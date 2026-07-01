ДУВАН

Дуван (тюркс. divan — «собрание», «совет») — у казаков термин, обозначавший военную добычу, которая исстари была одним из главных источников существования казачьих сообществ.

Во время похода военные трофеи складывались в общий котел и передавались на хранение в походную войсковую казну, по окончании похода казаки собирались вместе под началом атамана производить дележ — «дуван дуванить». Происходило это перед вьездом в станицу или городок на дуванном кургане. Доля каждого зависела от степени личного участия в боях и отличия, учитывалось также пребывание на выборных войсковых должностях во время похода. Именно атаман предлагал на суд участников похода принципы дележа и выделял отличившихся на поле брани. Доля атамана была в несколько раз больше, чем у рядового казака, повышенное вознаграждение ожидало походного есаула и других выборных начальников. Пай погибших получали родственники. Часть добычи жертвовалась православным монастырям и церквям, туда же на переплавку на колокола отдавались разбитые трофейные пушки. Старинные правила Д. существовали в иррегулярных казачьих полках Российской империи вплоть до 1-й половины ХIХ в., официально отменены в правление императора Николая I .

Лит.: Хорошхин М. П. Казачьи войска: опыт военно-статистическаго описания. СПб., 1881.