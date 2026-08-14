ДУВР

ДУВР -город в Великобритании в графстве Кент, у пролива Па-де-Кале.

Население 34,8 тысяч человек (2007 год). Круп­ный транс­порт­ный узел. Главный пас­са­жир­ский порт Ве­ли­ко­бри­та­нии (бли­жай­ший к ев­ропейскому бе­ре­гу); па­ром­ная связь с Дюн­кер­ком и Ка­ле (Фран­ция), еже­днев­ное па­ро­ход­ное со­об­ще­ние с Бу­лонь-сюр-Мер (Фран­ция), Ос­тен­де и Зеб­рюг­ге (Бель­гия).

Дувр воз­ник до римского за­вое­ва­ния Бри­та­нии. В I веке нашей эры. но­сил название Пор­тус-Дуб­рис (Portus Dub­ris), яв­лял­ся ук­ре­п­лён­ной га­ва­нью и ме­стом сто­ян­ки римского фло­та. В V веке Дувр (в тот мо­мент под названием Доф­рас, Dofras) был круп­ней­шим по­се­ле­ни­ем анг­лосак­сон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Кент. С 1050 года вхо­дил в Со­юз пя­ти пор­тов («Cinque Ports») английского ко­ро­лев­ст­ва, силь­но раз­ру­шен в пе­ри­од нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года (взя­ти­ем Дувра ру­ко­во­дил Виль­гельм За­вое­ва­тель); в по­сле­дую­щие го­ды вос­ста­нов­лен и до­пол­ни­тель­но ук­ре­п­лён. В 1216 году и 1295 году под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям французских войск, был поч­ти пол­но­стью со­жжён, но бы­ст­ро вос­ста­нов­лен. При Ген­ри­хе VIII и Ели­за­ве­те I Тю­дор из-за по­сто­ян­ной уг­ро­зы со сто­ро­ны Фран­ции ук­ре­п­ле­ния Дувра бы­ли уси­ле­ны. Во вре­мя Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века вы­сту­пил на сто­ро­не Кар­ла I, но не ока­зал со­про­тив­ле­ния вой­скам пар­ла­мен­та. В 1670 году в Дувр, воз­вра­ща­ясь в Анг­лию, вы­са­дил­ся бу­ду­щий ко­роль Карл II. В XIX-XX веках Дувр про­дол­жал иг­рать клю­че­вую роль в сис­те­ме бе­ре­го­вых ук­ре­п­ле­ний Ве­ли­ко­бри­та­нии. Во вре­мя Дюн­керк­ской опе­ра­ции 1940 года в Дувре рас­по­ла­гал­ся британский ко­манд­ный пункт.

Об­лик Дувра во мно­гом оп­ре­де­ля­ют мощ­ные фор­ти­фи­кационные со­ору­же­ния на ме­ло­вых ска­лах. Кре­пость с 14 баш­ня­ми (XI-XIII веков; за­ло­же­на Виль­гель­мом За­вое­ва­те­лем), на её тер­ри­то­рии - дон­жон (около 1155-1180 годов), церковь Сент-Мэ­ри-ин-Ка­ст­ро (XI век, рес­тав­ри­ро­ва­на в конце XIX века) с ко­ло­коль­ней, пе­ре­стро­ен­ной из римского мая­ка. Фор­ты «Уэ­стерн хейтс» (1804-1810 годы; со­еди­нён с го­ро­дом ле­ст­нич­ной шах­той глу­би­ной 140 фу­тов) и Бер­гойн (1860-е годы); в пор­ту - пирс с ору­дий­ной баш­ней (1882 год) и другие ук­ре­п­ле­ния. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: ча­сов­ня Сент-Эд­мунд (XIII век; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1967-1968 годах), ос­тат­ки средневекового монастыря Сент-Мар­тин (вхо­дят в ком­плекс Дувр­ско­го кол­лед­жа), Ра­ту­ша (в ос­но­ве - зда­ние гос­пи­та­ля XIII век, пе­ре­строе­но в 1850-1880-е годы, ар­хи­тек­то­ры А. Пойн­тер, У. Берд­жес, и в 1920-е годы). Му­зеи: Го­род­ской (ос­но­ван в 1836 году) с Га­ле­ре­ей ко­раб­ля брон­зо­во­го ве­ка (1999 год, об­на­ру­жен при про­клад­ке улич­ной трас­сы), «Дом рос­пи­сей» (му­зей рас­ко­пок римского Дувра: ос­тат­ки не­боль­шой вил­лы или по­стоя­ло­го дво­ра со стен­ны­ми рос­пи­ся­ми, около 200 года нашей эры). Дувр­ский кол­ледж (1871 год), Ко­ро­лев­ская во­енная шко­ла име­ни гер­цо­га Йор­ка (1803 год).

Иллюстрация:

Дувр­ская кре­пость. XI-XIII века. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)