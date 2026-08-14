ДУВР
ДУВР -город в Великобритании в графстве Кент, у пролива Па-де-Кале.
Население 34,8 тысяч человек (2007 год). Крупный транспортный узел. Главный пассажирский порт Великобритании (ближайший к европейскому берегу); паромная связь с Дюнкерком и Кале (Франция), ежедневное пароходное сообщение с Булонь-сюр-Мер (Франция), Остенде и Зебрюгге (Бельгия).
Дувр возник до римского завоевания Британии. В I веке нашей эры. носил название Портус-Дубрис (Portus Dubris), являлся укреплённой гаванью и местом стоянки римского флота. В V веке Дувр (в тот момент под названием Дофрас, Dofras) был крупнейшим поселением англосаксонского королевства Кент. С 1050 года входил в Союз пяти портов («Cinque Ports») английского королевства, сильно разрушен в период нормандского завоевания Англии 1066 года (взятием Дувра руководил Вильгельм Завоеватель); в последующие годы восстановлен и дополнительно укреплён. В 1216 году и 1295 году подвергался нападениям французских войск, был почти полностью сожжён, но быстро восстановлен. При Генрихе VIII и Елизавете I Тюдор из-за постоянной угрозы со стороны Франции укрепления Дувра были усилены. Во время Английской революции XVII века выступил на стороне Карла I, но не оказал сопротивления войскам парламента. В 1670 году в Дувр, возвращаясь в Англию, высадился будущий король Карл II. В XIX-XX веках Дувр продолжал играть ключевую роль в системе береговых укреплений Великобритании. Во время Дюнкеркской операции 1940 года в Дувре располагался британский командный пункт.
Облик Дувра во многом определяют мощные фортификационные сооружения на меловых скалах. Крепость с 14 башнями (XI-XIII веков; заложена Вильгельмом Завоевателем), на её территории - донжон (около 1155-1180 годов), церковь Сент-Мэри-ин-Кастро (XI век, реставрирована в конце XIX века) с колокольней, перестроенной из римского маяка. Форты «Уэстерн хейтс» (1804-1810 годы; соединён с городом лестничной шахтой глубиной 140 футов) и Бергойн (1860-е годы); в порту - пирс с орудийной башней (1882 год) и другие укрепления. Среди архитектурных памятников: часовня Сент-Эдмунд (XIII век; реставрирована в 1967-1968 годах), остатки средневекового монастыря Сент-Мартин (входят в комплекс Дуврского колледжа), Ратуша (в основе - здание госпиталя XIII век, перестроено в 1850-1880-е годы, архитекторы А. Пойнтер, У. Берджес, и в 1920-е годы). Музеи: Городской (основан в 1836 году) с Галереей корабля бронзового века (1999 год, обнаружен при прокладке уличной трассы), «Дом росписей» (музей раскопок римского Дувра: остатки небольшой виллы или постоялого двора со стенными росписями, около 200 года нашей эры). Дуврский колледж (1871 год), Королевская военная школа имени герцога Йорка (1803 год).
Иллюстрация:
Дуврская крепость. XI-XIII века. Архив БРЭ.