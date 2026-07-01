ДУНСТАН

Дунстан (? — 19.05.988, Кентербери) — архиепископ Кентерберийский (с 960), церковный реформатор и государственный деятель.

Происходил из знатной англосаксонской семьи. С помощью своего дяди Этельхельма, архиепископа Кентербери , поступил на службу к королю Ательстану (924—939). Позднее из-за конфликтов с многочисленными недругами Д. был вынужден покинуть двор и стал аббатом Гластонбери, восстановил и перестроил этот монастырь. Король Эадред (946—955) призвал его ко двору, назначил советником и поручил хранить казну. После смерти короля Д. был изгнан и отправился на континент, где жил в Генте и изучал правила и образ жизни бенедиктинского монашества. В 957 король Эдгар вернул его в Англию и предоставил ему епископские кафедры Вустера и Лондона, затем назначил архиепископом. Д. реформировал крупные англосаксонские монастыри по континентальному образцу, насаждал бенедиктинский устав, унифицировал богослужение, пытался освободить монастыри от контроля крупной аристократии, при соборных церквах заменял каноников монахами, назначал на епископские кафедры единомышленников, среди которых выделялись Этельвольд Уинчестерский и Освальд Вустерский. Современники считали Д. выдающимся ученым, но от его сочинений почти ничего не сохранилось. После смерти его почитали как святого, с 1074 его гробница находилась у алтаря кафедрального собора в Кентербери. Культ Д. был распространен в Англии до Реформации .

Лит.:Brooks N. The Early History of the Church of Canterbury: Christ Church from 597 to 1066. Leicester, 1984; Dales D. Dunstan: Saint and Statesman. Cambridge, 1988; St. Dunstan: His Life, Times and Cult / Ed. N. Ramsay et al. Woodbridge, 1992.