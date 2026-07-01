ДУРАНГО
ДУРАНГО, ВИКТОРИЯ-ДЕ-ДУРАНГО - город в центральной части Мексики, административный центр штата Дуранго.
Население 469 тысяч человек (2007 год; около 1 /3 населения штата). Расположен в предгорьях Запалного Сьерра-Мадре, на высоте около 1880 м. Узел автомобильных дорог. Международный аэропорт «Генерал Гуадалупе Виктория» (в 18 км от Дуранго; 226 тысяч пассажиров, 2003 год).
Основан 08.07.1563 года испанским конкистадором Ф. де Ибаррой; назван в честь родного города Ибарры в Испании. До 1640 года резиденция губернатора провинции Новая Бискайя вице-королевства Новая Испания. В 1620 году по распоряжению папы Римского Павла V учреждено епископство с центром в Дуранго, тогда же Дуранго получил статус города (закреплён в 1630-х годов). С 1824 года административный центр штата Дуранго. Во время англо-франко-испанской интервенции в Мексике 1861-1867 годов оккупирован французскими войсками (1864-1866 годы).
Среди архитектурных памятников: центральный собор (1685-1787 годы), церкви Св. Анны (XVIII века) и Св. Августина, дом графа Сучиль (колониальная архитектура XVIII века, ныне Национальный банк Мексики), Дворец правительства (конец XVIII века, архитектор Ф. Монтоя де ла Крус), Дом правительства (XVIII-XIX века), муниципальный дворец (1898 год), Дворец законодательной власти (1980 год), Дворец правосудия (1984 год).
Университет Хуарес (1856 год, статус университета с 1957 года), Региональный технологический институт (1948 год), Педагогический университет (1997 год), Институт культуры штата Дуранго (комплекс музеев по археологии, истории и культуре штата, в т. ч. музеи: Революции, братьев Арриета, кино имени Рафаэля Трухильо, исторический архив Дуранго, библиотека Хосе Фернандо Рамирес). Другие музеи: краеведческий, археологический, народного творчества. Театр Рикардо Кастро. Культурный центр Хуана Вильялобос (1899 год). Зоопарк. Городские парки Гуадиана и Сауатоба (включают рекреационные и спортивные зоны).
Дуранго - старинный (с XVI века) центр горнодобывающего района (в окрестностях разрабатываются месторождения полиметаллических руд, флюорита). Предприятия металлургии, химической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной, кожевенной, пищевой промышленности Ремёсла (плетение корзин, резьба по дереву; ремесленный рынок Гомес-Паласио). Близ Дуранго выращивают зерновые и бобовые культуры; скотоводство (выделяется производство козьего молока).
Окрестности Дуранго с начала 1950-х годов известны как «земля кино» (проводятся киносъёмки, в т. ч. американских вестернов, в гористой полупустынной местности Чупадерос и близ водопада Эль-Сальтито). Развивается экотуризм (к северо-западу от Дуранго - биосферный резерват Мапими).