-я груп­па тре­бо­ва­ний (4 пунк­та) ка­са­лась за­кре­п­ле­ния за Япо­ни­ей германских прав и кон­цес­сий на Шань­дун­ском полуострове; 2-я груп­па тре­бо­ва­ний (7 пунк­тов) пре­ду­смат­ри­ва­ла ус­та­нов­ле­ние японского во­ен­но-по­ли­тического и эко­но­мического кон­тро­ля над Мань­чжу­ри­ей [вклю­чая арен­ду сро­ком на 99 лет Да­ля­ня (Даль­не­го), Люй­шу­ня (Порт-Ар­ту­ра), Южной Мань­чжу­рии и Юж­но-Мань­чжур­ской железной дороги] и ча­стью Внутренней Мон­го­лии; це­лью тре­бо­ва­ний, из­ло­жен­ных в 3-й груп­пе (2 пунк­та), бы­ло обес­пе­че­ние кон­тро­ля Япо­нии над Хань­е­пин­ским ме­тал­лур­гическим ком­би­на­том в Центральном Ки­тае; 4-я груп­па (7 пунк­тов) со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ния не пре­до­став­лять другим дер­жа­вам, кро­ме Япо­нии, в арен­ду пор­ты, ос­тро­ва и тер­ри­то­рии на китайском по­бе­ре­жье; 5-я груп­па тре­бо­ва­ний пред­став­ля­ла со­бой про­грам­му ус­та­нов­ле­ния японского гос­под­ства в Ки­тае, вклю­чая при­гла­ше­ние пра­ви­тель­ст­вом Ки­тая японских по­ли­тических, во­енных и фи­нан­со­вых со­вет­ни­ков, со­вме­ст­ное управ­ле­ние по­ли­ци­ей и во­енной промышленностью, пе­ре­да­чу Япо­нии промышленного и железнодорожного строи­тель­ст­ва.

7.5.1915 года по­сле­до­вал фи­наль­ный уль­ти­ма­тум, 9 мая при­нят пра­ви­тель­ст­вом генерала Юань Ши­кая (за ис­клю­че­ни­ем большей части пунк­тов 4-й груп­пы); 25 мая под­пи­са­ны со­от­вет­ст­вую­щие япо­но-китайские со­гла­ше­ния . Ус­туп­ки Япо­нии со сто­ро­ны китайских вла­стей вы­зва­ли в Ки­тае вол­ну про­тес­тов - де­мон­ст­ра­ций, бой­ко­та японских то­ва­ров, пе­ти­ци­он­ных кам­па­ний, рез­ко уси­ли­ли по­зи­ции по­ли­тических про­тив­ни­ков Юань Ши­кая, про­ти­во­дей­ст­во­вав­ших его пла­нам воз­ро­ж­де­ния мо­нар­хии и соз­да­ния собственной ди­на­стии.

На Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов китайская де­ле­га­ция пы­та­лась до­бить­ся от дер­жав-по­бе­ди­тель­ниц от­ме­ны со­гла­ше­ний, на­вя­зан­ных Япо­ни­ей в рам­ках «Двадцати одного требования», пре­ж­де все­го воз­вра­ще­ния Ки­таю за­хва­чен­ных Япо­ни­ей вла­де­ний Гер­ма­нии в провинции Шань­дун, но по­тер­пе­ла не­уда­чу.

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