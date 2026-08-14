ДУРРУТИ, ДУРРУТИ ДУМАНГЕ, БУЭНАВЕНТУРА

Дуррути (исп. Durruti), Дуррути Думанге, Буэнавентура (14.07.1896, Леон — 20.11.1936, Мадрид) — один из лидеров испанских анархистов.

Из бедной семьи железнодорожного рабочего, работал механиком, токарем. В 1917 принял участие во всеобщей забастовке, после ее подавления эмигрировал во Францию. В 1920, вернувшись в Барселону, вступил в анархо-синдикалистскую Национальную конфедерацию труда (НКТ). В 1922 вместе с Ф. Аскасо, Х. Гарсиа Оливером и другими создал боевую организацию анархистов, занимающуюся преимущественно грабежами. В 1923 после обвинения в убийстве кардинала Сарагосы Х. Сольдевилы эмигрировал, заочно приговорен к смертной казни. Во Франции встречался с Н. Махно . После свержения монархии Альфонса XIII и начала Испанской революции 1931—1939 вернулся в Испанию. Участвовал в организации восстаний, неоднократно подвергался арестам. В 1932 выслан в Испанскую Гвинею, но из-за развернувшейся кампании солидарности получил право вернуться. После начала Гражданской войны в Испании 1936—1939 возглавил разгром антиреспубликанских сил в Барселоне, а затем развернул наступление анархистской милиции на Сарагосу, захваченную мятежниками. Согласился на временное сотрудничество с правительством «Народного фронта». В ноябре 1936 возглавил сформированную НКТ дивизию, направленную в Мадрид, чтобы сдержать наступление франкистов. С 11 ноября участвовал в обороне Мадрида, вскоре был смертельно ранен.

Лит.: Paz A. Durruti en la revolución española. Madrid, 2004; История Испании. Т. 2. М., 2014; Шубин А. В. Великая испанская революция. М., 2011.