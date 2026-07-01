ДУТАР

ДУТАР - струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни с длинной шейкой.

Рас­про­стра­нён у турк­мен, иран­цев, тад­жи­ков, уз­бе­ков, уй­гур, ка­ра­кал­па­ков, на­ро­дов Аф­га­ни­ста­на как один из основных ин­ст­ру­мен­тов тра­диционной му­зы­ки. Об­щая дли­на ин­ст­ру­мен­та 90–120 см, кор­пус долб­лё­ный или клеё­ный, де­ка тон­кая, де­ре­вян­ная с ре­зо­на­тор­ны­ми от­вер­стия­ми, на шей­ке - 13 на­вяз­ных или врез­ных лад­ков.

Зву­ко­ряд хро­ма­ти­че­ский с боль­шой се­кун­дой свер­ху, в пре­де­лах боль­шой но­ны. Диа­па­зон дутар - пол­то­ры ок­та­вы при квар­то­вой на­строй­ке (наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ная на­строй­ка: ми - ля ма­лой ок­та­вы ). Звук ти­хий, неж­ный (стру­ны тра­ди­ци­он­но из­го­тав­ли­ва­ют­ся из шёл­ка). Наи­боль­шее зна­че­ние име­ет в музыкальной куль­ту­ре турк­мен в ка­че­ст­ве соль­но­го ин­ст­ру­мен­та (ис­пол­ни­тель ду­тар­чи иг­ра­ет на нём вир­ту­оз­ные про­грамм­ные пье­сы) и ин­ст­ру­мен­та, со­про­во­ж­даю­ще­го пе­ние фраг­мен­тов из дас­та­нов (пе­вец-бах­ши ак­ком­па­ни­ру­ет се­бе на ду­та­ре).

Иллюстрация:

Турк­мен­ский ду­тар. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)