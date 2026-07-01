ДУТАР
ДУТАР - струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни с длинной шейкой.
Распространён у туркмен, иранцев, таджиков, узбеков, уйгур, каракалпаков, народов Афганистана как один из основных инструментов традиционной музыки. Общая длина инструмента 90–120 см, корпус долблёный или клеёный, дека тонкая, деревянная с резонаторными отверстиями, на шейке - 13 навязных или врезных ладков.
Звукоряд хроматический с большой секундой сверху, в пределах большой ноны. Диапазон дутар - полторы октавы при квартовой настройке (наиболее распространённая настройка: ми - ля малой октавы). Звук тихий, нежный (струны традиционно изготавливаются из шёлка). Наибольшее значение имеет в музыкальной культуре туркмен в качестве сольного инструмента (исполнитель дутарчи играет на нём виртуозные программные пьесы) и инструмента, сопровождающего пение фрагментов из дастанов (певец-бахши аккомпанирует себе на дутаре).
Иллюстрация:
Туркменский дутар. Архив БРЭ.