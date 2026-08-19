ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ - ежемесячный журнал, издававшийся в 1878-1887 годах в Москве афонским Русским вмч. Пантелеимона монастырем.

В 70-х годах XIX века иеромонах Арсений (Минин) из этого монастыря выпускал под названием «Душеполезные размышления» небольшие тетрадки (от 10 до 12 в год), которые рассылались только благотворителям обители. По многочисленным просьбам читателей на 1878 год была объявлена подписка. Журнал имел небольшой объем (не более 32 страниц). В нем печатались отрывки из Пролога, из творений отцов Церкви (святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста , Ефрема Сирина , патриарха Кирилла Иерусалимского, преподобного Иоанна Дамаскина и других), из произведений святителей Тихона Задонского, Московского Филарета (Дроздова) и других. В разделе «Золотые блестки» помещались краткие поучительные изречения о предметах веры и благочестия. В издании перепечатывались материалы из «Троицких листков» и других журналов.

В качестве приложения выходили «Письма в Бозе почившего афонского старца иеромонаха отца Арсения» (1883 год), статья «Пребывание на Афоне Сербского митрополита Михаила» (1883 год) и другие. В 1882-1901 годах в Москве и Одессе были переизданы годовые комплекты журнала с дополнениями. С 1888 года вместо «Душеполезных размышлений» стал выходить журнал « Душеполезный собеседник ».

© Православная энциклопедия