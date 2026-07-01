ДУРАНГО

ДУРАНГО, ВИКТОРИЯ-ДЕ-ДУРАНГО - город в центральной части Мексики , административный центр штата Дуранго.

Население 469 тысяч человек (2007 год; около 1 /3 населения шта­та). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Запалного Сьер­ра-Мад­ре, на высоте около 1880 м. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт «Ге­не­рал Гуа­да­лу­пе Вик­то­рия» (в 18 км от Дуранго; 226 тысяч пас­са­жи­ров, 2003 год).

Ос­но­ван 08.07.1563 года испанским кон­ки­ста­до­ром Ф. де Ибар­рой; на­зван в честь род­но­го го­ро­да Ибар­ры в Ис­па­нии. До 1640 года ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра провинции Но­вая Бис­кайя ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Но­вая Ис­па­ния. В 1620 году по рас­по­ря­же­нию па­пы Рим­ско­го Пав­ла V уч­ре­ж­де­но епи­скоп­ст­во с цен­тром в Дуранго, то­гда же Дуранго по­лу­чил ста­тус го­ро­да (за­кре­п­лён в 1630-х годов). С 1824 года административный центр шта­та Ду­ран­го. Во вре­мя анг­ло-­фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ке 1861-1867 годов ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми (1864-1866 годы).

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: центральный со­бор (1685-1787 годы), церк­ви Св. Ан­ны (XVIII века) и Св. Ав­гу­сти­на, дом гра­фа Су­чиль (ко­ло­ни­аль­ная ар­хи­тек­ту­ра XVIII века, ны­не Национальный банк Мек­си­ки), Дво­рец пра­ви­тель­ст­ва (конец XVIII века, архитектор Ф. Мон­тоя де ла Крус), Дом пра­ви­тель­ст­ва (XVIII-XIX века), му­ни­ци­паль­ный дво­рец (1898 год), Дво­рец за­ко­но­дательной вла­сти (1980 год), Дво­рец пра­во­су­дия (1984 год).

Уни­вер­си­тет Хуа­рес (1856 год, ста­тус университета с 1957 года), Ре­гио­наль­ный тех­но­ло­гический институт (1948 год), Пе­да­го­гический университет (1997 год), Институт куль­ту­ры шта­та Ду­ран­го (ком­плекс му­зе­ев по ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и куль­ту­ре шта­та, в т. ч. му­зеи: Ре­во­лю­ции, брать­ев Ар­рие­та, ки­но имени Ра­фа­эля Тру­хи­льо, ис­то­рический ар­хив Дуранго, библиотека Хо­се Фер­нан­до Ра­ми­рес). Другие му­зеи: крае­вед­че­ский, ар­хео­ло­гический, народного твор­че­ст­ва. Те­атр Ри­кар­до Ка­ст­ро. Куль­тур­ный центр Хуа­на Виль­я­ло­бос (1899 год). Зоо­парк. Городские пар­ки Гуа­диа­на и Сау­а­то­ба (вклю­ча­ют ре­креа­ци­он­ные и спор­тив­ные зо­ны).

Дуранго - ста­рин­ный (с XVI века) центр гор­но­до­бы­ваю­ще­го рай­она (в ок­ре­ст­но­стях раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния по­ли­ме­тал­ли­че­ских руд, флюо­ри­та). Пред­при­ятия ме­тал­лур­гии, хи­мической, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, тек­стиль­ной, ко­же­вен­ной, пи­ще­вой промышленности Ре­мёс­ла (пле­те­ние кор­зин, резь­ба по де­ре­ву; ре­мес­лен­ный ры­нок Го­мес-Па­ла­сио). Близ Дуранго вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые и бо­бо­вые куль­ту­ры; ско­то­вод­ст­во (вы­де­ля­ет­ся про­изводство козь­е­го мо­ло­ка).

Ок­ре­ст­но­сти Дуранго с начала 1950-х годов из­вест­ны как «зем­ля ки­но» (про­во­дят­ся ки­но­съём­ки, в т. ч. американских вес­тер­нов, в го­ри­стой по­лу­пус­тын­ной ме­ст­но­сти Чу­па­де­рос и близ во­до­па­да Эль-Саль­ти­то). Раз­ви­ва­ет­ся эко­ту­ризм (к се­ве­ро-за­па­ду от Дуранго - био­сфер­ный ре­зер­ват Ма­пи­ми).

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