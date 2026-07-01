ДУРОВ, СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Дуров, Сергей Федорович (04[16].01.1815, Орловская губ. — 06[18].12.1869, Полтава) — русский поэт, прозаик, переводчик.

Из дворян. Получил образование в Благородном пансионе в Санкт-Петербурге. Служил в Коммерческом банке, с 1840 — переводчиком в Канцелярии морского министерства. С 1843 начал публиковать стихи в «Литературной газете», «Библиотеке для чтения», «Санкт-Петербургских ведомостях» . В 1849 написал биографию русского литературного и государственного деятеля Н. И. Хмельницкого, опубликованную в собрании его сочинений. В 1847—1848 Д. стал участником собраний у М.В. Петрашевского . Постепенно вокруг Д. сложился особый кружок. В апреле 1849 вместе с другими петрашевцами был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Приговорен к 4 годам каторги с последующей отдачей в солдаты. В 1854 определен рядовым в линейный батальон в Петропавловск, в 1855 по причине слабого здоровья переведен на гражданскую службу. В 1857 освободился из ссылки. Переводил В. Гюго и О. Барбье, печатался в «Современнике» , «Эпохе», «Отечественных записках» .

Лит.: Жданов В. В. Поэзия в кружке петрашевцев // Поэты-петрашевцы. Л., 1940.