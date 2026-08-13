ДУТРА ЭУРИКУ ГАСПАР
ДУТРА ЭУРИКУ ГАСПАР - бразильский государственный и военный деятель, маршал.
В 1922 году окончил Высшую военную школу при бразильском генштабе. Как военный всегда строго выполнял распоряжения действующей власти: в 1924-1927 годах сражался против тенентистов, в 1930 году - против восставших либералов, приведших к власти Ж. Д. Варгаса, в 1932 году воевал с его противниками, попытавшимися взять реванш (за что в том же году был произведён в генералы), в 1935 году подавил восстание Национально-освободительного альянса (за это Варгас в 1936 году назначил Дутра военным министром), в 1937 году - мятеж интегралистов.
Престиж Дутра в стране вырос после того, как бразильская армия вступила во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции. В 1945 году, с падением диктатуры Варгаса, Дутра был избран президентом Бразилии от Социал-демократической партии (создана Варгасом). Вступил в должность 31.01.1946 года. На посту президента отказался от проведения социально-экономических реформ и взял курс на прямое подавление в стране рабочего и демократического движения.
При Дутре Бразилия отказалась от проведения сбалансированной внешней политики и стала главным союзником США в Латинской Америке. Дутра - один из инициаторов подписания Рио-де-Жанейро пакта 1947 года, в том же году разорвал дипломатические отношения с СССР. Правительство Дутры, добившееся роста промышленности, но не справившееся с инфляцией, подвергалось острой критике в Бразилии. Против Дутрa выступил также Варгас, победивший на президентских выборах 1950 года.