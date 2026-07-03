ДУРНОВО ПЁТР ПАВЛОВИЧ

Сын гофмейстера, из дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. 21.1.1843 получил звание камер-пажа. 13.8.1853 окончил Пажеский корпус, произведен в корнеты с назначением в Кавалергардский полк и с прикомандированием к Императорской военной академии для обучения. 6.5.1855 кончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен в распоряжение командующего войсками в Финляндии расположенными. Участник Крымской войны. 28.5.1856 прикомандирован к Гвардейскому генеральному штабу. 23.4.1857 произведен в поручики.1.1.1858 переведен в Гвардейский генеральный штаб. 8.9.1859 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в Гвардейском генеральном штабе. 3.4.1860 произведен в штабс-капитаны. 16.2.1862 назначен состоять при канцелярии Военного министерства.17.4.1862 произведен в капитаны за отличие по службе. 29.04.1864 произведен в полковники. 19.6.1865 отчислен в Свиту его императорского величества. 29.11.1866 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с зачислением в Свиту его императорского величества и назначением харьковским губернатором. 15.6.1870 уволен от должности и причислен к Министерству внутренних дел. 16.12.1872 назначен московским губернатором. 30.8.1876 произведен в генерал-лейтенанты. 14.9.1878 уволен от должности по прошению и причислен к Министерству внутренних дел. 14.2.1882 назначен управляющим Департаментом уделов. 9.5.1884 уволен от должности и причислен к Министерству внутренних дел. 11.2.1885 назначен состоять по Военному министерству. 30.8.1890 произведен в генералы от инфантерии. 11.8.1904 назначен членом Государственного совета. 15.7.1905 назначен московским генерал-губернатором с оставлением членом Государственного совета. 20.11.1905 уволен от должности с оставлением членом Государственного совета. 30.7.1905 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением членом Государственного совета. 29.12.1906 исключен из списка присутствующих в Государственном совете с оставлением в должности члена Государственного совета и генерал-адъютантом. 5.5.1917 оставлен за штатом с 1.5.1917. 14.12.1917 уволен со службы с пенсией с 25.10.1917. Проживал в Петрограде. Почетный гражданин городов Харьков (1867), Ахтырка (27.9.1868), Сумы (27.9.1868), Изюм (27.12.1868), Славянск (27.12.1868). Гласный Санкт-Петербургской (с 1914 г. – Петроградской) городской думы (1881–1917). Председатель Санкт-Петербургской городской думы (1904–1905). Владел имениями в Воронежской, Вятской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Тверской и Тульской губерниях, пятью каменными домами и дачей в Петрограде.

Жена: Мария Васильевна (урожденная княжна Кочубей). Дети: Павел (1874–22.1.1909), капитан 2-го ранга; Александра (23.10.1878–29.12.1951, Германия) (в замужестве Скоропадская).