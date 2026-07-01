ДУРДИК ЙОЗЕФ

Чешский литературный критик, драматург, поэт, переводчик, философ, эстетик и депутат чешского земского сейма. Принадлежал к поколению «маевцев», куда также входил целый ряд чешских интеллектуалов и деятелей культуры.

Становление

Родился 16 октября 1837 г. в городе Горжице на севере Чехии в семье ювелира. Гимназию окончил в городе Градец-Кралове, в 1854 г. поступил на философский факультет Пражского университета, где в основном изучал естественные науки, математику и философию. В 1859 г. Дурдик получил квалификацию математика-физика. В 1860-1861 гг. работал преподавателем в чешском высшем реальном училище в Праге, с 1862 по 1867 гг. – в гимназии города Литомышль, а с 1867 г. – в Академической гимназии в Праге. В 1869 г. Йозеф Дурдик получил звание доцента философии, предоставив к рассмотрению работу «Лейбниц и Ньютон», что позволило ему преподавать уже в самом Пражском университете, профессором которого он стал в 1880 г. При разделении университета на немецкий и чешский, перешел в последний, где и проработал до самой смерти. Дурдик своими лекциями внес значительный вклад в историю чешской философии.

Наука и творчество

Сфера научных интересов Дурдика лежала в области психологии и эстетики. Он был ярым приверженцем теории Дарвина и всячески пропагандировал его материалистическое естествознание в Богемии. В 1875 г. он даже встречался с Дарвиным в Англии. Однако его деятельность не ограничивалась академической наукой. В 1860-х гг. он ярко проявил себя в качестве переводчика, в первую очередь, стихов Байрона , а также литературного критика и публициста. В качестве последнего он сотрудничал с целом рядом чешских литературных журналов, таких как «Светозор», «Кветы», «Люмир», «Освета». Кроме того, Йозеф Дурдик был талантливым оратором и организатором культурной жизни чешской столицы. В 1868 г. в альманахе «Рух» он дебютировал как поэт под псевдонимом Ян Бушил.

Его наиболее известной работой стала «Общая эстетика» (1875), развивающая эстетическую концепцию немецкого философа И.Ф. Гербарта. Здесь он помимо эстетики говорит и об общественном строе, в котором, как и в природе и искусстве, можно найти идеал вечной красоты. Уникальна книга Дурдика «Калилог» (1875), рассуждающая о культуре устной речи и культуре чешского общества вообще. Это первое и до сих пор единственное исследование законов чешского произношения и разговорного слова.

Его вклад в сферы искусствознания, литературы и культуры был очень значим для чешской культурной среды того времени. Обширный кругозор, свободомыслие, понимание общественной функции театра, интерес к языковой культуре и стремление поднять чешские эстетику, литературную и театральную критику на мировой уровень, - все это делало Й. Дурдика одним из самых замечательных представителей поколения «маевцев». Как автор ряда философских сочинений он внес большой вклад в формирование чешского философского языка и стиля, как критик он участвовал в становлении литературной критики в качестве самостоятельной области чешской национальной литературы. Лекции Дурдика в чешском обществе «Художественная беседа», их прекрасный чешский литературный язык, пожалуй, внесли не меньший вклад в чешскую культуру, чем его беллетристика.

Свои статьи о литературе он издал в сборнике «Критика» (1874). Они скорее напоминают научный анализ, целью которого является раскрытие объективно существующих связей внутри литературного произведения. В дальнейшем он выступал активным сторонником тенденций в чешской критике и теории литературы, стремящихся с научной точки зрения изучить внутренние законы художественных текстов, подняться над личностным уровнем и достичь независимости в оценке.

Его философские взгляды, однако, носили очень эклектичный и идеалистический характер, а его подчас крайне консервативные взгляды отдаляли Дурдика от многих современников. Так, он ратовал за соблюдение закостенелых «классических» норм совершенства и отличался категорично формальным подходом к художественному творчеству, разделяя произведения по принципу совершенного или менее совершенного соответствия вечным идеалам абсолютной красоты.

Йозеф Дурдик был важной фигурой в пражской культурной жизни своего времени. Из круга «маевцев» ближе всего сошелся с поэтом Рудольфом Майером, после его преждевременной смерти в возрасте 27 лет издал сборник его стихов. С 1876 г. Дурдик являлся членом Чешского королевского общества наук, с 1890 г. – членом Чешской академии наук и искусств. В 1881 г. он сыграл важную роль в учреждении «Философского общества», а на его открытии прочел лекцию «О методичности в изучении философии». В качестве вице-председателя «Общества национального театра» Дурдик много делал для внесения в репертуар театра произведений, несущих художественную ценность, например, ходатайствовал о постановке пьесы «Наши фурианты» Ладислава Строупежницкого. С 1878 г. Дурдик был председателем общества по поддержке строительства Академического дома в Праге, а в 1883-1889 гг. – депутатом на земском сейме.

В 1900 г. Й. Дурдик он женился на вдове Эмилии Дурчанковой. 30 июня 1902 г. он умер. Был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.